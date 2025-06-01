خدعة تزيين المرحاض التي تصطاد حرارة كبيرة عبر الإنترنت

عندما يتعلق الأمر بتشغيل الحمام ، هناك حاجة للحفاظ على الصرف الصحي في طليعة أي خطة زخرفية. هناك الكثير من اتجاهات تصميم الحمام التي يتعارض فيها الخبراء ، وليس هناك مكان أفضل للعثور على جدل تزيين من Tiktok. أحد اتجاهات Tiktok المثيرة للجدل حتى بعض الناس يضعون الزهور في خزانات المرحاض الخاصة بهم. هذه الخدعة بسيطة: قم بإزالة الجزء العلوي من خزان المرحاض ، ثم خذ مجموعة من الزهور المقطوعة حديثًا ووضعها داخل الماء ، ووضعها حول آليات التنظيف. قم بترتيب صفوف الزهور وفقًا للارتفاع واللون ، وقم بقصها إلى تفضيلاتك. أخيرًا ، أضف حزم طعام الزهور إلى الماء. يمكنك ترك غطاء الخزان بجوار قاعدة المرحاض أو تخزينه في مكان آمن.

في حين أن خدعة الزهور تضيف بالتأكيد لمسة من النزوة إلى جمالية الحمام ، فإن الاستجابات لهذا الاتجاه على وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن الأكثر ملاءمة. أعرب بعض الناس عن مخاوفه من كونه خطراً على التلوث بينما شكك آخرون في الغرض من إضافة حزم طعام الزهور إلى الماء الذي سيتم غسله في النهاية. كان هناك حتى قدر لا بأس به من المعلقين الذين اعتقدوا أن الاختراق كان مزحة.