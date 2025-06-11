خدعة ورق الستار السلس التي تجعل أي غرفة تشعر بأنها أكبر

هذه التقنية المطابقة ليست جذرية تمامًا مثل الاتجاه المتنفث بالألوان الذي يجعل مالكي المنازل يرسمون كل سطح من الغرفة بنفس اللون. لكنها طريقة رائعة للاستفادة من اللون لزيادة المساحة. قد يكون من الصعب مطابقة لون الستار تمامًا مع خلفيةك تمامًا ، ولكن حاول الاقتراب قدر الإمكان. عندما تكون في شك ، تختار ستارة أخف وزناً من الجدار ، لأن الستائر الأخف تتيح المزيد من الضوء لدخول الغرفة (مما يعزز تأثير جعل الغرفة أكبر).

لتعزيز التأثير البصري أكثر ، اختر الستائر في الأقمشة الخفيفة والهوية. بالإضافة إلى ذلك ، احتفظ بها معلق فوق إطار النافذة. إلى جانب رسم العين لأعلى لجعل الأمر يبدو أن هناك مساحة أكثر عمودية ، ستساعد المادة المتدفقات في تحطيم تلك الخطوط بين النافذة والجدار أكثر.

إذا كنت تريد أنماطًا لورق الجدران والستائر ، فإن بعض العلامات التجارية تقدم خلفيات وأقمشة مطابقة تمامًا ، بما في ذلك F&P Interiors. خلاف ذلك ، ابحث عن الأنماط التي تكمل بعضها البعض – ولا تنسَ التمسك بمبدأ الحفاظ على الستائر بأكبر قدر ممكن من النعومة. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام ستارة من أوراق الحرير لتكمل خلفية تضم مشاهد حديقة الخصبة ، وكلاهما في ظلال مماثلة من اللون الأخضر. على الرغم من أن الأنماط غير متطابقة للغاية ، إلا أن الأنماط متناغمة بما يكفي لإعطاء أطنان من البعد بينما لا تزال تسمح للعينين بالانزلاق دون عناء عبر الجدران والنوافذ ، مما يعطي وهم مساحة أكبر.