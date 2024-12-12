حيلة الملح والزيت البسيطة التي ستصبح منقذك الجديد من انقطاع التيار الكهربائي

يعد انقطاع التيار الكهربائي جزءًا لا مفر منه من الحياة، ويحدث في المقام الأول بسبب الظروف الجوية السيئة المتكررة، أو مشكلات الشبكة، أو الزيادات غير المتوقعة في الطاقة. إن عدم القدرة على الوصول إلى ضوء موثوق عند حدوثه يمكن أن يجعل حتى أبسط المهام أكثر صعوبة. إن العثور على نفسك بدون شموع أو بطاريات للمصابيح الكهربائية أو ضوء شمسي قابل لإعادة الشحن يزيد من الإزعاج الذي تواجهه بالفعل أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

عندما تنطفئ الأضواء، لا تدع راحة بالك تذهب معها أيضًا. تعتبر شمعة الملح والزيت حلاً بسيطًا وفعالاً يمكن أن يمنحك بعض الضوء إذا لم تكن مستعدًا خلال إحدى حالات الطوارئ هذه. في حين أن هناك العديد من الحيل العبقرية التي تحتاج إلى معرفتها أثناء انقطاع التيار الكهربائي، فإن ما يميز هذه الحيل عن الشموع هو أنها تستخدم فقط الأدوات المنزلية الشائعة التي من المحتمل أن تكون لديك بالفعل في مخزن المؤن الخاص بك. العملية أيضًا واضحة جدًا وتتضمن بشكل أساسي صب العناصر في حاوية. بالطبع، لا تزال الشموع التقليدية أو الأضواء التي تعمل بالبطارية جيدة في متناول اليد، ولكن يمكن أن تكون هذه الأداة اليدوية مفيدة بشكل لا يصدق إذا كنت في مأزق.