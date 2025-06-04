خدعة بسيطة بشكل مدهش لإبعاد الدبابير من حمام السباحة الخاص بك طوال الصيف

الصيف للاستمتاع بأشعة الشمس ، وعوامات حمام السباحة ، وبعد الظهر الكسول بجوار المسبح. لكن هذا الوقت المناسب يتلاشى بسرعة عندما يقرر دبور حمام السباحة الخاص بك هو أفضل مكان للاستراحة في الحي ، ثم يخبر جميع أصدقائه الضافين. الدبابير ليست مزعجة فقط. يمكن أن تكون عدوانية وإقليمية. فلماذا يتدفقون إلى حمام السباحة الخاص بك؟ السبب بسيط جدا: الماء. الدبابير ليست مجرد هزات صغيرة من أجل المتعة. إنهم يحتاجون إلى الماء للبقاء على قيد الحياة ، والتجمعات هي مصدر مثالي للترطيب خلال أشهر الصيف الحارة. إلى دبور عطشان ، حمام السباحة الخاص بك هو منتجع من فئة الخمس نجوم. لكن ليس عليك الحرب للحفاظ على دبور حمام السباحة الخاص بك وخالية من النحل.

الدبابير هي مخلوقات من العادة. سيستمرون في العودة بمجرد العثور على مكان آمن وهادئ للشرب حتى قبل بدء الصيف. واحدة من أفضل الطرق للتعامل معهم لا تتضمن أي مواد كيميائية ضارة أو أدوات فاخرة أو ساعات من الصيانة. الحيلة؟ قدم لهم بعض الماء المغطى بالمرور في مكان بعيد عن حمام السباحة الخاص بك. إذا قمت بإنشاء محطة شرك ، فقد تكون أقل ميلًا للوصول إلى طريقك أثناء ممارسة ضربةك الخلفية. كل ما يتطلبه الأمر هو طبق ضحل ، القليل من الماء ، وبعض التحلية. اكتشف الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في جعل حمام السباحة الخاص بك أقل جاذبية للدبابير.