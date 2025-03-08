دلو شجرة الدولار DIY مع نتيجة ديكور عيد الفصح الأنيقة الريفية

لا يحتاج تزيين عيد الفصح إلى كسر البنك ، خاصة إذا كنت على استعداد للحصول على ماكرة. يوفر Dollar Tree الكثير من الفرص لديكور عيد الفصح DIY الذي يوفر الحمل الزائد للجاذبية ، بالإضافة إلى إنشاء خففة صديقة للميزانية ، مثل القطع المستوحاة من الفخار الأنيقة. واحدة من الخداع نحن مغرمون بشكل خاص بهذا الموسم هي سلة جزر ريفية ، تم بيعها في الأصل مقابل 30 دولارًا في مايكل. يمكنك العثور على جميع اللوازم اللازمة في Dollar Tree مقابل جزء صغير من التكلفة (أقل من 10 دولارات) و DIY نسختك الخاصة. ستحتاج إلى الجزر الجوت (ستة عبوات هي فقط 1.25 دولار) ، وحبل مزخرف حديقة زهري ، وقطعة من الخيش ، وملاءة عيد الفصح. عند اختيار السطل الأيمن ، اختر واحدة ذات ثقوب إن أمكن ، حيث سيكون من الأسهل قطعها.
ابدأ بظهور المقبض من السلة ، ثم استخدم الجزرة كحاكم ووضع علامة على ارتفاعه حول محيط الدلو. تتمثل الفكرة في تقطيع الجزء العلوي حتى تترك مع دلو يمكن أن يتنكر بالكامل من قبل الجزر. الآن ، تمامًا كما كنت تقطع زجاجة بلاستيكية للحرف الأخرى ، استخدم سكين X-Acto للعمل في طريقك ، وارتداء قفازات واقية لتكون آمنة. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام المقص. تجاهل النصف العلوي والحصول على تزيين الجزء المتبقي من الجرافة الخاصة بك باستخدام الجزر الجوت والسلسلة.
إنشاء سلة عيد الفصح الأنيقة مع الجزر الجوت
https://www.youtube.com/watch؟v=rnqj9k0tmau
ضع قطعة من الخيش على سطح مستوٍ وغرزها الساخن في الجزء السفلي من الدلو ، وسحب المادة بإحكام إلى أعلى وفوق الشفاه. استخدم Dollops of Glue لمنعه من التحول ، ولكن لا تقلق بشأن الكمال ، حيث سيتم إخفاؤه في الغالب. بعد ذلك ، قم بلصق الجزر الجوت على طول الطريق الخارجي من السلة ، وضغطها بإحكام معًا حتى لا تتطلع الخيش.
إذا كان ذلك ممكنًا ، فقم ببث المقبض مرة أخرى – وإلا قم بلصقه على الجانبين ، واختبئ الأطراف بين الجزر. لف المقبض بحبل الجوت ، ثم استخدم سلسلة أخرى لتغطية الجزء السفلي من داخل السلة. ابدأ بلف الحبل حول الجزء العلوي من السلة (لصق أثناء ذهابك) ، ثم قم بتلويحه لأسفل بإحكام ، ويتحرك حوله حتى تصل إلى القاع ولم تعد البلاستيك والخيش مرئيًا.
بدلاً من ذلك ، يمكنك صنع سلة من الصفر باستخدام سلك الجوت. مواد الخيش الغراء الساخن إلى حلقة الخيزران لإنشاء قاعدة. لفه بحبل ، ثم قم بتحريفه لأعلى ، وتكديس الحبل وتلصقه بنفسه حتى تحقق الارتفاع المطلوب. إذا كنت ، من ناحية أخرى ، ضيقة في الوقت المحدد ، يمكنك لصق الجزر مباشرة على سلة الخيزران الباستيل جميلة ولف مقبضها في الحبل الجوت. بغض النظر عن الإصدار الذي تدومه ، تملأه بالبيض الملون أو الأرانب أو الجزر النسيج ، وستكون لديك قطعة محورية غريب الأطوار هي الرفيق المثالي لأفضل ديكور عيد الفصح المصنوع من أواني طين الأشجار بالدولار.