خدعة ورق الستار السلس التي تجعل أي غرفة تشعر بأنها أكبر

عالق في مساحة صغيرة للمستقبل المنظور؟ نحصل على الإحباط. لا تريد أبدًا أن تشعر غرفة بالضيق أو المحشو. بالمقارنة ، تشعر الغرف الفسيحة والهوية بالدعوة والفخامة. لحسن الحظ ، هناك الكثير من الاختراقات التصميم التي يمكن أن تجعل حتى أكثر الغرف مكونة من الغرف تبدو شديدة. ربما تكون قد جربت بالفعل بعض الكلاسيكيات ، مثل استخدام المرايا لجعل المساحة الصغيرة الخاصة بك تبدو أكبر أو استعارة حكمة المنازل الصغيرة لزيادة المساحات الصغيرة. ولكن قد يكون هناك واحد بسيط لم تجربه بعد مع علاجات النوافذ الخاصة بك.
باستخدام الستائر التي هي نفس الظل (أو ما يقرب من نفسه) مثل خلفية الجدران الخاصة بك ، يمكنك مزج الاثنين بسلاسة بما يكفي بحيث يصعب تحديد مكان توقف الجدار وتبدأ الستائر. ينطبق الشيء نفسه على خلفية منقوشة – إذا وجدت ستائر ذات نمط ولون يكمل خلفية الجدران ، فيمكنك إضافة العمق والدهامة مع الاستمرار في إثبات الاستمرارية البصرية. النتيجة النهائية؟ الغرفة التي يبدو أنها أكبر مما هي عليه ، لأن العين تتبع تدفق الغرفة بدلاً من التوقف عن الانحرافات. هذا خيار أفضل بكثير من استخدام الستائر المظلمة مع جدران الضوء (أو العكس) ، لأن ذلك من شأنه أن يقطع المساحة ولا يجعلها تشعر بالتماسك.
خلق مظهر ستارة سلسة
هذه التقنية المطابقة ليست جذرية تمامًا مثل الاتجاه المتنفث بالألوان الذي يجعل مالكي المنازل يرسمون كل سطح من الغرفة بنفس اللون. لكنها طريقة رائعة للاستفادة من اللون لزيادة المساحة. قد يكون من الصعب مطابقة لون الستار تمامًا مع خلفيةك تمامًا ، ولكن حاول الاقتراب قدر الإمكان. عندما تكون في شك ، تختار ستارة أخف وزناً من الجدار ، لأن الستائر الأخف تتيح المزيد من الضوء لدخول الغرفة (مما يعزز تأثير جعل الغرفة أكبر).
لتعزيز التأثير البصري أكثر ، اختر الستائر في الأقمشة الخفيفة والهوية. بالإضافة إلى ذلك ، احتفظ بها معلق فوق إطار النافذة. إلى جانب رسم العين لأعلى لجعل الأمر يبدو أن هناك مساحة أكثر عمودية ، ستساعد المادة المتدفقات في تحطيم تلك الخطوط بين النافذة والجدار أكثر.
إذا كنت تريد أنماطًا لورق الجدران والستائر ، فإن بعض العلامات التجارية تقدم خلفيات وأقمشة مطابقة تمامًا ، بما في ذلك F&P Interiors. خلاف ذلك ، ابحث عن الأنماط التي تكمل بعضها البعض – ولا تنسَ التمسك بمبدأ الحفاظ على الستائر بأكبر قدر ممكن من النعومة. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام ستارة من أوراق الحرير لتكمل خلفية تضم مشاهد حديقة الخصبة ، وكلاهما في ظلال مماثلة من اللون الأخضر. على الرغم من أن الأنماط غير متطابقة للغاية ، إلا أن الأنماط متناغمة بما يكفي لإعطاء أطنان من البعد بينما لا تزال تسمح للعينين بالانزلاق دون عناء عبر الجدران والنوافذ ، مما يعطي وهم مساحة أكبر.