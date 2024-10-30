خيارات يانكيز في الملعب الأول لا تلبي لحظة بطولة العالم

أريد أن أناقش ما يمثل بالتأكيد مشكلة البيسبول في العالم الأول ويتعلق بالأجواء العامة – ولكن ربما أكثر – في فترة ما بعد الموسم، ولا سيما بطولة العالم.

يجب أن تفكر الفرق المشاركة في الأمر أكثر من مجرد التفكير في من يرمي الرمية الاحتفالية الأولى، ولكن من يمسكها (كما ذكرت، قضايا البيسبول في العالم الأول). ولا ينبغي لأي منظمة أن تفعل ذلك أكثر من يانكيز، الذين لديهم مثل هذا العدد المتراكم من المرشحين الجديرين والكثير من الاتصالات المحتملة لتوفير قاعدة جماهيرهم.

وفي حالة اللعبة 5، هناك شيء أعظم.

كان فريق يانكيز قد قام هيديكي ماتسوي برمي الملعب الأول قبل المباراة النهائية لعام 2024 في ذا برونكس. لقد كان هذا اختيارًا رائعًا – أفضل لاعب في بطولة العالم لبطل يانكي الأخير في عام 2009 وهو شخص تعشقه قاعدة مشجعي الملعب لتميزه وكرامته بشكل عام، ولكن أيضًا لمدى روعته في المباريات الكبيرة.

لكن هذه بطولة عالمية ساحقة في اليابان. تقام المباريات في الصباح، ومع ذلك فإن عُشر أجهزة التلفاز في البلاد يتم ضبطها على بطولة العالم – بينما تقام سلسلة اليابان في نفس الوقت في المساء – ويتجاوز إجمالي عدد المشاهدين عدد المشاهدين في اليابان. الولايات المتحدة.

السبب واضح. يمتلك فريق دودجرز شوهي أوهتاني، وهو اللاعب الأكثر شعبية في العالم، ووفقًا لاستطلاعي غير العلمي للصحفيين اليابانيين، فهو الشخص الأكثر شعبية في البلاد. كانت الادعاءات الواردة في هذا الاستطلاع أن ثاني أكثر الثدييات شعبية هو شرك كلب أوهتاني – وكان هذا أمرًا خطيرًا للغاية.

ساعد حضور وشعبية أوهتاني فريق دودجرز أيضًا على التغلب على يوشينوبو ياماموتو على الملاحقين الآخرين الأكثر حماسًا، ميتس ويانكيز. وقد جعل أوهتاني فريق دودجرز فريق اليابان. ومن المؤكد أن هناك مسؤولي فريق حول MLB يعتقدون أنه إذا انضم روكي ساساكي إلى وكالة مجانية في هذا الموسم (أو في وقت ما خلال السنوات القليلة المقبلة)، فإن فريق Dodgers يتمتع بميزة كبيرة للحصول على أفضل لاعب في اليابان.

ولهذا السبب أعتقد أن فريق يانكيز بحاجة إلى إرسال بيان قبل عرض الملعب في اللعبة 5 – مع عرض تقديمي على مستويات متعددة. كان ينبغي أن يتم تسليم ذلك بواسطة ماساهيرو تاناكا إلى ماتسوي باعتباره تجنيدًا لا شعوريًا: 1) منذ وقت ليس ببعيد، سيفوز فريق يانكيز بالمبارزات لأفضل اللاعبين اليابانيين؛ 2) تذكير بأن اللاعبين اليابانيين يمكنهم أن يزدهروا ويكونوا سعداء هنا؛ 3) عودة رجل كبير آخر، في تاناكا، الذي تحبه قاعدة المعجبين.

اتبع تغطية The Post لفريق يانكيز في فترة ما بعد الموسم:

انظر، ليس لدي خط سير رحلة كل اليانكيز السابقين، لذا من يعرف من الذي تم سؤاله ولكن لا يمكنه الحضور. لكن يجب على يانكيز أن يفكروا في تقديم اتصالين بسعر واحد. الطريقة التي يعمل بها هذا الأمر هي أن الفرق توصي بمن يرغبون في طرد الملعب للحصول على مباركة MLB، والتي تأتي عادة ما لم يكن لدى الدوري شخص يجب عليه التدخل.

ألقى ديريك جيتر الرمية الأولى في المباراة الثالثة. مرة أخرى، ممتاز. لكنه فعل ذلك مع أوزوالدو كابريرا. هذا ليس رئيس بنك أوف أمريكا الذي دفع ثمن الامتياز وأنت ترسل أي يانكي متاح للقبض عليه.

إما أن يكون الكابتن الحالي، آرون جادج، قد أمسك بالملعب من السابق. أو ينبغي على اللاعب القصير الحالي الذي نشأ في نيوجيرسي وهو يعشق جيتر، أنتوني فولبي، أن يفعل ذلك. اجتمع الاثنان معًا لالتقاط صورة بعد تألق فولبي في اللعبة 4 وأكد فقط على مدى طبيعية الثنائي الذي كان ينبغي أن يكون.

ألقى بول أونيل الرمية الأولى قبل المباراة الرابعة وكان الأمر كما لو كان إيه جاي بورنيت موجودًا، وبالتأكيد، لماذا لا تلحق بالملعب؟ هناك علاقة ضعيفة بين الاثنين في أحسن الأحوال، حيث لم يلعبا معًا أبدًا. إذا كنت ستذهب مع أونيل، فإن شخصًا مثل تينو مارتينيز سيكون شريكًا جيدًا لعلاقاتهم كلاعبين مكملين من الطراز الرفيع.

لكن بينما كان أونيل يحظى باحترام كبير وينبغي أن يكون ضمن القائمة المحتملة، أعتقد أنه كان سيكون هناك الكثير من الخيارات الأفضل. قام فريق Yanks باستغلال Andy Pettitte و Willie Randolph و CC Sabathia ولسبب ما Nick Swisher لرمي الملاعب في أول جولتين فاصلة (أحد هذه الأشياء ليس مثل الآخر). حقًا، اعتقاد عائلة ستاينبرينر بأن سويشر هو يانكي محبوب، وهو ما يرفعه ليكون له صوت في المكتب الأمامي ومكانة في الملعب الأول، هو نقطة عمياء. في حالة عدم تمكن العائلة من الوصول إلى Baseball Reference، فإن معدل الضرب لما بعد الموسم لـ Swisher والذي يبلغ 0.165 هو الأسوأ في تاريخ Yankee لأي شخص يُسمح له بالمضرب 100 مرة.

لكنني استطرد. ماذا عن ماريانو ريفيرا أو أورلاندو هيرنانديز وخورخي بوسادا؟ مارتينيز إلى سكوت بروسيوس (اللاعبون الصادمون في بطولة العالم لعام 2001)؟ جو توري إلى جو جيراردي (مديري بطولة يانكيز الأحياء الوحيدين)؟

هل خرج ريجي جاكسون لأنه يعمل الآن لدى أستروس؟ هل خرج أليكس رودريجيز لأنه أليكس رودريجيز؟ تبا، اطلب من ريجي رمي A-Rod ومعرفة ما إذا كان ذلك يتعارض مع استمرارية الزمان والمكان.

هل تريد هدم المنزل؟ أعلم أن بريت جاردنر قد ابتعد بغضب عن فريق يانكيز، بما في ذلك يوم القدامى الماضي بسبب كيفية حدوث الطلاق بين الفريق واللاعب. لكن، في الحقيقة، افعل كل ما هو ضروري لإعادة آخر لاعب لعب مع فريق يانكيز من أبطال 2009. لقد كان مؤثرًا جدًا كقائد للقاضي وكانت روح سطل الغداء الخاصة به تجعله محبوبًا لدى الجماهير.

اجعله يرمي إلى القاضي. أو اطلب منه أن يرمي إلى بيرني ويليامز – لاعبو الوسط في آخر مرتين فاز فريق يانكيز باللقب.

بالتأكيد، إنها قضية بيسبول في العالم الأول. ولكن يمكن لليانكيز أن يفعلوا ما هو أفضل هنا.