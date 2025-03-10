خلق وهم السقوف العليا مع تراخ الباب والغارة اللون

يتفق معظم خبراء العقارات على أن الأسقف العالية تضيف قيمة إلى المنزل. ارتفاع السقف القياسي هو ثمانية أقدام ، في حين يعتبر تسعة أقدام وما فوق عالية. لكن تفضيل السقوف العالية هو في الغالب نفسية. يمكن أن تشعر غرفة عالية السقف أكثر اتساعًا من الغرفة ذات الأسقف العادية-حتى لو كانت لديها نفس الأقدام المربعة-ويمكن للأسقف المنخفضة أن تجعل بعض الناس يشعرون بالضيق.
ما لم يكن لديك ميزانية تجديد كبيرة ، فمن المحتمل أن تكون عالقًا مع الأسقف التي حصلت عليها (وفقًا لـ Angi ، فإنها عادة ما تكون أقل من 20،000 دولار إلى قبو السقف). لحسن الحظ ، هناك اختراقات لجعل الأسقف الخاصة بك تظهر أعلى ، مثل شراء الأثاث القصيرة أو تغطية الجدران في خلفية مخططة رأسيا. تتمثل إحدى الطرق العبقرية لخلق وهم الأسقف العليا في إنشاء نظرة مكدسة مع بابك وبعض الغطس. في مقطع فيديو على Instagram من CallsIgnDesign ، قام الزوج والزوجة فريق Walter و Lisa Reece Stack إلى السقف فوق الباب الداخلي. يرسمون كل شيء بنفس اللون لتبدو وكأنه قطعة متماسكة واحدة. إنه يضيف بعض الدراما الخطيرة إلى ممر لطيف على خلاف ذلك ، ويخدع العين في التفكير في كل من الباب والسقف أعلى مما هو عليه بالفعل.
كيفية تكديس وتلوين الباب لجعل الأسقف تبدو أعلى
الجزء الأصعب في إنشاء نظرة من الفيديو هو صنع وتأمين الصناديق ذات الجوانب الثلاثة على الزوايا العليا من إطار الباب ، والتي هناك حاجة لربط Corbels. قام Walter و Lisa Reece من CallsIgnDesign فعليًا بصنع المرابط الخاصة بهما لربط الصناديق بالجدار ، ولكن لحسن الحظ ، يمكنك الحصول على عبوة من المرابط الخشبية مقاس 12 بوصة بأقل من 15 دولارًا. ومع ذلك ، سيتعين عليك صنع الصناديق الخاصة بك من 3 جوانب ، والتي يمكن القيام بها مع ألواح الصنوبر المستعدة. يمكنك تخطي هذه الخطوة وإرفاق Corbels مباشرة بالسقف ، ولكن قد تضطر إلى التغلب على الصب القائمة للقيام بذلك.
قبل التثبيت ، قم برسم جميع القطع الخاصة بك ، والباب ، وقطعة الباب ، والمنطقة الموجودة بين الباب والسقف (إذا كان السقف الخاص بك يفتقر إلى صب ، فستحتاج إلى تثبيت البعض في قاعدة السقف بين الصناديق الثلاثة). قم بتوصيل المرابط على الحائط ، ثم قم بتوصيل الصناديق ذات الجوانب 3 على المرابط. ثم ، قم بتوصيل Corbels أسفل الصناديق وإلى الجدار باستخدام مسامير دبوس الهوائية والمواد اللاصقة للبناء. أخيرًا ، قم بإرفاق زين الملاك في المنطقة الواقعة بين الباب والسقف (التزيين المستخدم في البرنامج التعليمي هو مركز Ekena Millwork Angel مع Scrollsare). إذا كان أسلوبك أقل مزخرفة قليلاً ، فاستخدم أقواس Ekena Millwork بدلاً من Corbels.
طرق بديلة لإضافة ارتفاع الباب
إذا كان هذا يبدو شاقًا ، فإن الحل الأكثر بساطة هو تثبيت Crosshead أو pediment فوق باب الباب. يمكن أن يضيف هذا النوع من أعمال الطاحونة لمسة زخرفية إلى منزلك وجعل الأسقف والأبواب الخاصة بك تبدو أكبر. Crosshead هو في الأساس صب سميك يتجاوز الباب ، مثل Crosshead Millwork Ekena. يعد pediment تفاصيل معمارية موجودة فوق الباب أو النافذة التي يمكن أن تضيف الجاذبية وكذلك الارتفاع ، مثل ekena millwork نصف جولة Sunburst. قم بطلاء Crosshead أو pediment بنفس لون تقليمك واترك لون الحائط الخاص بك كما هو.
بالتناوب ، يمكنك استخدام علبة بسيطة من الطلاء لإضافة ارتفاع دون أي طاحونة فاخرة. قم بقياس بضعة سنتيمترات أو حتى عدة بوصات على طول إطار الباب الخاص بك واستخدم شريط الرسامين لإنشاء خطوط مستقيمة. قم بطلاء الباب و Doorframe والإطار الذي صنعته على الحائط بنفس اللون لتبدو وكأنه قطعة واحدة صلبة. سيؤدي ذلك إلى إضافة عرض وارتفاع إلى بابك ، بالإضافة إلى مجموعة من الألوان الممتعة في الغرفة.