حيلة التلوين الذكية التي تجعل طبقات ورق الحائط تختفي ببساطة

مثل السجادة الجيدة، يمكن لورق الحائط أن يربط الغرفة ببعضها البعض، ولكن اختيار ورق الحائط المناسب للمساحة الخاصة بك قد يكون أمرًا صعبًا. بمجرد اختيار اللون والنمط واللمسة النهائية، لا يزال يتعين عليك حساب مقدار ورق الحائط الذي ستحتاج إليه، وطلبه، وبدء عملية التثبيت. الفواق الذي لا يتوقعه أحد هو عندما تظهر طبقات ورق الحائط بسبب عدم طباعة الجانب الخلفي. ولحسن الحظ، لم يمر الآخرون بهذه المعضلة فحسب، بل اكتشفوا حيلة مفيدة: من خلال تلوين حافة الورقة، يمكنك إزالة تلك الطبقات المزعجة.
وليس من الضروري أن تكون باسكيات أو بوب روس حتى تنجح حيلة التلوين هذه. كل ما تحتاجه هو لفافة من ورق الحائط وقلم تلوين يطابق لون الخلفية. باستخدام ورق جدران يسمى Snake Charmer من Milton & King، توضح Erin Desabelle (the.dessy.dwelling على Instagram) مدى سهولة تلوين الحواف بينما لا تزال الورقة في أنبوبها.
هل هذا يعمل فعلا؟ نعم، إذا اخترت الأدوات المناسبة للمهمة
يعتمد هذا الاختراق على نوع ورق الحائط وأقلام التلوين التي تستخدمها. غالبًا ما تكون الخلفيات مصنوعة من الورق أو القماش أو القماش غير المنسوج أو الفينيل. من غير المرجح أن ينجح تلوين حواف ورق جدران الفينيل لأن الشمع الموجود في أقلام التلوين لن يلتصق بالبلاستيك، خاصة إذا كنت تحاول تنظيف الجدران بمحلول سائل. إذا حاولت من قبل إزالة آثار أقلام الشمع من الجدران أو الملابس، فأنت تعلم أن الأمر سيستغرق أكثر من القليل من الماء. سيعمل هذا لصالحك في هذا الاختراق إذا كانت الخلفية التي تستخدمها مصنوعة من الورق أو القماش. هناك أيضًا أعواد صبغ باستيل مصنوعة خصيصًا للنسيج وتكون دائمة بمجرد ضبطها على الحرارة. تجنب استخدام أي أقلام تلوين مكتوب عليها كلمة “قابل للغسل” على العبوة.
إذا قمت بالفعل بإزالة ورق الحائط من العبوة أو إذا لم يكن موجودًا في أنبوب، فهناك نصيحة أخرى مفيدة مباشرة من قناة Milton & King على YouTube وهي تدوير قلم التلوين أثناء فركه على طول الحافة. سيؤدي فرك نفس البقعة إلى إنشاء أخاديد وقد يؤدي إلى ظهور علامات على الجزء الأمامي من الورقة، مما يعيق النمط ويجعل جدرانك تبدو أسوأ بكثير.