حفظ صناديق من الورق المقوى لنجوم عطلة جامبو DIY لديكور عيد الميلاد المذهل

بعد أن يمتلئ الجميع بعيد الشكر، يصل أولئك الذين يحتفلون بعيد الميلاد إلى ديكور عطلتهم لإضفاء طابع احتفالي على منزلهم. لكن الزخارف يمكن أن تنكسر أو تتحلل بمرور الوقت وقد يكون استبدالها مكلفًا. لحسن الحظ، هناك عدة طرق لإنشاء زينة عيد الميلاد من خلال إعادة استخدام الأدوات المنزلية، مثل تلك الصناديق التي تصل إلى منزلك لتقديم الهدايا لعائلتك وأصدقائك. يمكنك أيضًا إعادة استخدام الصناديق المتحركة المصنوعة من الورق المقوى لإنشاء ديكور موسمي يضيف لمسة عطلة إلى منزلك. ولحسن الحظ، من السهل جدًا اتباع هذه الفكرة اليدوية. من خلال قص الورق المقوى وتسجيله وطلاءه، يمكنك إنشاء زخارف نجمية مذهلة.
السبب وراء كون الورق المقوى خيارًا رائعًا لهذا المشروع والعديد من المشاريع الأخرى هو أنه من المحتمل أن تكون لديك بالفعل المواد الموجودة في منزلك، لذلك فهي توفر لك المال كما أنها صديقة للبيئة. من السهل أيضًا تشكيلها ويمكنك وضع طبقة أو ثني المادة للحصول على مظهر ثلاثي الأبعاد. بالإضافة إلى ذلك، من السهل الطلاء والتزيين، كما أن الورق المقوى يصمد أمام اختبار الزمن. لبدء هذا المشروع، تحتاج إلى بعض القطع الكبيرة من الورق المقوى، وشيء للكتابة به، وورق لعمل نمط، ومقص، وطلاء، وشريط لاصق، وخيوط لتعليق ديكور عطلتك الجديد.
كيفية إنشاء نجوم عطلة جميلة
شيئان رائعان في هذا المشروع هما أنه يمكنك تصميم النجوم بالطريقة التي تريدها والأحجام متروكة لك تمامًا. ابدأ برسم نمط نجمة ضخمة على قالب ورقي بدلاً من وضع نجمة مباشرة على الورق المقوى. يعد استخدام هذه الطريقة طريقة ذكية لإنشاء نجوم متعددة بنفس الحجم للحصول على مظهر متماسك. فكر في إنشاء عدة أحجام وإقرانها معًا لإضافتها إلى ديكور عيد الميلاد الخاص بك – ربما ثلاثة. في الواقع، قاعدة الثلاثة هي قاعدة يريد مصممو التصميم الداخلي أن تعرفها. ينص المبدأ التوجيهي على أن تجميع العناصر المتشابهة في ثلاثات يخلق نقطة محورية وجاذبية بصرية، ويمكن تطبيق هذه القاعدة بسهولة على نجوم عطلتك.
بعد رسم الأشكال على قطعة الورق المقوى، قم بقصها بعناية وتسجيل الورق المقوى حتى تتمكن من ثني المادة بسهولة وجعل أذرع النجمة تبرز. باستخدام مقص مفتوح، قم بعمل خطوط بادئة من نقطة إلى نقطة على كل قسم نجمة وما بينهما. ستكون خطوط النتيجة هذه بمثابة نقاط الانحناء. هدفك هو خلق تأثير ثلاثي الأبعاد. لكل ذراع، اضغط على الورق المقوى واثنيه عند خط التسجيل المركزي بعيدًا عنك لإخراجه. بين كل نقطة نجمة عند علامة النتيجة، قم بثني الورق المقوى تجاهك. بمجرد حصولك على المظهر المرغوب فيه، استخدم الشريط اللاصق خلف النجمة بالقرب من المركز للحفاظ على الانحناءات وشكل النجمة في مكانها. ثم قم بطلاء النجوم واتركها تجف.
أفكار اللون والبقع المعلقة
يمكنك استخدام طلاء أبيض كلاسيكي لتلوين نجومك وأجراس جلجل متصلة بخيوط في الأسفل للحصول على مظهر أكثر نظافة ولكن احتفاليًا. ومع ذلك، يمكنك اختيار أي لون يناسب الديكور الخاص بك. إذا كنت ستحتفل بعيد ميلاد أبيض كلاسيكي، فربما تكون النجوم البيضاء والفضية المعلقة أمام إكليل أخضر مناسبة للفاتورة. يعد الطلاء الأخضر أو الأحمر أو الذهبي أيضًا خيارًا كلاسيكيًا يتناسب مع موسم العطلات، بينما تعد الألوان المرصعة بالجواهر أيضًا خيارًا مذهلاً. يمكن لأولئك الذين يبحثون عن القليل من التألق أن يضيفوا لمعانًا إلى النجوم الضخمة للتلاعب بأضواء العطلات.
بعد أن تجف نجومك تمامًا، قم بربط حلقة من الخيوط خلف النقطة العلوية واستخدمها لتعليق زخارفك. يمكنك وضعها بالداخل لتزيين غرفتك أو إضافتها إلى الشرفة المغطاة – طالما أنها آمنة من العناصر. يمكنك إرفاقها بإطار الباب الخارجي، باستخدام أغصان الأشجار كخلفية. يمكنك أيضًا وضع النجوم الأصغر حجمًا فوق الإصدارات الضخمة لإضافة المزيد من الأبعاد. هناك الكثير من الطرق لإثارة الاهتمام بهذا التصميم. على سبيل المثال، يمكنك ربطها على ارتفاعات مختلفة وتعليقها من فرع شجرة موسمي مغطى بإكليل أو زهرة مقدسة لعرضها على الحائط الخاص بك. أو قم بتحويل النجوم الصغيرة إلى زخارف عن طريق إضافة خيط إلى الأعلى، ثم تعليق النجوم الكبيرة على الحائط خلف شجرتك المغطاة بالنجوم من أجل التماسك والعمق. هناك خيار آخر يمكنك تجربته وهو إرفاق قوس أسفل نجمة أكبر مع بعض الأقداس المتتالية لأسفل لصنع إكليل من الزهور لبابك. من السهل جدًا صنع هذه النجوم ومتعددة الاستخدامات بحيث تبدو إمكانيات استخدامها في ديكور عيد الميلاد الخاص بك لا حصر لها. دع خيالك يرتفع!