حيلة الغسيل التي تجعل الأشخاص يضعون مشروب 7UP في غسالتهم، لكن هل يجب عليك فعل ذلك؟

عند محاولة تنظيف الملابس قدر الإمكان، قد يلجأ البعض منا إلى حيل الغسيل غير التقليدية للتخلص من الفوضى مثل بقع الشحوم أو بقع أحمر الشفاه من الغسيل. هناك العديد من حيل الغسيل التي تعتبر مضيعة للوقت، ولكن ربما تكون أكبرها هي استخدام الصودا الصافية مثل سفن أب. لقد انتشر هذا الاختراق عبر الإنترنت، ويعد بأن وضع علبة 7UP أو Sprite في كمية من الغسيل مع منظف الغسيل العادي الخاص بك سيساعد على إزالة الشحوم من ملابسك وجعلها تبدو جديدة مرة أخرى.
على الرغم من أن هذا الاختراق يبدو وكأنه قد ينجح، إلا أنه يجب عليك ذلك بالتأكيد لا جربه، لأنه قد يكلفك الكثير من الوقت. ببساطة، استخدام 7UP أو أي منتج صودا آخر في غسالتك فكرة سيئة. يمكنك التخلص من هذا مع حيل الغسيل الشائعة الأخرى على TikTok لتجنبها بأي ثمن – لأنه بشكل عام، يجب عليك الالتزام بالمنتجات المصممة خصيصًا لغسالتك.
لماذا لا يجب عليك استخدام 7UP كمزيل للبقع؟
الفكرة وراء هذا الاختراق هي أن استخدام 7UP يعمل ظاهريًا على البقع الدهنية أو الزيتية لأنه يحتوي على حمض الستريك، والذي يمكن أن يساعد بالفعل في تحطيم جزيئات الزيت. من المفترض أن 7UP هو وسيلة غير مكلفة لإدخال حمض الستريك في كمية الغسيل الخاصة بك، وبمجرد أن يقوم بعمله في تحطيم تلك البقع الزيتية، سيكون لدى منظف الغسيل وقت أسهل في إزالتها. لكن أيًا كان من ابتكر هذه الفكرة، فقد تجاهل معلومة مهمة – وهي أن 7UP يحتوي على مكونات أخرى، واحدة منها على الأقل لا يمكن وضعها بالقرب من الغسالة.
هذا المكون هو شراب الذرة عالي الفركتوز، والذي يستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والمشروبات كمحلي. في حين أن معظم هذه المكونات الموجودة في 7UP لن تؤثر على غسالتك، إلا أن شراب الذرة عالي الفركتوز يمكن أن يسبب بعض الأضرار الجسيمة. يمكن أن يخلق هذا المكون بقايا لزجة تتجمع في خراطيم الغسالة، مما يؤدي إلى روائح كريهة وحتى فشل الجهاز.
لن يؤدي استخدام 7UP فيها إلى إتلاف غسالتك فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى إتلاف ملابسك. قد يتغير لون ملابسك أو قد يتدهور القماش إذا تم استخدام 7UP لغسلها، على الرغم من أن هذا “الاختراق” يتطلب استخدام المنظفات أيضًا.
هناك علاجات منزلية أفضل لمحاربة البقع
إذا كنت تواجه صعوبة في إزالة أصعب بقع الغسيل، خاصة الزيتية والدهنية، فتخطي 7UP – فهناك أدوات منزلية شائعة أخرى ستكون أكثر فائدة. يحتوي عصير الليمون الطازج على حمض الستريك أكثر من 7UP ولا يحتوي على أي من شراب الذرة عالي الفركتوز. ما عليك سوى بلل البقعة وسكب العصير عليها مباشرةً؛ وبعد تركه لمدة ساعة، اغسلي الملابس بمنظفك العادي.
يمكنك أيضًا تجربة استخدام صودا الخبز لإزالة البقع العنيدة من ملابسك. استخدمي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز وملعقة كبيرة من الماء لعمل معجون، ثم افركيه بلطف على البقعة. اتركه لمدة ساعة، ثم قم بتنظيف المعجون الزائد وغسله كالمعتاد.
إذا جربت أيًا من هذه الطرق، فمن المهم اختبارها على منطقة بعيدة عن الطريق قبل استخدامها على البقعة للتأكد من أنها لن تبهت أو تغير لون ملابسك. تجنب أيضًا استخدام أي حيل غسيل منزلية على الأقمشة الرقيقة مثل الحرير أو الصوف أو الكشمير. عادةً ما تحتوي الملابس المصنوعة من مواد كهذه على تعليمات غسيل محددة يجب اتباعها لتجنب إتلاف المادة.