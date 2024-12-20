لا تستطيع الطائرات التحليق بعيدًا عن الاضطرابات.

بينما يمر الفريق بموسم خسارة صعب آخر، تعرض مشجعو نيويورك جيتس لبعض النيران العشوائية من “Jeopardy!” ليلة الخميس – بعد ساعات فقط من تقرير يزعم أن المالك وودي جونسون يتخذ قرارات حاسمة للفريق بناءً على تقييمات اللاعبين من امتياز ألعاب الفيديو “Madden NFL”.

أصيب معجبو Gang Green بالذهول عندما كشف المضيف كين جينينغز عن الإجابة على “الخطر” النهائي! كان الدليل في فئة “تاريخ Super Bowl” يعتمد على عدم نجاح Jets في فترة ما بعد الموسم لعقود من الزمن.

قرأ جينينغز أن الفكرة كانت: “إنه الفريق الوحيد الذي لعب في Super Bowl قبل مسيرة نيل أرمسترونج على القمر والذي لم يعد إلى اللعبة الكبيرة منذ ذلك الحين.”

في حين أن المتسابقين الثلاثة قد يحتاجون إلى تحسين تاريخهم في كرة القدم، فإن الإجابة على كليفلاند براونز ونيويورك جاينتس وهيوستن تكساس – كشف جينينغز أن الإجابة الصحيحة هي نيويورك جيتس.

قال جينينغز: “إن الفائزين في Super Bowl 3، فريق Jets، يمرون بفترة صعبة للغاية تبلغ 55 عامًا”.

فازت المتسابقة لورا فضة في النهاية كبطلة، حيث راهنت بمبلغ 2400 دولار فقط من أصل 13600 دولار في السؤال الأخير.

ومع ذلك، فإن العديد من محبي سلسلة Big Apple الذين شاهدوا برنامج المسابقات الأكثر شعبية في أمريكا شعروا أيضًا بأنهم خاسرون.

“حتى المخاطر موجودة على الطائرات اليوم. “أنا في الجحيم” ، كتب أحد المعجبين المنضبين على X.

قال أحد المستخدمين: “لا يستطيع عشاق الطائرات حتى مشاهدة برنامج Jeopardy بسلام هذه الأيام”.

“لا أحد في برنامج Jeopardy يعلم أن الطائرات كانت في Super Bowl قد تكون أدنى لحظة في امتيازهم. وأشار آخر إلى أنه أقل من مجرد التواجد في سؤال Final Jeopardy، وهو ما يسيء إليهم نوعًا ما.

“اللعنة النهائية @Jeopardy، لماذا يجب أن تكون مؤلمًا جدًا لنا نحن مشجعي Jets؟ نحن نعاني بما فيه الكفاية! سأل أحد مشجعي جانج جرين.

آخر مرة كانت فيها الطائرات في Super Bowl كانت في عام 1969، عندما قاد لاعب الوسط جو ناماث، البالغ من العمر الآن 81 عامًا، الفريق للفوز 16-7 على بالتيمور كولتس (الآن إنديانابوليس كولتس).

بصرف النظر عن سير أرمسترونج على القمر، فاز جانج جرين آخر مرة بكأس لومباردي عندما كان ريتشارد نيكسون رئيسًا منتخبًا، وكان أكثر من 500 ألف جندي أمريكي يقاتلون في حرب فيتنام، وكان ليد زيبلين على وشك إصدار ألبومهم الأول، “The Brady Bunch”. تصوير موسمه الأول، وكان مهرجان وودستوك الموسيقي لا يزال على بعد أشهر من انعقاده.

الضربة على “الخطر!” كان بمثابة تتويج ليوم بائس وموسم عام للامتياز.

في وقت سابق من يوم الخميس، علم مشجعو Jets أن المالك وودي جونسون ألغى صفقة تجارية محتملة لنجم Broncos السابق والمتلقي الحالي لـ Browns Jerry Jeudy لأن تصنيف “Madden NFL” الخاص به كان منخفضًا جدًا – كما نقله المدير العام السابق لـ Jets جو دوجلاس إلى دنفر، وفقًا لـ الرياضي.

وبحسب ما ورد تأثر القرار بأبنائه المراهقين، بريك، وهو طالب جديد في جامعة هارفارد يبلغ من العمر 18 عامًا، والأصغر جاك.

لقد كان Jeudy واحدًا من أفضل المتلقين في NFL هذا العام على الرغم من اللعب الوسطي غير المتسق في كليفلاند، حيث بلغ إجمالي 70 عملية اصطياد لمسافة 1052 ياردة وأربعة هبوط.

The Jets، الذي يدخل الأسبوع 16 برصيد 4-10، خارج المنافسة في التصفيات.

سيشهد هذا العام الموسم الرابع عشر على التوالي الذي سيغيب فيه الفريق عن التصفيات والمرة التاسعة عشرة خلال 25 عامًا من ملكية جونسون.