خبير تنظيف يشيد بهذا السائل المنزلي المصنوع 100٪ من مكونات طبيعية

هل انتهى لديك سائل تنظيف الصحون ولم تجد بديلًا سريعًا؟ لا تقلق، يمكنك إعداد سائل غسيل الصحون بنفسك في المنزل باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في المطبخ. هذه الوصفة ليست فقط فعالة، بل أكثر صحة وأقل تكلفة من المنتجات التجارية التي تحتوي على مواد كيميائية.

اتجاه متزايد نحو المنتجات الطبيعية

في السنوات الأخيرة، أصبح الكثير من الناس يهتمون بصحتهم بشكل أكبر، ليس فقط في اختيار الطعام، بل أيضًا في طريقة تنظيف منازلهم. يبحثون عن منتجات آمنة لا تسبب تهيج الجلد أو أضرار بيئية، ولهذا يتجهون إلى البدائل المصنوعة من مكونات طبيعية 100٪.

خبير التنظيف والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، برونو جين، شارك وصفته البسيطة لإعداد سائل غسل الصحون في المنزل. وصفه بأنه خالي تمامًا من زيت النخيل، والملونات، والعطور الصناعية، لكنه في الوقت ذاته فعال جدًا.

مكونات سهلة وبسيطة لصنع السائل

80 جرام من صابون مارسيليا.

500 مل من الماء الساخن.

يمكنك استخدام صابون مارسيليا المتوفر في معظم المنازل أو الأسواق، فهو معروف بخصائصه التنظيفية الفعالة واللطيفة على اليدين.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

قم بحكّ صابون مارسيليا باستخدام مبشرة مطبخ حتى يتحول إلى فتات صغيرة. ضع الفتات في وعاء مناسب. سخّن الماء حتى يصبح ساخنًا جدًا. أضف الماء الساخن إلى فتات الصابون. استخدم مضرب يدوي لخفق المزيج جيدًا حتى يذوب الصابون تمامًا في الماء. اترك الخليط ليبرد قليلًا. صب السائل الناتج في زجاجة أو وعاء مناسب باستخدام قمع لتسهيل التعبئة.

قبل كل استخدام، يوصى برج الزجاجة جيدًا لتوزيع المكونات بشكل متجانس.

فوائد سائل غسل الصحون الطبيعي

هذا السائل لا يقتصر على غسل الأواني فقط، بل يمكن استخدامه لتنظيف أسطح المطبخ مثل البوتاجاز والأحواض، حيث يزيل بقايا الدهون والأوساخ بسهولة. كما أن رائحته الطبيعية المهدئة تجعل من التنظيف تجربة أكثر راحة، دون خوف من المواد الكيميائية الضارة.

اقتصادي وصديق للبيئة

بالإضافة إلى كونه صحيًا وفعالًا، يوفر هذا السائل الكثير من المال مقارنة بشراء المنتجات الجاهزة. كما أن مكوناته الصديقة للبيئة تضمن تقليل التلوث وعدم التأثير السلبي على المياه والتربة.