دليلك لتقسيم الزهور في الربيع: كل ما تحتاج إلى معرفته

الربيع هو الموسم الذي تنطلق فيه حديقتك مرة أخرى وتبدأ جميع زهورك في إظهار علامات النمو الجديد. الوقت المثالي لتقسيم الزهور في الفناء الخاص بك هو كما تظهر تلك البراعم الجديدة. يتيح لك ذلك تجديد شباب الكتل الحالية ويوفر لك وفرة من النباتات الجديدة التي يمكنك الانتقال إليها إلى أجزاء أخرى من حديقتك ، أو حتى التخلي عن العائلة والأصدقاء. تقسيم الزهور في الربيع ليس بهذه الصعوبة إذا اتبعت هذا الدليل. في النهاية ، ستتعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول تقسيم أزهارك بسهولة.

يمكن تقسيم العديد من النباتات المزهرة التي تنمو في حديقتك بسهولة لأنها تشكل بشكل طبيعي مجموعات ستصبح أكبر وأكبر من سنة إلى أخرى. إن تقسيمها ممارسات جيدة لأن أقسام النباتات الأصغر ستستجيب بنمو قوي والعديد من الإزهار بسبب توافر المغذيات والماء بشكل أفضل. من خلال الحد من الاكتظاظ ، يمكنك أيضًا زيادة تدفق الهواء حول نباتاتك ، مما يجعلها أقل عرضة للمرض. تشمل بعض الزهور الأكثر شيوعًا التي يجب أن تنقسم في فصل الربيع شقائق النعمان ، وبلسم النحل ، ودلفينيوم ، وكراب الموز ، وديانثوس ، ويارو. ومع ذلك ، لاحظ أنه ينبغي تقسيم بعض المعمرة المزهرة في الخريف ، مثل القزحية والفاوانيا. وبينما كنت تبحث حول حديقتك واختيار الأزهار التي تريد تقسيمها ، تعرف على تلك المعمرة التي يجب عليك تجنب تقسيمها بأي ثمن.