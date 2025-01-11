حصل جاك سوير من ولاية أوهايو على أفضل زميل في السكن القديم كوين إيورز في Cotton Bowl

لم يتعامل جاك سوير بسهولة مع زميله القديم في الغرفة.

مع بقاء ما يزيد قليلاً عن دقيقتين في الربع الرابع من نصف نهائي مباراة كرة القدم الجامعية ليلة الجمعة في أرلينغتون، تكساس، أحدثت النهاية الدفاعية لولاية أوهايو أسلوب لعب غيرت قواعد اللعبة في الليل عندما أجبر على ارتباك من لاعب الوسط في تكساس كوين إيورز قبل إعادته. 83 ياردة لمغرفة والنتيجة.

كان هذا هو الهبوط الأخير في فوز فريق Buckeyes بنتيجة 28-14 في Cotton Bowl، الذي حصل على مكان في مباراة اللقب الوطني وموعد مع Notre Dame في 20 يناير.

قاد إيورز، زميل باكاي وسوير في الغرفة لمدة فصل دراسي واحد في كولومبوس، أوهايو، قبل الانتقال إلى تكساس، القيادة في أواخر الربع الرابع وصولاً إلى خط ولاية أوهايو الذي يبلغ طوله ياردة واحدة، على بعد 36 بوصة فقط – ونقطة إضافية – من التعادل. ولاية أوهايو.

ولكن لم يكن المقصود أن يكون.

الجري بدون ربح وخسارة سبعة وتمريرة غير كاملة وضع فريق Longhorns في المركز الرابع.

قام إيورز، عندما كانت المباراة على الخط، بإخراج الكرة من البندقية، وقبل أن يتمكن من إطلاق الكرة، جاء سوير من الجانب الأيمن، متجاوزًا تدخل كاميرون ويليامز ليطلق تسديدة نظيفة على المتصل بالإشارة.

سوير لم يكتف بإجبار الكرة على الارتباك فحسب، بل التقط الكرة السائبة وركض على الخطوط الجانبية بنفسه ليسجل نتيجة مذهلة.

لخص مذيع ESPN اللعب عن طريق اللعب كريس فاولر الأمر بإيجاز.

“لا يمكنك كتابة هذا؛ رفقاء السكن عندما كان إيورز في ولاية أوهايو. “(سوير) يفسد حلمه بهذا الكيس التعري والهبوط،” قال فاولر بينما احتفل سوير مع زملائه في منطقة النهاية.

بعد المباراة عندما تحدث سوير مع ESPN، قال إنه استمتع ببعض المرح مع إيورز في نهاية المباراة.

“رأيت الكرة تنطلق نحوي مباشرة بعد أن تصديت له، كنت أفكر فقط، يجب أن أبقى على قدمي لأنني كدت أفقد وعيي عندما التقطتها ورأيت مجموعة من العشب الأخضر أمامي”. قال سوير.

وتابع سوير: “فقط عندما خرج قال: تبا لك، وبدأ بالضحك”. “هذا هو ابني، كنا زملاء في الغرفة عندما كان هنا. أكن احترامًا كبيرًا له ولفريق تكساس”.

بينما يحصل سوير وزملاؤه على مباراة أخرى، قد تكون هذه الهزيمة هي الأخيرة لإيورز في تكساس.

قبل المباراة، في لقاء مع ESPN، قال لاعب الوسط إنه لا يتوقع أن يلعب كرة القدم الجامعية في عام 2025.