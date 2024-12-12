حيلة الملح والزيت البسيطة التي ستصبح منقذك الجديد من انقطاع التيار الكهربائي

يعد انقطاع التيار الكهربائي جزءًا لا مفر منه من الحياة، ويحدث في المقام الأول بسبب الظروف الجوية السيئة المتكررة، أو مشكلات الشبكة، أو الزيادات غير المتوقعة في الطاقة. إن عدم القدرة على الوصول إلى ضوء موثوق عند حدوثه يمكن أن يجعل حتى أبسط المهام أكثر صعوبة. إن العثور على نفسك بدون شموع أو بطاريات للمصابيح الكهربائية أو ضوء شمسي قابل لإعادة الشحن يزيد من الإزعاج الذي تواجهه بالفعل أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
عندما تنطفئ الأضواء، لا تدع راحة بالك تذهب معها أيضًا. تعتبر شمعة الملح والزيت حلاً بسيطًا وفعالاً يمكن أن يمنحك بعض الضوء إذا لم تكن مستعدًا خلال إحدى حالات الطوارئ هذه. في حين أن هناك العديد من الحيل العبقرية التي تحتاج إلى معرفتها أثناء انقطاع التيار الكهربائي، فإن ما يميز هذه الحيل عن الشموع هو أنها تستخدم فقط الأدوات المنزلية الشائعة التي من المحتمل أن تكون لديك بالفعل في مخزن المؤن الخاص بك. العملية أيضًا واضحة جدًا وتتضمن بشكل أساسي صب العناصر في حاوية. بالطبع، لا تزال الشموع التقليدية أو الأضواء التي تعمل بالبطارية جيدة في متناول اليد، ولكن يمكن أن تكون هذه الأداة اليدوية مفيدة بشكل لا يصدق إذا كنت في مأزق.
كيفية صنع شمعة الملح والزيت ولماذا تعمل
أنت بحاجة إلى وعاء زجاجي، وملح الطعام، وزيت الطبخ، وعود أسنان، وقطعة من القطن لتصنع مصدر ضوء الطوارئ. اسكبي حوالي كوب من الملح في قاع الوعاء الزجاجي، ثم افعلي الشيء نفسه مع الزيت. تأكد من أن الملح مغطى بالكامل وأن هناك طبقة من الزيت في الأعلى. بعد أن تملأ الوعاء، لف القطن حول عود الأسنان وأدخله في المنتصف. هذه المادة القابلة للاشتعال بمثابة الفتيل الخاص بك. تعمل هذه الحيلة لأن الفتيل يسحب الزيت كوقود، مما يسمح للقطن بالاحتراق لفترة أطول. الملح موجود للحفاظ على الفتيل في مكانه والتأكد من عدم انقلابه.
على الرغم من أن هذه الطريقة فعالة، إلا أنه لا يزال يتعين عليك اتباع بعض احتياطات السلامة. تأكد من وضع شمعة الملح والزيت على سطح ثابت بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال مثل القماش أو الورق. لا تتركه دون مراقبة أو في متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. من المهم أيضًا الانتباه إلى التهوية وتجنب إشعال الشموع في أماكن معينة بمنزلك.
باستخدام شمعة الملح والزيت، ستكون مستعدًا في المرة القادمة التي تنطفئ فيها الأضواء، حتى لو تم القبض عليك دون إمدادات الطوارئ المعتادة. توفر هذه الخدعة المفيدة مصدرًا موثوقًا ومنخفض التكلفة للضوء باستخدام العناصر التي من المحتمل أن تكون موجودة بالفعل في مطبخك، مما يوفر لك شيئًا أقل ما يدعو للقلق في حالة انقطاع التيار الكهربائي. فقط تأكد من إضافة المواد اللازمة إلى مجموعة أدوات السلامة المنزلية الخاصة بك في حالة انقطاع التيار الكهربائي في المستقبل!