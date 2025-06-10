خطأ في تصميم نافذة الخليج لتجنب

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تعد Windows Windows واحدة من أكثر خيارات تصميم المنزل المذهلة هناك. إنها تعمل على تحسين الضوء الطبيعي في منزلك للمساعدة في إلقاء الضوء على مساحتك ، ويضيفون ميزة معمارية فريدة من نوعها داخل وخارج منزلك. يحب العديد من مالكي المنازل استخدام مقعد أو كراسي لتحويل المساحة أمام نوافذ الخليج الخاصة بهم إلى منطقة جلوس – إنها المكان المثالي للاستقرار وقراءة كتاب أو رشفة على مشروب ساخن أثناء مشاهدة ثلج الثلج. إذا كانت نافذة الخليج في غرفة طعام أو مطبخ ، فقد تعمل أيضًا كمكان لطاولة الطعام الخاصة بك. مع كل هذه الامتيازات ، قد يبدو أنك لا تستطيع أن تخطئ في نوافذ الخليج. ومع ذلك ، هناك خطأ في التصميم تحتاج إلى تجنبه لمنع نفسك من تعتيم جمال ميزة التصميم هذه: الحفاظ على الطاولات الكبيرة الضخمة بعيدًا عن نوافذ الخليج.

لماذا يعتبر طاولة ضخمة خطأ في تصميم نافذة الخليج؟ يمكن أن تجعل المنطقة تنتقل من الهواء إلى تشوش على الفور. قد يتداخل الأثاث الكبير الموضوعة أمام الزجاج الشفاف أيضًا مع مسار الضوء الذي يترشح عبر النافذة ، ويعدل مساحتك وربما يجعله أصغر. لتجنب خطأ تصميم نافذة الخليج الرئيسي ، اختر طاولة زخرفية أصغر ، ووضعها بعيدًا بما يكفي من النافذة التي لا تمنع الزجاج. وبهذه الطريقة ، يمكنك استخدام الجدول كمنطقة جلوس دون تقييد الضوء الطبيعي أو إنشاء مساحة تشوش.