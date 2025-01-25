خطأ تركيب بلاط الدش الذي يرتكبه الجميع

تخيل أنك انتهيت للتو من تثبيت دش رائع. الجدران عبارة عن مزيج مذهل من الألوان والأنماط ، وكل شيء يشعر بالوقوف الحديثة. ولكن بينما تنظر ، ينتهي البلاط فجأة ، مع شريط من الجدار العاري المطلي الذي يمتد إلى السقف. ربما اخترت أن تترك الأمر بهذه الطريقة لتوفير الوقت أو خفض التكاليف ، حيث أن البلاط إلى الحافة ذاته يأخذ المزيد من المواد والعمالة. قد يبدو الأمر وكأنه خيار تصميم غير ضار – لا يبدو أن الجزء العلوي من الجدار يأخذ الكثير من الإساءة من تأرجح رأس الدش. يمين؟
ليس تماما. في الواقع ، فإن هذه الفجوة البريئة على ما يبدو هي خطأ دش مكلف في دش يمكن أن يخلق عالمًا من المتاعب لحمامك. لا يعتبر التمايل حتى السقف مسألة مظهر ، ولكنه فعل حماية من الأضرار لمنزلك. لا تم تصميم الطلاء والجدران الجافة للتعامل مع البيئات الرطبة جيدًا ، وتخلق الدش بخار ، والذي يرتفع ويتكثف على الجدران المكشوفة. ما لم تخفي الحوائط الجافة ، فإن هذه الرطوبة ، إلى جانب البقع ، تنقع في الحائط ، مما يجعلها تتوسع وتتقلص إلى درجة التكسير. كما أن تفشي العفن والعفن يصبح احتمالًا.
مخاطر عدم تبليط الاستحمام على طول الطريق
يعتبر دريوال المكشوف مكانًا مثاليًا للعفن والعفن العفن ، وإذا حدث ذلك ، فقد يؤدي ذلك إلى إصلاحات مكلفة وحتى مخاطر صحية محتملة. ومما زاد الطين بلة ، أضرار المياه خفي. قد لا تدرك أن هناك مشكلة حتى فوات الأوان ، على الرغم من أنك قد تلاحظ علامات مثل الطلاء الفقاعي أو اللون. عندما تخطي تبليط هذه المنطقة الضعيفة ، فأنت تدعو عمليا مشكلة إلى منزلك. بالإضافة إلى ذلك ، إنه أيضًا خطأ في تصميم الدش يجعل التنظيف أكثر صعوبة.
إن الذهاب إلى البلاط الخاص بك ينفي هذه المخاطر والإزعاج. تم تصميم البلاط لتسامح الرطوبة إذا قمت بتثبيتها بشكل صحيح ؛ كما أنها متينة وسهلة التنظيف. يشكل تمديده إلى السقف قشرة واقية مختومة ضد البخار والبقع التي قد تتسلل إلى الجدران. على الرغم من أنك قد تضطر إلى قضاء المزيد من الوقت والمال ، إلا أن الاستثمار سيؤتي ثماره على المدى الطويل ، حيث ستوفر على علاج العفن ، واستبدال الحوائط الجافة ، وإعادة الطلاء. وهناك فائدة إضافية: سوف يمنح دش البلاط بالكامل حمامك شعورًا أكثر فخامة ، ورفع أسلوب وقيمة المساحة.