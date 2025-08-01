خدعة ملائمة للميزانية لملء حديقتك بمزيد من الخيار المجاني كل عام

يعد توفير البذور من حديقتك وسيلة رائعة لتوفير المال والتأكد من نمو أنواع الخضروات الأصعب. الخيار هو اختيار بستاني المنزل المحبوب ، وتعلم كيفية حصاد بذور الخيار سيمنحك الكثير من البذور المجانية للنمو مرة أخرى العام المقبل.

كل توفير البذور ليس هو نفسه. يتطلب الخيار والخضروات السميكة الأخرى ما يعرف باسم “الطريقة الرطبة” ، حيث يتم جرف البذور من الخضار الناضحة ولكن ليس الفاسد ، الموضوعة في كوب من الماء ، ويسمح للتخمر لبضعة أيام ، أو حتى يتطور القالب على سطح الماء. ثم يتم توتر البذور ، ويتم شطف اللحم الفاسد للخيار. غمس البذور في محلول مبيض وماء بنسبة 20 ٪ لمنع نقل المرض وأخيراً غمسها في المياه العذبة ووضعها على صفيحة حتى تجف.

يتم استخدام “الطريقة الجافة” لمعظم الأعشاب والزهور والخضروات. تترك هذه الطريقة البذور على النبات حتى يتم تجفيفها ، ثم يتم سحب النبات بأكمله أو إزالة قرون البذور. ثم يُسمح للبذور بالتجفيف تمامًا قبل حفظها في الحزم أو الجرار حتى الموسم المقبل. لا يعتبر إنقاذ البذور من الخيار أسهل بذرة لإنقاذها لأنها يمكن أن تعبر مع أنواع أخرى من الخيار إذا كنت تنمو أنواعًا متعددة في حديقتك. لا تدع هذا يثبطك. إذا كنت تخطط لتنمية الخيار للبذور ، فزرع مجموعة واحدة فقط لضمان حفظ البذور التي ستنمو إلى ما تبحث عنه بالضبط.