حيلة الغسيل التي تجعل الأشخاص يضعون مشروب 7UP في غسالتهم، لكن هل يجب عليك فعل ذلك؟

الفكرة وراء هذا الاختراق هي أن استخدام 7UP يعمل ظاهريًا على البقع الدهنية أو الزيتية لأنه يحتوي على حمض الستريك، والذي يمكن أن يساعد بالفعل في تحطيم جزيئات الزيت. من المفترض أن 7UP هو وسيلة غير مكلفة لإدخال حمض الستريك في كمية الغسيل الخاصة بك، وبمجرد أن يقوم بعمله في تحطيم تلك البقع الزيتية، سيكون لدى منظف الغسيل وقت أسهل في إزالتها. لكن أيًا كان من ابتكر هذه الفكرة، فقد تجاهل معلومة مهمة – وهي أن 7UP يحتوي على مكونات أخرى، واحدة منها على الأقل لا يمكن وضعها بالقرب من الغسالة.

هذا المكون هو شراب الذرة عالي الفركتوز، والذي يستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والمشروبات كمحلي. في حين أن معظم هذه المكونات الموجودة في 7UP لن تؤثر على غسالتك، إلا أن شراب الذرة عالي الفركتوز يمكن أن يسبب بعض الأضرار الجسيمة. يمكن أن يخلق هذا المكون بقايا لزجة تتجمع في خراطيم الغسالة، مما يؤدي إلى روائح كريهة وحتى فشل الجهاز.

لن يؤدي استخدام 7UP فيها إلى إتلاف غسالتك فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى إتلاف ملابسك. قد يتغير لون ملابسك أو قد يتدهور القماش إذا تم استخدام 7UP لغسلها، على الرغم من أن هذا “الاختراق” يتطلب استخدام المنظفات أيضًا.