حيلة التلوين الذكية التي تجعل طبقات ورق الحائط تختفي ببساطة

مثل السجادة الجيدة، يمكن لورق الحائط أن يربط الغرفة ببعضها البعض، ولكن اختيار ورق الحائط المناسب للمساحة الخاصة بك قد يكون أمرًا صعبًا. بمجرد اختيار اللون والنمط واللمسة النهائية، لا يزال يتعين عليك حساب مقدار ورق الحائط الذي ستحتاج إليه، وطلبه، وبدء عملية التثبيت. الفواق الذي لا يتوقعه أحد هو عندما تظهر طبقات ورق الحائط بسبب عدم طباعة الجانب الخلفي. ولحسن الحظ، لم يمر الآخرون بهذه المعضلة فحسب، بل اكتشفوا حيلة مفيدة: من خلال تلوين حافة الورقة، يمكنك إزالة تلك الطبقات المزعجة.

وليس من الضروري أن تكون باسكيات أو بوب روس حتى تنجح حيلة التلوين هذه. كل ما تحتاجه هو لفافة من ورق الحائط وقلم تلوين يطابق لون الخلفية. باستخدام ورق جدران يسمى Snake Charmer من Milton & King، توضح Erin Desabelle (the.dessy.dwelling على Instagram) مدى سهولة تلوين الحواف بينما لا تزال الورقة في أنبوبها.