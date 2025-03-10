خلق وهم السقوف العليا مع تراخ الباب والغارة اللون

يتفق معظم خبراء العقارات على أن الأسقف العالية تضيف قيمة إلى المنزل. ارتفاع السقف القياسي هو ثمانية أقدام ، في حين يعتبر تسعة أقدام وما فوق عالية. لكن تفضيل السقوف العالية هو في الغالب نفسية. يمكن أن تشعر غرفة عالية السقف أكثر اتساعًا من الغرفة ذات الأسقف العادية-حتى لو كانت لديها نفس الأقدام المربعة-ويمكن للأسقف المنخفضة أن تجعل بعض الناس يشعرون بالضيق.

ما لم يكن لديك ميزانية تجديد كبيرة ، فمن المحتمل أن تكون عالقًا مع الأسقف التي حصلت عليها (وفقًا لـ Angi ، فإنها عادة ما تكون أقل من 20،000 دولار إلى قبو السقف). لحسن الحظ ، هناك اختراقات لجعل الأسقف الخاصة بك تظهر أعلى ، مثل شراء الأثاث القصيرة أو تغطية الجدران في خلفية مخططة رأسيا. تتمثل إحدى الطرق العبقرية لخلق وهم الأسقف العليا في إنشاء نظرة مكدسة مع بابك وبعض الغطس. في مقطع فيديو على Instagram من CallsIgnDesign ، قام الزوج والزوجة فريق Walter و Lisa Reece Stack إلى السقف فوق الباب الداخلي. يرسمون كل شيء بنفس اللون لتبدو وكأنه قطعة متماسكة واحدة. إنه يضيف بعض الدراما الخطيرة إلى ممر لطيف على خلاف ذلك ، ويخدع العين في التفكير في كل من الباب والسقف أعلى مما هو عليه بالفعل.