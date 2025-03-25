دليلك لتقسيم الزهور في الربيع: كل ما تحتاج إلى معرفته

الربيع هو الموسم الذي تنطلق فيه حديقتك مرة أخرى وتبدأ جميع زهورك في إظهار علامات النمو الجديد. الوقت المثالي لتقسيم الزهور في الفناء الخاص بك هو كما تظهر تلك البراعم الجديدة. يتيح لك ذلك تجديد شباب الكتل الحالية ويوفر لك وفرة من النباتات الجديدة التي يمكنك الانتقال إليها إلى أجزاء أخرى من حديقتك ، أو حتى التخلي عن العائلة والأصدقاء. تقسيم الزهور في الربيع ليس بهذه الصعوبة إذا اتبعت هذا الدليل. في النهاية ، ستتعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول تقسيم أزهارك بسهولة.
يمكن تقسيم العديد من النباتات المزهرة التي تنمو في حديقتك بسهولة لأنها تشكل بشكل طبيعي مجموعات ستصبح أكبر وأكبر من سنة إلى أخرى. إن تقسيمها ممارسات جيدة لأن أقسام النباتات الأصغر ستستجيب بنمو قوي والعديد من الإزهار بسبب توافر المغذيات والماء بشكل أفضل. من خلال الحد من الاكتظاظ ، يمكنك أيضًا زيادة تدفق الهواء حول نباتاتك ، مما يجعلها أقل عرضة للمرض. تشمل بعض الزهور الأكثر شيوعًا التي يجب أن تنقسم في فصل الربيع شقائق النعمان ، وبلسم النحل ، ودلفينيوم ، وكراب الموز ، وديانثوس ، ويارو. ومع ذلك ، لاحظ أنه ينبغي تقسيم بعض المعمرة المزهرة في الخريف ، مثل القزحية والفاوانيا. وبينما كنت تبحث حول حديقتك واختيار الأزهار التي تريد تقسيمها ، تعرف على تلك المعمرة التي يجب عليك تجنب تقسيمها بأي ثمن.
خطوات لتتخذها عند تقسيم زهورك في الربيع
لبدء أقسامك ، قم أولاً بحفر المصنع بأكمله من الأرض ، مع التأكد من أن كرة الجذر بأكملها سليمة. من الأفضل القيام بذلك بعد المطر ، لذا من السهل حفر التربة. في هذه المرحلة ، من المفيد التخلص من بعض التربة الفضفاضة حتى تتمكن من رؤية مكان إجراء التخفيضات بوضوح. الآن تقسيم المجموعة إلى أقسام أصغر ، مع التأكد من أن كل جزء لديه بعض البراعم الجديدة الجديدة والجذور الصحية. يمكنك استخدام سكين حاد أو بأسمائها الأشياء. يمكن حتى إزعاج بعض الأنواع بلطف في أقسام فردية باستخدام يديك.
بمجرد أن يكون لديك جميع أقسامك ، فقد حان الوقت لإعادة زراعتها على الفور حتى تتمكن الجذور من إعادة تأسيس نفسها في موقعها الجديد. عند الزراعة ، تأكد من أن النباتات الجديدة في عمق متطابق لما كانت عليه سابقًا. قم بسقي أزهارك جيدًا للسماح للتربة بالاستقرار حول الجذور وإضافة طبقة من المهاد للمساعدة في الاحتفاظ بقليل من الرطوبة. إذا كان لديك الكثير من الانقسامات لمساحة حديقتك ، أو لا يمكنك إعادة زراعتها على الفور ، فقم بإقامة النباتات الجديدة في حاويات منفصلة باستخدام مزيج بوتينج جيد الجودة والتأكد من سقيها. يمكن إعادة زراعتها عندما تصبح المساحة متوفرة أو موهبة لصديق البستنة الطموح. تشمل أفضل النباتات التي تمريرها إلى البستانيين المبتدئين بعد تقسيمها في الربيع Phlox و Chrysanthemums و Coreopsis.