دلو شجرة الدولار DIY مع نتيجة ديكور عيد الفصح الأنيقة الريفية

الإسكان
دلو شجرة الدولار DIY مع نتيجة ديكور عيد الفصح الأنيقة الريفية

لا يحتاج تزيين عيد الفصح إلى كسر البنك ، خاصة إذا كنت على استعداد للحصول على ماكرة. يوفر Dollar Tree الكثير من الفرص لديكور عيد الفصح DIY الذي يوفر الحمل الزائد للجاذبية ، بالإضافة إلى إنشاء خففة صديقة للميزانية ، مثل القطع المستوحاة من الفخار الأنيقة. واحدة من الخداع نحن مغرمون بشكل خاص بهذا الموسم هي سلة جزر ريفية ، تم بيعها في الأصل مقابل 30 دولارًا في مايكل. يمكنك العثور على جميع اللوازم اللازمة في Dollar Tree مقابل جزء صغير من التكلفة (أقل من 10 دولارات) و DIY نسختك الخاصة. ستحتاج إلى الجزر الجوت (ستة عبوات هي فقط 1.25 دولار) ، وحبل مزخرف حديقة زهري ، وقطعة من الخيش ، وملاءة عيد الفصح. عند اختيار السطل الأيمن ، اختر واحدة ذات ثقوب إن أمكن ، حيث سيكون من الأسهل قطعها.

ابدأ بظهور المقبض من السلة ، ثم استخدم الجزرة كحاكم ووضع علامة على ارتفاعه حول محيط الدلو. تتمثل الفكرة في تقطيع الجزء العلوي حتى تترك مع دلو يمكن أن يتنكر بالكامل من قبل الجزر. الآن ، تمامًا كما كنت تقطع زجاجة بلاستيكية للحرف الأخرى ، استخدم سكين X-Acto للعمل في طريقك ، وارتداء قفازات واقية لتكون آمنة. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام المقص. تجاهل النصف العلوي والحصول على تزيين الجزء المتبقي من الجرافة الخاصة بك باستخدام الجزر الجوت والسلسلة.

إنشاء سلة عيد الفصح الأنيقة مع الجزر الجوت

https://www.youtube.com/watch؟v=rnqj9k0tmau

ضع قطعة من الخيش على سطح مستوٍ وغرزها الساخن في الجزء السفلي من الدلو ، وسحب المادة بإحكام إلى أعلى وفوق الشفاه. استخدم Dollops of Glue لمنعه من التحول ، ولكن لا تقلق بشأن الكمال ، حيث سيتم إخفاؤه في الغالب. بعد ذلك ، قم بلصق الجزر الجوت على طول الطريق الخارجي من السلة ، وضغطها بإحكام معًا حتى لا تتطلع الخيش.

إذا كان ذلك ممكنًا ، فقم ببث المقبض مرة أخرى – وإلا قم بلصقه على الجانبين ، واختبئ الأطراف بين الجزر. لف المقبض بحبل الجوت ، ثم استخدم سلسلة أخرى لتغطية الجزء السفلي من داخل السلة. ابدأ بلف الحبل حول الجزء العلوي من السلة (لصق أثناء ذهابك) ، ثم قم بتلويحه لأسفل بإحكام ، ويتحرك حوله حتى تصل إلى القاع ولم تعد البلاستيك والخيش مرئيًا.

بدلاً من ذلك ، يمكنك صنع سلة من الصفر باستخدام سلك الجوت. مواد الخيش الغراء الساخن إلى حلقة الخيزران لإنشاء قاعدة. لفه بحبل ، ثم قم بتحريفه لأعلى ، وتكديس الحبل وتلصقه بنفسه حتى تحقق الارتفاع المطلوب. إذا كنت ، من ناحية أخرى ، ضيقة في الوقت المحدد ، يمكنك لصق الجزر مباشرة على سلة الخيزران الباستيل جميلة ولف مقبضها في الحبل الجوت. بغض النظر عن الإصدار الذي تدومه ، تملأه بالبيض الملون أو الأرانب أو الجزر النسيج ، وستكون لديك قطعة محورية غريب الأطوار هي الرفيق المثالي لأفضل ديكور عيد الفصح المصنوع من أواني طين الأشجار بالدولار.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية