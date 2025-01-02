حيلة لفافة المناشف الورقية التي تجعل تخزين شرائط شجرة عيد الميلاد أمرًا سهلاً

بعد فك تغليف هدايا عيد الميلاد، والاستمتاع بالديكورات الاحتفالية، وقضاء وقت ممتع مع أحبائك، تحتاج إلى إعادة مساحة المعيشة الخاصة بك إلى وضعها الطبيعي. بالنسبة للعديد من العائلات، يتضمن ذلك تعبئة شرائط شجرة عيد الميلاد بشكل أنيق حتى يمكن استخدامها في العام المقبل. إن رمي هذه المواد الزخرفية بشكل عشوائي في حاوية تخزين ليس فكرة جيدة لأنها قد تتشابك. فكر في لف الشريط حول لفافة منشفة ورقية بدلاً من ذلك، واستخدم مشبك ورق للحفاظ على المادة في مكانها حتى لا تتفكك – مما يجعل تخزين ديكور عيد الميلاد أمرًا سهلاً.
بمجرد الانتهاء من لف جميع الأشرطة بشكل أنيق حول لفائف المناشف الورقية، فكر في وضعها في حاويات تخزين كبيرة مع بقية ديكور عيد الميلاد الخاص بك. يمكنك أيضًا وضعها بشكل مستقيم في خزانة تخزين أو وضعها في خزانة كبيرة. يحافظ هذا الاختراق على شريطك الزخرفي الرقيق أنيقًا وبعيدًا عن الطريق حتى تحتاج إليه مرة أخرى. من السهل جدًا فك القماش ببساطة لاستخدامه عندما تبدأ العطلات في العام المقبل. من بين جميع النصائح لتخزين زينة عيد الميلاد وغيرها من الديكورات، تعد هذه التوصية واحدة من أسهل النصائح وأقلها تكلفة.
كيفية لف شريط عيد الميلاد الخاص بك حول لفة المناشف الورقية بشكل أنيق
لتغليف شريط عيد الميلاد الخاص بك حول لفة المناشف الورقية بشكل أنيق، ما عليك سوى تثبيت أحد طرفي القماش في مكانه على الورق المقوى بإبهامك – ثم قم بربطه على اللفة إذا كنت ترغب في ذلك. بعد ذلك، قم بلف الشريط حول لفة المناشف الورقية حتى لا يبقى أي قماش معلقًا. قم بتمرير مشبك ورق فوق نهاية الشريط لتثبيته على بقية القماش. استمر في هذه العملية مع أي شريط آخر تحتاج إلى تخزينه. يجب أن تكون قادرًا على تركيب شرائط متعددة على لفة منشفة ورقية واحدة. إذا كنت بحاجة إلى صندوق لتخزين لفائف المناشف الورقية المغطاة بالأشرطة، ففكر في شراء منظم التخزين تحت السرير من IRIS USA. يجب أن تكون قادرًا على وضع ديكور إضافي لعيد الميلاد داخل صندوق التخزين أيضًا.
ومع ذلك، لا ترمي الحلي الهشة بالداخل فحسب، بل احتفظ بكرتونة البيض لوضع الحلي بداخلها بعد عيد الميلاد. بعد ذلك، يمكنك وضع الكراتين داخل صندوق التخزين الخاص بك جنبًا إلى جنب مع لفات المناشف الورقية المغلفة بالشريط. إذا كان لديك مساحات خضراء لقضاء العطلات، فإن إحدى أفضل الطرق لتنظيم وتخزين أكاليل الزهور والأكاليل هي تغطيتها بغلاف فقاعي ووضعها في صندوق أو حاوية تخزين كبيرة. بدلًا من ذلك، يمكنك إعادة الأكاليل أو الأكاليل إلى عبواتها الأصلية، طالما أن كل شيء آمن ومرتب لمدة 11 شهرًا أو نحو ذلك في التخزين.