خوسيه سيري مكسور الظنبوب في ضربة إصابة ميتس الكبرى

MINNEAPOLIS – سيكون لدى METS خيار واحد أقل في مجال الوسط لتمديد ممتد بعد أن كشفت الاختبارات يوم الاثنين أن خوسيه سيري لديه نسبة يسارية مكسورة.

خضع Siri لامتحان التصوير بالرنين المغناطيسي وفحص CT على شينه بعد الأشعة السينية الأولية يوم السبت كانت سلبية.

أزعج سيري كرة من ساقه ، مما أجبره على مغادرة مباراة السبت. غير قادر على وضع الوزن على الساق ، لقد كان على عكازين منذ ذلك الحين.

وقال سيري من خلال مترجم بعد فوز ميتس 5-1 على التوأم في الحقل الهدف: “لم أكن أعتقد أنه كان هذا أمرًا خطيرًا أن يكون كسرًا”.

قال سيري إنه لم يتلق جدولًا زمنيًا للتعافي.

كان Tyrone Taylor يشارك في واجبات المركز مع Siri وسيحصل على الجزء الأكبر من وقت اللعب ، لكن الفريق لديه مجموعة متنوعة من الخيارات.

سيكون لويزانجيل أكونييا ، الذي لعب دور المركز في بطولات الدوري الصغرى ، احتمالًا.

وقالت أكوانا من خلال مترجم ، في إشارة إلى المدير كارلوس ميندوزا: “أخبرني مندي في أي لحظة معينة أن أكون جاهزًا إذا احتجوا لي في ميدان الوسط”. “إنها مجرد وظيفتي أن أكون مستعدًا لأي موقف.”

وقال ميندوزا إنه لم يتم التوصل إلى قرار بشأن كيفية ملء Mets في قائمة قائمة Siri.

وصل سيري في تجارة خارج الموسم مع الأشعة لجلب الدفاع عن عيار القفازات الذهبية إلى هذا المنصب جنبا إلى جنب مع السرعة على القواعد. من الناحية الهجومية ، كافح سيري لمعظم حياته المهنية. كان في طريقه إلى .050/.208/.100 ابدأ في 24 مباراة في هذا الموسم.

قال ميندوزا: “نشعر بالرضا بما لدينا هنا”. “سيحصل Tyrone Taylor على الكثير من الفرص ، سنقوم بإعداد (Jesse) Winker للحصول على المزيد والوضع (Starling) Marte. نشعر بالرضا مع عمق الملعب الخارجي. إنه أمر مؤسف بالنسبة لسيري ، لكننا نحب ما وصلنا إليه إلى هنا.”

شون مانيا ، بعد امتحان التصوير بالرنين المغناطيسي الأخير ، استأنف رمي بعد تسريح لمدة أسبوعين ، وفقا لمندوزا.

سيظل اللاعب الأيسر ، الذي يعيد التأهيل من سلالة مائلة تعرض لها في فبراير ، بحاجة إلى تراكم تدريب كامل في الربيع-وضع عودته المحتملة في أواخر مايو أو أوائل يونيو.

من المقرر أن يتلقى روني موريسيو ، الذي فاته كل من إعادة تأهيل الموسم الماضي من الجراحة لإصلاح ACL الممزقة ، أول عمل له منذ عام 2023 يوم الثلاثاء باعتباره DH في لعبة التدريب الربيعية الممتدة ، وفقًا لما ذكره ميندوزا.

سيبقى جيف ماكنيل مع Single-A St. Lucie في إعادة تأهيله من مائل متوترة حتى يوم الخميس قبل أن يتوجه إلى Triple-A Syracuse ، وفقًا لما قاله ميندوزا.

ستتحول مهمة إعادة التأهيل من فرانسيسكو ألفاريز إلى مزدوجة بينجهامتون يوم الثلاثاء بدلاً من ثلاثية سيراكيوز ، كما هو مخطط لها في الأصل ، بسبب مخاوف الطقس ، وفقًا لما ذكره ميندوزا.

لعب ألفاريز ثلاث مباريات لصالح Single-A St. Lucie الأسبوع الماضي لبدء إعادة التأهيل بعد الجراحة لعظم Hamate المكسور في يده اليسرى.

من المقرر أن يرمي بول بلاكبيرن جلسة تدريب حية ثانية يوم الثلاثاء أثناء إعادة تأهيله من التهاب الركبة اليمنى.

وقال ميندوزا إن الهدف هو بناء اللاعب الأيمن إلى 65-70 درجة قبل أن يعود من القائمة المصابة.