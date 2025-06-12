دعوة طيور الطنان إلى حديقتك عن طريق إضافة هذه التفاصيل البسيطة إلى فناءك

عندما تحاول تحديد الميزات الأساسية لجذب الطيور الطنانة إلى حديقتك ، فإن أول ما قد تفعله هو وضع تغذية رحيق لهذه الطيور الصغيرة. ومع ذلك ، ربما لاحظت عدم وجود نشاط في وحدة تغذيتك. بصرف النظر عن الرحيق كقوة تدعم الحياة ، اتضح أن هناك طرقًا أخرى يمكنك من خلالها دعوة طيور الطنان إلى حديقتك للمساعدة في استكمال وحدة التغذية. أحد هذه الخيارات هو ربط الشريط البرتقالي أو غيره من الألوان الزاهية بالقرب من وحدة التغذية لإغراء هذه الطيور.
يقال إن استراتيجية الشريط البرتقالي تعمل بطريقتين رئيسيتين. أولاً ، تنجذب الطيور الطنانة إلى الألوان الزاهية ، وخاصة الحمراء والبرتقالية والأصفر والوردي ، لأنها تذكرها بالزهور التي يرتدونها. قد يجذب وضع شريط برتقالي انتباه الطائر الطنان وتشجيعهم على مزيد من التحقيق في حديقتك. أيضا ، قد يتحرك الشريط في الهواء ، على غرار الزهور. يمكن للحركة المقترنة باللون أن تثير اهتمام الطائر الطنان.
كيفية استخدام شرائط البرتقال للمساعدة في جذب الطيور الطنانة إلى حديقتك
لاستخدام شريط برتقالي لجذب الطيور الطنانة ، ما عليك سوى ربط قطعة من الشريط أو الشريط إلى شجرة أو شجيرة. يمكنك أيضًا ربطه بمبنى ، مثل منشور السياج أو خطاف الراعي. المفتاح هو قطع قطعة من الشريط لفترة كافية حتى يكون هناك نسيج زائد يمكن أن يمسك الريح ويكون مرئيًا. يجادل مؤيدو هذه التقنية بأن الطيور الطنانة ستشاهد الشريط الساطع كنوع من الإشارة لهم لإلقاء نظرة حول المنطقة المحيطة. للحصول على أفضل النتائج ، ضع الأشرطة بالقرب من مصادر الطعام الطنان ، مثل مغذيات الرحيق والنباتات المزهرة. قد تفكر ، على سبيل المثال ، في ربط شريط حول وحدة تغذية الطائر الطنان.
أنت أيضًا لا تقتصر بالضرورة على اللون البرتقالي. قد يجذب الشريط ذو اللون الأحمر أيضًا طيور الطنان. من المهم أيضًا عدم الاعتماد فقط على أشرطة مرتبطة بجذب هذه الطيور إلى حديقتك. سترغب في إضافة أكبر عدد ممكن من العناصر الصديقة للطيور الطنان ، بما في ذلك مغذية الرحيق المذكورة أعلاه ، ومصدر للمياه ، والنباتات المزهرة ذات الألوان الزاهية التي يمكن لهذه الطيور أن تتغذى منها. النظر في النباتات الأصلية لنهج أكثر استدامة لجذب الطيور الطنانة. تذكر أنه على الرغم من أن الغرض الرئيسي المتمثل في ربط شرائط برتقالية حول حديقتك هو جذب الطيور الطنانة ، إلا أنها ستستمر في الزيارة فقط إذا قمت بتزويدهم بالسلامة والدعم.