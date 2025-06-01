خدعة تزيين المرحاض التي تصطاد حرارة كبيرة عبر الإنترنت

عندما يتعلق الأمر بتشغيل الحمام ، هناك حاجة للحفاظ على الصرف الصحي في طليعة أي خطة زخرفية. هناك الكثير من اتجاهات تصميم الحمام التي يتعارض فيها الخبراء ، وليس هناك مكان أفضل للعثور على جدل تزيين من Tiktok. أحد اتجاهات Tiktok المثيرة للجدل حتى بعض الناس يضعون الزهور في خزانات المرحاض الخاصة بهم. هذه الخدعة بسيطة: قم بإزالة الجزء العلوي من خزان المرحاض ، ثم خذ مجموعة من الزهور المقطوعة حديثًا ووضعها داخل الماء ، ووضعها حول آليات التنظيف. قم بترتيب صفوف الزهور وفقًا للارتفاع واللون ، وقم بقصها إلى تفضيلاتك. أخيرًا ، أضف حزم طعام الزهور إلى الماء. يمكنك ترك غطاء الخزان بجوار قاعدة المرحاض أو تخزينه في مكان آمن.
في حين أن خدعة الزهور تضيف بالتأكيد لمسة من النزوة إلى جمالية الحمام ، فإن الاستجابات لهذا الاتجاه على وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن الأكثر ملاءمة. أعرب بعض الناس عن مخاوفه من كونه خطراً على التلوث بينما شكك آخرون في الغرض من إضافة حزم طعام الزهور إلى الماء الذي سيتم غسله في النهاية. كان هناك حتى قدر لا بأس به من المعلقين الذين اعتقدوا أن الاختراق كان مزحة.
هل يجب أن تجرب خدعة تصميم المرحاض؟
إذا حاولت خدعة خزان الزهور هذه ، ضع في اعتبارك أن الحطام في خزان المرحاض قد يعطل عملية التنظيف. يمكن أن تتشابك أجزاء من الزهور مثل الأوراق الساقطة أو بتلات في السلسلة أو تسد الزعنفة ، وبالتالي تعطيل قدرة الخزان على التصريف وإعادة التعبئة بفعالية. أما بالنسبة لأي مخاوف بشأن غذاء الزهور الذي يؤثر سلبًا على خزان المرحاض ، فإن طعام الزهور مصنوع عادة من السكر وحمض الستريك ومكون مبيد حيوي. الأحماض القاسية والمبيدات الحيوية هي بعض عناصر التنظيف التي يجب ألا تضيفها أبدًا إلى خزان المرحاض لأنها يمكن أن تآكل من الداخل بمرور الوقت. ثم هناك مسألة التراكم التي تتشكل عندما تجلس الزهور في الماء لفترات طويلة من الزمن – كما في المادة النحيفة التي تتشكل من الداخل من أي مزهرية مليئة بالزهور. توجد بالفعل الكثير من البكتيريا والفطريات السيئة في المراحيض وحولها ، وقد تغذيها فقط من خلال تحلل السيقان والأوراق.
ولكن هل من الآمن استخدام خزان مرحاض نشط لعرض ترتيب الأزهار؟ على الرغم من أنه لا يبدو أن هناك أي دراسات رسمية حول تأثير التعرض على المدى الطويل من الزهور التي تجلس في خزان المرحاض ، لتكون على الجانب الآمن ، نوصي بالابتعاد عن أي خدعة تتضمن تعريض الخزان للمواد الكيميائية القاسية ، والحطام ، والبكتيريا ، ونمو العفن. بدلاً من ذلك ، تحقق من DIY صينية الدبابات التي ستحول مرحاضك إلى عرش وتجميل الحمام – دون إمكانية الحصول على فاتورة السباكة.