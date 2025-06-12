حديقة الخضروات المفضلة التي يجب ألا تشتريها كشرائص (وماذا تفعل بدلاً من ذلك)

بالنسبة لنوع معين من الأشخاص ، فإن إغراء شتلات الخضار في مركز الحديقة لا يقاوم تقريبًا. لديهم الكثير من الإمكانات دون آفات أو صواني بذرة أو تهديد الموت الجماعي نتيجة نسيانك فتح تنفيس الدفيئة في يوم من الأيام. يصبح الإغراء أقوى مع تقدم موسم النمو. “لا يوجد وقت للبذور يبدأ الآن” ، كما تقول لنفسك. “أنت عبقري … شراء الشتلات ،” تجيب.
سارة روبنز ، كمصممة ومدربة حديقة المطبخ ومالك Seed to Sanctuary ، تتفهم ، لكنها تعتقد أنه يجب عليك التفكير في تنمية بعض الأشياء من البذور على أي حال. وأحد هذه الأشياء هو جرجير. “يمنحك النمو من البذور السيطرة على التنوع الذي تريده ،” قال روبنز لـ House Digest في محادثة حصرية ، “بما في ذلك النكهات المختلفة وأشكال الأوراق ، بدلاً من أن تقتصر على ما هو متاح كشتلات.”
إن بدء الجرجير من البذور يعالج مخاوفًا قد تكون لديك حول شراء الشتلات: النفقات. “إن البدء من البذور فعال من حيث التكلفة ، مما يتيح لك زراعة محصول كبير لاستثمار منخفض نسبيًا” ، أوضح روبنز. ويعتني بأحد الدوافع الرئيسية لشراء الشتلات – تقصير الوقت للحصاد. بالنسبة لـ Argula ، يمكن أن يصل أفضل وقت للحصاد إلى أقل من 20 يومًا ، اعتمادًا على تنوعك. وأوضحت: “تنبت بذور الجرجير بسرعة ، غالبًا في غضون أيام قليلة ، حتى تتمكن من الاستمتاع بحصاد سريع ، وهو أمر رائع لزراعة الخلافة والخضر الطازجة المستمرة طوال الموسم.”
الجرجير الأكثر سعادة من الانفصال المباشر
يمكن أن تزيد زراعة الخلافة من مساحة حديقتك إلى الحد الأقصى ، ولكن قد يكون الأمر صعبًا بالنسبة للعديد من الخضروات ، وخاصة الخضروات الورقية والأعشاب المعرضة للتشبث قبل الأوان إذا شعروا أنهم بحاجة إلى تعويض الوقت في موسم خلق البذور. (كما أنه يساعد على الحفاظ عليها باردة قدر الإمكان ؛ Argula هي واحدة من الخضار التي تزدهر في الظل.)
وقالت سارا روبنز خبيرة المطبخ في حديقة المطبخ في محادثة حصرية ، “الجرجير يزدهر عندما يتم تصويره المباشر في تربة الحديقة” ، حيث تفضل الظروف الرطبة الباردة ويمكن أن تربطها بسرعة إذا تم زرعها وتوترها من خلال درجات حرارة دافئة للغاية ، ويصبح ملف تعريف النكهة ممتلئًا للغاية. “
لا يمكن فقط تذوق الجرجير المباشر بشكل أفضل نتيجة لعدم البدء في عملية التثبيت ، ولكنها ستنتج أيضًا المزيد من عجب الطهي متعدد الاستخدامات. وقال روبنز: “من خلال زراعة البذور مباشرة ، فإنك تقلل من صدمة الزرع وتشجع النباتات الأكثر صحة وأكثر قوة”. “بشكل عام ، فإن الجرجير المتزايد بالبذور بسيط وفعال ومثالي لخضر الفلفل الطازج عند الطلب.”