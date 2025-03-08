دلو شجرة الدولار DIY مع نتيجة ديكور عيد الفصح الأنيقة الريفية

لا يحتاج تزيين عيد الفصح إلى كسر البنك ، خاصة إذا كنت على استعداد للحصول على ماكرة. يوفر Dollar Tree الكثير من الفرص لديكور عيد الفصح DIY الذي يوفر الحمل الزائد للجاذبية ، بالإضافة إلى إنشاء خففة صديقة للميزانية ، مثل القطع المستوحاة من الفخار الأنيقة. واحدة من الخداع نحن مغرمون بشكل خاص بهذا الموسم هي سلة جزر ريفية ، تم بيعها في الأصل مقابل 30 دولارًا في مايكل. يمكنك العثور على جميع اللوازم اللازمة في Dollar Tree مقابل جزء صغير من التكلفة (أقل من 10 دولارات) و DIY نسختك الخاصة. ستحتاج إلى الجزر الجوت (ستة عبوات هي فقط 1.25 دولار) ، وحبل مزخرف حديقة زهري ، وقطعة من الخيش ، وملاءة عيد الفصح. عند اختيار السطل الأيمن ، اختر واحدة ذات ثقوب إن أمكن ، حيث سيكون من الأسهل قطعها.

ابدأ بظهور المقبض من السلة ، ثم استخدم الجزرة كحاكم ووضع علامة على ارتفاعه حول محيط الدلو. تتمثل الفكرة في تقطيع الجزء العلوي حتى تترك مع دلو يمكن أن يتنكر بالكامل من قبل الجزر. الآن ، تمامًا كما كنت تقطع زجاجة بلاستيكية للحرف الأخرى ، استخدم سكين X-Acto للعمل في طريقك ، وارتداء قفازات واقية لتكون آمنة. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام المقص. تجاهل النصف العلوي والحصول على تزيين الجزء المتبقي من الجرافة الخاصة بك باستخدام الجزر الجوت والسلسلة.