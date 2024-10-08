خطأ وضع الستارة الذي يجب تجنبه بأي ثمن عند التثبيت

عندما تخطط لتخطيط غرفتك، فمن المحتمل أنك لا تضع الكثير من التفكير في وضع الستائر. وذلك لأن وضع الستائر أمر لا يحتاج إلى شرح – فهو يهدف إلى تغطية النوافذ، بعد كل شيء. ومع ذلك، هناك خطأ واحد يمكن أن ترتكبه وهو إرسال فاتورة الكهرباء الخاصة بك إلى السقف. يتم وضع فتحات الهواء، سواء الموجودة على الأرض أو على الحائط، بالقرب من النوافذ بشكل متكرر. ومع ذلك، إذا كان لديك ستائر طويلة منتفخة، فقد تسد هذه الفتحات عن غير قصد وتجعل نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاص بك يعمل بجهد أكبر مما يجب للحفاظ على منزلك دافئًا أو باردًا.

هناك عدة طرق مختلفة لضمان تشغيل نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاص بك بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، ولكن إذا كنت لا تتعامل مع أي مشكلات كبيرة، فمن المحتمل أن تشهد انخفاضًا في الأداء أو ارتفاعًا كبيرًا في فاتورة الكهرباء بسبب انسداد فتحات التهوية. . غالبًا ما يتم التغاضي عن الستائر التي توضع على الحائط أو حمام السباحة على الأرض وتسد فتحات التهوية، لكن الاهتمام بهذه المشكلة أمر بسيط للغاية. إذا وجدت أن ستائرك تعترض طريقك باستمرار، فقد يكون الوقت قد حان لتغيير علاجات النوافذ الخاصة بك لصالح شيء أكثر توافقًا مع تصميم منزلك.