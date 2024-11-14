حيلة تخزين لفافة ورق التواليت لمنظم سطح المكتب الأنيق

هل تحاول إبقاء مكتبك أنيقًا ومنظمًا؟ هناك العديد من العناصر التي يمكنك استخدامها لتنظيم مكتبك، وقد تكون حيلة تخزين لفافة ورق التواليت هذه هي الشيء المناسب لك. لن يساعدك ذلك على تنظيم أغراضك فحسب، بل سيعيد أيضًا استخدام العناصر الموجودة لديك بالفعل في جميع أنحاء المنزل. ما عليك سوى جمع زجاجة صغيرة مستطيلة – كما قد تجد عصيرًا بداخلها – وثلاث لفات من ورق التواليت للبدء!

ابدأ بأخذ الزجاجة وتنظيفها وإزالة أي ملصقات خارجية. قم بتنظيف الجزء الخارجي من الزجاجة لإزالة أي لزوجة من الملصق. القليل من Goo Gone يمكن أن يساعدك. باستخدام سكين حرفي دقيق، قم بقطع مستطيل كبير من جانب واحد من الزجاجة بحيث يختفي الجانب بأكمله تقريبًا من الزجاجة. تأكد من إبعاد أصابعك جيدًا عند القطع، وتوقف لحظة لصنفرة حواف الزجاجة للتأكد من أنها ليست حادة. ثم ضع ثلاثة أنابيب من ورق التواليت جنبًا إلى جنب داخل الزجاجة. ثم قام الحرفي بلصق بعض الكرات المزخرفة حول حافة الزجاجة لإضفاء لمسة فنية عليها. وأخيرًا، قاموا بوضع فرش المكياج في كل لفافة. من المؤكد أن هذا المنتج الذي يمكنك صنعه بنفسك سيكون بمثابة حامل رائع لفرش الماكياج، وسيكون أيضًا رائعًا لمستلزمات مكتبك. استخدم قسمًا للأقلام وآخر لأقلام الرصاص وقسمًا ثالثًا لأقلام التحديد أو أقلام التحديد. سيكون هذا DIY أيضًا رائعًا لمكتب الأطفال أو محطة الحرف اليدوية!