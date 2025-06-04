خدعة بسيطة بشكل مدهش لإبعاد الدبابير من حمام السباحة الخاص بك طوال الصيف

الصيف للاستمتاع بأشعة الشمس ، وعوامات حمام السباحة ، وبعد الظهر الكسول بجوار المسبح. لكن هذا الوقت المناسب يتلاشى بسرعة عندما يقرر دبور حمام السباحة الخاص بك هو أفضل مكان للاستراحة في الحي ، ثم يخبر جميع أصدقائه الضافين. الدبابير ليست مزعجة فقط. يمكن أن تكون عدوانية وإقليمية. فلماذا يتدفقون إلى حمام السباحة الخاص بك؟ السبب بسيط جدا: الماء. الدبابير ليست مجرد هزات صغيرة من أجل المتعة. إنهم يحتاجون إلى الماء للبقاء على قيد الحياة ، والتجمعات هي مصدر مثالي للترطيب خلال أشهر الصيف الحارة. إلى دبور عطشان ، حمام السباحة الخاص بك هو منتجع من فئة الخمس نجوم. لكن ليس عليك الحرب للحفاظ على دبور حمام السباحة الخاص بك وخالية من النحل.
الدبابير هي مخلوقات من العادة. سيستمرون في العودة بمجرد العثور على مكان آمن وهادئ للشرب حتى قبل بدء الصيف. واحدة من أفضل الطرق للتعامل معهم لا تتضمن أي مواد كيميائية ضارة أو أدوات فاخرة أو ساعات من الصيانة. الحيلة؟ قدم لهم بعض الماء المغطى بالمرور في مكان بعيد عن حمام السباحة الخاص بك. إذا قمت بإنشاء محطة شرك ، فقد تكون أقل ميلًا للوصول إلى طريقك أثناء ممارسة ضربةك الخلفية. كل ما يتطلبه الأمر هو طبق ضحل ، القليل من الماء ، وبعض التحلية. اكتشف الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في جعل حمام السباحة الخاص بك أقل جاذبية للدبابير.
طرق طبيعية للحفاظ على الدبابير بعيدًا عن حمام السباحة الخاص بك
تجمع الخاص بك هو دعوة مفتوحة للود. وما لم يكن لديه مستوى غير صحي من الطحالب التي تنمو داخلها ، فإن الدبابير سوف تتوجه مباشرة إليها ، وذلك بفضل رائحة الكلور. إذا كنت تفضل طرقًا أقل فتكًا لإبقائها في وضع حرج ، فهناك خيارات لإنقاذ الصيف والحفاظ على أصدقائك الزنبرك الذين يزدهرون. علاوة على ذلك ، قد يساعد ذلك في حماية فراشات الملك من الدبابير أيضًا.
لمنحهم موطنًا مريحًا بديلاً ، قم بإعداد بقعة بعيدًا عن حمام السباحة الخاص بك. فكر في الأمر مثل تقديم الدبابير الخاصة بهم. امزج بعض الماء بالسكر أو الشراب أو العسل في وعاء ضحل ، ووضعه في الفناء الخلفي. تتمثل الفكرة في إغراءهم في تلك المنطقة بدلاً من ذلك ، لذلك سوف يركزون على الأشياء الحلوة وترك منطقة السباحة الخاصة بك وحدها. يمكنك حتى إسقاط بعض الصخور الصغيرة في الخليط السائل لمنحهم مكانًا آمنًا للهبوط. يمكنك أيضًا زراعة الزهور بألوان يحبونها في مكان قريب. الدبابير من الصعب إرضاءها بشكل مدهش حول اللون ولديها تفضيلات. تميل الظلال المشرقة – مثل الصفراء والأحمر – إلى أن تكون المفضلة لديهم. على الرغم من أن تجنب هذه الألوان لن يردعهم بالضرورة ، فقد يشجعهم على الذهاب إلى مكان آخر. تأكد من إبقاء مساحتك نظيفة ، ووضع الطعام بعيدًا ومسح الانسكابات. إذا فشل كل شيء آخر ، فيمكنك إضافة عش دبور شرك في زاوية من الفناء الخلفي الذي لا يحصل على الكثير من حركة المرور البشرية.