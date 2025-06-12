حديقة الخضروات المفضلة التي يجب ألا تشتريها كشرائص (وماذا تفعل بدلاً من ذلك)

بالنسبة لنوع معين من الأشخاص ، فإن إغراء شتلات الخضار في مركز الحديقة لا يقاوم تقريبًا. لديهم الكثير من الإمكانات دون آفات أو صواني بذرة أو تهديد الموت الجماعي نتيجة نسيانك فتح تنفيس الدفيئة في يوم من الأيام. يصبح الإغراء أقوى مع تقدم موسم النمو. “لا يوجد وقت للبذور يبدأ الآن” ، كما تقول لنفسك. “أنت عبقري … شراء الشتلات ،” تجيب.

سارة روبنز ، كمصممة ومدربة حديقة المطبخ ومالك Seed to Sanctuary ، تتفهم ، لكنها تعتقد أنه يجب عليك التفكير في تنمية بعض الأشياء من البذور على أي حال. وأحد هذه الأشياء هو جرجير. “يمنحك النمو من البذور السيطرة على التنوع الذي تريده ،” قال روبنز لـ House Digest في محادثة حصرية ، “بما في ذلك النكهات المختلفة وأشكال الأوراق ، بدلاً من أن تقتصر على ما هو متاح كشتلات.”

إن بدء الجرجير من البذور يعالج مخاوفًا قد تكون لديك حول شراء الشتلات: النفقات. “إن البدء من البذور فعال من حيث التكلفة ، مما يتيح لك زراعة محصول كبير لاستثمار منخفض نسبيًا” ، أوضح روبنز. ويعتني بأحد الدوافع الرئيسية لشراء الشتلات – تقصير الوقت للحصاد. بالنسبة لـ Argula ، يمكن أن يصل أفضل وقت للحصاد إلى أقل من 20 يومًا ، اعتمادًا على تنوعك. وأوضحت: “تنبت بذور الجرجير بسرعة ، غالبًا في غضون أيام قليلة ، حتى تتمكن من الاستمتاع بحصاد سريع ، وهو أمر رائع لزراعة الخلافة والخضر الطازجة المستمرة طوال الموسم.”