حفلة ميتس بعد الاحتفالات التي تغذيها الشمبانيا بفوز NLDS

لم تتوقف الاحتفالات عند سيتي فيلد ليلة الأربعاء لفريق ميتس المتجه إلى NLCS.

انتقل رجل القاعدة الثاني خوسيه إغليسياس إلى قصصه على Instagram يوم الخميس لمشاركة مقطع فيديو من مشهد حيوي آخر في ملهى ليلي واضح بعد فوز ميتس 4-1 على فيليز لإغلاق NLDS.

يمكن سماع من كانوا بالداخل، ومن بينهم لاعب الدفاع جيسي وينكر والرامي شون مانيا، وهم يغنون مع أغنية إيغليسياس الصيفية المنفردة “OMG”، بينما استمرت الاحتفالات بعد حلول الظلام.

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علق أحد المعجبين على X: “الرجال المستحقون يستمرون في الاستمتاع”.

“يبدو أن فريق ميتس جاهز للاحتفال بعد هذا الفوز الكبير! لا أستطيع الانتظار لرؤيتهم في NLCS! صاح آخر.

تلقى مشجعو ميتس تحية خاصة من المدير كارلوس ميندوزا مع بدء الاحتفالات بالشمبانيا في النادي، حيث يمكن سماع “يا إلهي” بصوت عالٍ.

“يطلق عليها فرانسيسكو ليندور اسم “Mets Nation”. خمين ما؟ نحن نؤمن، أنت بحاجة إلى الاستمرار في الإيمان – هيا بنا! قال بينما بدأت الشامبانيا تتدفق.

كان فرانسيسكو ليندور بطل الليلة بعد أن حطم إحدى البطولات الأربع الكبرى في الجزء السفلي من الشوط السادس ليمنح ميتس التقدم 4-1.

اتبع تغطية The Post لميتس في فترة ما بعد الموسم:

وقال ليندور: “إنني أحتفل في الداخل، ولكن في نهاية المطاف، لم تنته المهمة بعد”.

يتمتع فريق Mets الآن براحة لبضعة أيام بينما ينتظرون الفائز في سلسلة Dodgers-Padres NLDS في الغرب.

وعادل فريق دودجرز السلسلة بنتيجة 2-2 يوم الأربعاء بفوزه 8-0.

من المقرر أن تقام المباراة الخامسة الحاسمة في السلسلة يوم الجمعة، بينما تبدأ بطولة NLCS يوم الأحد بالمباراة الأولى.