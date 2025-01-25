خطأ تركيب بلاط الدش الذي يرتكبه الجميع

تخيل أنك انتهيت للتو من تثبيت دش رائع. الجدران عبارة عن مزيج مذهل من الألوان والأنماط ، وكل شيء يشعر بالوقوف الحديثة. ولكن بينما تنظر ، ينتهي البلاط فجأة ، مع شريط من الجدار العاري المطلي الذي يمتد إلى السقف. ربما اخترت أن تترك الأمر بهذه الطريقة لتوفير الوقت أو خفض التكاليف ، حيث أن البلاط إلى الحافة ذاته يأخذ المزيد من المواد والعمالة. قد يبدو الأمر وكأنه خيار تصميم غير ضار – لا يبدو أن الجزء العلوي من الجدار يأخذ الكثير من الإساءة من تأرجح رأس الدش. يمين؟

ليس تماما. في الواقع ، فإن هذه الفجوة البريئة على ما يبدو هي خطأ دش مكلف في دش يمكن أن يخلق عالمًا من المتاعب لحمامك. لا يعتبر التمايل حتى السقف مسألة مظهر ، ولكنه فعل حماية من الأضرار لمنزلك. لا تم تصميم الطلاء والجدران الجافة للتعامل مع البيئات الرطبة جيدًا ، وتخلق الدش بخار ، والذي يرتفع ويتكثف على الجدران المكشوفة. ما لم تخفي الحوائط الجافة ، فإن هذه الرطوبة ، إلى جانب البقع ، تنقع في الحائط ، مما يجعلها تتوسع وتتقلص إلى درجة التكسير. كما أن تفشي العفن والعفن يصبح احتمالًا.