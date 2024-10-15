حيث لشراء التذاكر، وأفضل الأسعار

Vivid Seats هو شريك التذاكر الرسمي لصحيفة New York Post. قد نتلقى إيرادات من هذه الشراكة مقابل مشاركة هذا المحتوى و/أو عند إجراء عملية شراء. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



لقد وصلت أخيرًا العودة للوطن المحرجة التي كنا ننتظرها جميعًا.

في يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، سيزور ساكون باركلي ملاعبه القديمة عندما يواجه فريق فيلادلفيا إيجلز فريق نيويورك جاينتس في ملعب إيست روثرفورد، ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

مع دخول المباراة المتوترة، تفتخر Barkley’s Birds بالسجل 3-2؛ مالك نابرز – الذي يقال إنه سيعود يوم الأحد بعد غياب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة – ويجلس العمالقة حاليًا عند 2-4.

“نحن فريق مرن،” قال المتلقي العمالقة أشعيا هودجينز بعد خسارة الفريق في الأسبوع السادس أمام البنغالز. “لدينا معركة كلاب في الأسبوع المقبل، وعلينا أن نخرج ونحصل عليها. نحن مدينون بذلك لأنفسنا وللمنظمة وللجماهير».

إذا كنت تريد أن تكون هناك للتجذير على Big Blue المرن أو بو باركلي ، لا تزال تذاكر اللحظة الأخيرة متاحة لمباراة MetLife للأسبوع السابع بين العمالقة والنسور.

في وقت النشر، كان أقل سعر يمكن أن نجده للمقاعد هو 157 دولارًا قبل الرسوم على Vivid Seats.

تبدأ مقاعد المستوى 100 بسعر 222 دولارًا قبل الرسوم.

لمزيد من المعلومات، لدى فريقنا كل ما تحتاج إلى معرفته والمزيد عن مواجهة العمالقة-إيجلز ساكون باركلي في MetLife أدناه.

جميع الأسعار المذكورة أعلاه تخضع للتقلبات.

تذاكر نيويورك جاينتس ضد إيجلز ميتلايف

يمكن العثور على تفاصيل كاملة لأفضل أسعار التذاكر حسب الأقسام في استاد ميتلايف هنا:

أقسام ملعب ميتلايف أسعار التذاكر

تبدأ في 300 مستوى 157 دولارًا 200 مستوى 180 دولارًا 100 مستوى 222 دولارًا

(ملاحظة: أكدت صحيفة نيويورك بوست جميع الأسعار المذكورة أعلاه في وقت النشر. جميع الأسعار بالدولار الأمريكي، وتخضع للتقلب وتشمل رسومًا إضافية عند الخروج.)

Vivid Seats عبارة عن منصة معتمدة لحجز التذاكر في السوق الثانوية، وقد تكون الأسعار أعلى أو أقل من القيمة الاسمية، اعتمادًا على الطلب.

أنها توفر ضمان المشتري بنسبة 100٪ ينص على أن معاملتك ستكون آمنة ومأمونة وسيتم تسليم التذاكر الخاصة بك قبل الحدث.

هل ما زلت تشعر بالفضول بشأن المقاعد الزاهية؟ يمكنك العثور على مقال من فريقهم حول سبب شرعية الشركة هنا.

تذاكر مباراة واحدة لنيويورك جاينتس

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون انتقاء واختيار الألعاب المنزلية الأكثر منطقية بالنسبة لك لحضورها، فنحن هنا من أجلك أيضًا.

ستجد أدناه قائمة بجميع مباريات New York Jets المنزلية القادمة في ملعب MetLife بما في ذلك التواريخ وأوقات البدء والخصوم وروابط شراء التذاكر.

مخطط جلوس ملعب ميتلايف

لم يسبق لك أن خرجت للعب في ميدولاندز؟

اطلع على خريطة استاد MetLife هنا للحصول على صورة أفضل لجميع المناظر من المدرجات.

كيفية مشاهدة/بث مباريات العمالقة

لا يوجد نقص في الطرق لمشاهدة مباريات العمالقة مباشرة من منزلك هذا الموسم.

يمكنك العثور على Big Blue على ABC وCBS وESPN وFox وNBC وNFL Network في تواريخ محددة.

سيتم بث هذه اللعبة بالذات على Fox وFox Sports.

حفلات ضخمة في عام 2024

هل كنت تحلم بالذهاب إلى أحد العروض ولكنك لا تعرف من أين تبدأ؟

فيما يلي خمسة فنانين كبار فقط لن ترغب في تفويتهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

• الحديد البكر

• زاك بريان

• أوركسترا عبر سيبيريا

• ديفيد غيلمور من بينك فلويد

• سيباستيان باخ

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كتب هذا المقال مات ليفي، مراسل الأحداث الحية في نيويورك بوست. يبقى ليفي مطلعًا على أحدث إعلانات الجولات للفنانين الموسيقيين والكوميديين المفضلين لديك، بالإضافة إلى افتتاحات برودواي والأحداث الرياضية والمزيد من العروض الحية – ويجد أسعار تذاكر رائعة عبر الإنترنت. منذ أن بدأ عمله في The Post في عام 2022، قام ليفي بمراجعة حفل Bruce Springsteen وأجرى مقابلة مع ميليسا فيلاسينيور من SNL الشهيرة، على سبيل المثال لا الحصر. يرجى ملاحظة أن العروض قد تنتهي صلاحيتها، وجميع الأسعار قابلة للتغيير.