حيلة لفافة المناشف الورقية التي تجعل تخزين شرائط شجرة عيد الميلاد أمرًا سهلاً

بعد فك تغليف هدايا عيد الميلاد، والاستمتاع بالديكورات الاحتفالية، وقضاء وقت ممتع مع أحبائك، تحتاج إلى إعادة مساحة المعيشة الخاصة بك إلى وضعها الطبيعي. بالنسبة للعديد من العائلات، يتضمن ذلك تعبئة شرائط شجرة عيد الميلاد بشكل أنيق حتى يمكن استخدامها في العام المقبل. إن رمي هذه المواد الزخرفية بشكل عشوائي في حاوية تخزين ليس فكرة جيدة لأنها قد تتشابك. فكر في لف الشريط حول لفافة منشفة ورقية بدلاً من ذلك، واستخدم مشبك ورق للحفاظ على المادة في مكانها حتى لا تتفكك – مما يجعل تخزين ديكور عيد الميلاد أمرًا سهلاً.

بمجرد الانتهاء من لف جميع الأشرطة بشكل أنيق حول لفائف المناشف الورقية، فكر في وضعها في حاويات تخزين كبيرة مع بقية ديكور عيد الميلاد الخاص بك. يمكنك أيضًا وضعها بشكل مستقيم في خزانة تخزين أو وضعها في خزانة كبيرة. يحافظ هذا الاختراق على شريطك الزخرفي الرقيق أنيقًا وبعيدًا عن الطريق حتى تحتاج إليه مرة أخرى. من السهل جدًا فك القماش ببساطة لاستخدامه عندما تبدأ العطلات في العام المقبل. من بين جميع النصائح لتخزين زينة عيد الميلاد وغيرها من الديكورات، تعد هذه التوصية واحدة من أسهل النصائح وأقلها تكلفة.