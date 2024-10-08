خطأ وضع الستارة الذي يجب تجنبه بأي ثمن عند التثبيت

عندما تخطط لتخطيط غرفتك، فمن المحتمل أنك لا تضع الكثير من التفكير في وضع الستائر. وذلك لأن وضع الستائر أمر لا يحتاج إلى شرح – فهو يهدف إلى تغطية النوافذ، بعد كل شيء. ومع ذلك، هناك خطأ واحد يمكن أن ترتكبه وهو إرسال فاتورة الكهرباء الخاصة بك إلى السقف. يتم وضع فتحات الهواء، سواء الموجودة على الأرض أو على الحائط، بالقرب من النوافذ بشكل متكرر. ومع ذلك، إذا كان لديك ستائر طويلة منتفخة، فقد تسد هذه الفتحات عن غير قصد وتجعل نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاص بك يعمل بجهد أكبر مما يجب للحفاظ على منزلك دافئًا أو باردًا.
هناك عدة طرق مختلفة لضمان تشغيل نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاص بك بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، ولكن إذا كنت لا تتعامل مع أي مشكلات كبيرة، فمن المحتمل أن تشهد انخفاضًا في الأداء أو ارتفاعًا كبيرًا في فاتورة الكهرباء بسبب انسداد فتحات التهوية. . غالبًا ما يتم التغاضي عن الستائر التي توضع على الحائط أو حمام السباحة على الأرض وتسد فتحات التهوية، لكن الاهتمام بهذه المشكلة أمر بسيط للغاية. إذا وجدت أن ستائرك تعترض طريقك باستمرار، فقد يكون الوقت قد حان لتغيير علاجات النوافذ الخاصة بك لصالح شيء أكثر توافقًا مع تصميم منزلك.
كيفية منع هذه المشكلة
خطوتك الأولى، بالطبع، يجب أن تكون تحديد ما إذا كانت هذه مشكلة في المقام الأول. قم بجولة حول منزلك وحدد موضع أي فتحات تهوية على الحائط أو الأرضية يمكن أن تسدها الستائر. اسحب الستائر للخلف أو اربطها في هذه الأماكن، ثم لاحظ ما إذا كان جهاز التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) يعمل بسلاسة أكبر. إذا كنت لا تزال تواجه مشكلات، فمن المحتمل أنك تحتاج إلى تنظيف مجاري الهواء مثل المحترفين، أو استبدال المرشحات، أو الاستعانة بمتخصص لإلقاء نظرة على المشكلات الأكثر خطورة.
إذا لاحظت تحسنًا في تدفق الهواء في منزلك، فقد حان الوقت لإجراء بعض التغييرات الدائمة على معالجات النوافذ. قد يكون العثور على ستائر ذات طول مثالي أمرًا صعبًا بعض الشيء، خاصة إذا كنت تعتقد أن ستائرك طويلة جدًا أفضل من قصيرة جدًا، ولكن قد يكون من الضروري تقديم بعض التضحيات الأسلوبية باسم كفاءة الطاقة. قم بقياس الطول من الأرضية إلى قضيب الستارة، ثم راقب الخيارات التي تكون بنفس القياس أو أقصر قليلاً من ذلك القياس. تأتي الستائر المعدة مسبقًا عادةً بمجموعة موحدة من الأطوال – 63، 84، 94، 108، و120 بوصة – ولكن هناك الكثير من الخيارات عبر الإنترنت، مثل ستائر Lamit Natural Faux Linen من أمازون، والتي توفر المزيد من الخيارات بين هذه القياسات . بعد التثبيت، ستتمكن من الاستمتاع بالخصوصية وخصائص ترشيح الضوء لستائرك دون الآثار الجانبية المزعجة للفتحات المسدودة.