حصل “برايان كيلي” على وظيفة إذاعية بعد طرده من جامعة LSU بشكل قبيح

لا توجد مسرحية تستدعي الآن براين كيلي، لكنه سيستدعي مباريات ماونتن ويست لشبكة سي بي إس هذا الموسم.

سينضم مدرب LSU الذي تم طرده مؤخرًا إلى فريق إذاعي مكون من ثلاثة رجال يغطي مباريات Mountain West خلال موسم 2026-27، وفقًا لـ Front Office Sports.

وقال التقرير إن كيلي سيظهر بانتظام كمحلل في برنامج CBSSN خلال أيام الأسبوع “Inside College Football”.

انضم كيلي، 64 عامًا، لأول مرة إلى شبكة سي بي إس كجزء من تغطية الاستوديو لمسودة اتحاد كرة القدم الأميركي.

تم طرده في منتصف موسم 2025 بعد بداية باهتة 5-3 وخروجه من المراكز الـ25 الأولى.

قضى كيلي أربعة مواسم مع LSU، حيث حقق 34-14 مع حملتين من 10 انتصارات.

كانت المدرسة مدينة لكيلي بمبلغ 54 مليون دولار في ما تبين أنه انقسام قبيح.

لقد أمضى 22 موسمًا في التدريب، بدءًا من وسط ميشيغان قبل أن ينتقل إلى نوتردام وLSU.

كيلي هو المدرب الفائز على الإطلاق في نوتردام وقاد فريق Fighting Irish إلى تصفيات كرة القدم الجامعية مرتين.

وقال لصحيفة “يو إس إيه توداي” في أبريل/نيسان إنه كان يأمل في التدريب مرة أخرى، لكنه لم يحصل على وظيفة في واحدة من أكثر الدورات التدريبية جنوناً في الذاكرة الحديثة.

تم افتتاح 32 وظيفة لدى FBS في وقت ما خلال العام، 17 منها كانت وظائف Power Four.

قال كيلي: “ما زلت أرغب في إحداث فرق”. “كل الشباب الذين كانوا تحت قيادتي لأكثر من 35 عامًا، أشعر أنه لا يزال لدي الكثير لأقدمه. حتى مع كل هذا المال في كرة القدم الجامعية، ما زالوا بحاجة إلى الإرشاد، وما زالوا بحاجة إلى التطوير. وبغض النظر عن المال، لدي الكثير لأقدمه. وحافزي هو الرغبة في العودة إلى بناء العلاقات والبرامج الناجحة في كرة القدم الجامعية. “

يمكن أن يتبع كيلي خطى دان مولين، الذي عمل كمحلل كرة قدم جامعي لـ ESPN وABC بعد طرده من فلوريدا قبل أن يصبح المدير الفني لفريق UNLV في الخريف الماضي.