دعوة طيور الطنان إلى حديقتك عن طريق إضافة هذه التفاصيل البسيطة إلى فناءك

عندما تحاول تحديد الميزات الأساسية لجذب الطيور الطنانة إلى حديقتك ، فإن أول ما قد تفعله هو وضع تغذية رحيق لهذه الطيور الصغيرة. ومع ذلك ، ربما لاحظت عدم وجود نشاط في وحدة تغذيتك. بصرف النظر عن الرحيق كقوة تدعم الحياة ، اتضح أن هناك طرقًا أخرى يمكنك من خلالها دعوة طيور الطنان إلى حديقتك للمساعدة في استكمال وحدة التغذية. أحد هذه الخيارات هو ربط الشريط البرتقالي أو غيره من الألوان الزاهية بالقرب من وحدة التغذية لإغراء هذه الطيور.

يقال إن استراتيجية الشريط البرتقالي تعمل بطريقتين رئيسيتين. أولاً ، تنجذب الطيور الطنانة إلى الألوان الزاهية ، وخاصة الحمراء والبرتقالية والأصفر والوردي ، لأنها تذكرها بالزهور التي يرتدونها. قد يجذب وضع شريط برتقالي انتباه الطائر الطنان وتشجيعهم على مزيد من التحقيق في حديقتك. أيضا ، قد يتحرك الشريط في الهواء ، على غرار الزهور. يمكن للحركة المقترنة باللون أن تثير اهتمام الطائر الطنان.