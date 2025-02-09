دواء الكوليسترول الذي يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم

على الرغم من أنه من المفهوم أن يرغب أي شخص في خفض نسبة الكوليسترول المرتفع دون الاعتماد على الدواء ، فإن إدارة مستويات الكوليسترول المرتفعة مع تغييرات الطعام ونمط الحياة قد لا تكون دائمًا الخيار الأفضل. في هذه الحالة ، قد يوصي طبيبك بأن تأخذ روزوفاستاتين (كريستور). ومع ذلك ، إذا كنت تأخذ Rosuvastatin ، فيجب أن تكون على دراية بجميع الآثار الجانبية المحتملة ، بما في ذلك ارتفاع مستويات السكر في الدم.
قد تساعد الستاتينات مثل Rosuvastatin جسمك على رفع البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL ، أو “جيد”) ، مما يقلل من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL ، أو “سيئ”) الكوليسترول ، وخفض الدهون الثلاثية الخاصة بك ، وتوفير المساعدة للكبد. Rosuvastatin يؤدي كل هذه الوظائف.
ومع ذلك ، قد تؤدي بعض الستاتين إلى تطور مرض السكري من النوع 2 ، حيث يمكن أن تتداخل مع قدرة الجسم على معالجة السكر بفعالية وكفاءة. إذا كنت تأخذ Rosuvastatin ، فقد يضعف الطريقة التي تعالج بها الخلايا الأنسولين ، مما قد يؤدي إلى زيادة في نسبة السكر في الدم.
الروابط بين مرض السكري والكوليسترول
من النوع 2 مرض السكري ، وهو أمر لا رجعة فيه ، ليس مجرد حالة طبية معزولة. يمكن أن يكون لها تداعيات منهجية ، مثل تفاقم مستويات الكوليسترول المرتفعة عن طريق التسبب في ارتفاع عدد الدهون بشكل غير طبيعي داخل مجرى الدم. على هذا النحو ، يمكن أن تواجه مشكلة في نسبة السكر في الدم بسبب روزوفاستاتين وكذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بسبب ارتفاع الكوليسترول (الذي ، بالمناسبة ، هو ما تحاول تجنبه عن طريق تناول روزوفاستاتين).
هذا لا يعني أنك ستختبر مستويات عالية من السكر في الدم تلقائيًا إذا كنت تأخذ Rosuvastatin. الخطر موجود ، لكنه لا يحدث للجميع. ومع ذلك ، فإنه شيء يجب مراعاته لأن اتصال السكر الستاتين بلود قد لوحظ سريريًا. على سبيل المثال ، في مراجعة 2023 في الحدود في علم الغدد الصماء ، وجد تحليل تلوي واحد على الأقل أن استخدام الستاتين يمكن أن يرفع فرصة مرض السكري من النوع 2 بنسبة 9 ٪ ، بينما لاحظ آخر زيادة بنسبة 12 ٪. من بين أولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 الحالي ، أثار استخدامهم لروزوفاستاتين مستويات السكر في الدم لديهم بشكل ملحوظ.
البقاء متقدما على مشاكل السكر في الدم المحتملة
إذا قررت أنت وطبيبك أن Rosuvastatin منطقي بالنسبة لموقفك بغض النظر عن فرصة أن ترى زيادة في قراءات السكر في الدم ، فقد يُطلب منك الاطلاع على العلامات المعروفة لارتفاع نسبة السكر في الدم. وبهذه الطريقة ، يمكنك الحصول على استشارة على الفور إذا كنت قلقًا بشأن أي أعراض محتملة. تشمل المؤشرات الشائعة لزيادة السكر في الدم الشعور بالجوع والعطش من المعتاد ، وفقدان الوزن دون محاولة ، والشعور بالتعب ، والملاحظة أن رؤيتك ضبابية ، والتبول في كثير من الأحيان.
(اقرأ عن ما يبدو عندما يكون نسبة السكر في الدم مرتفعًا).
لحسن الحظ ، هناك الستاتينات الأخرى التي من غير المرجح إحصائياً لرفع نسبة السكر في الدم إذا لم ينجح روزوفاستاتين ببساطة. قارنت مراجعة 2023 في مجلة كليفلاند كلينك للطب خصائص تربية السكر في السكر من الستاتين الشعبية. شملت ثلاثة الستاتينات التي كانت لديها حالات أقل من حدوث ارتفاع في السكر في الدم لوفاستاتين ، فلفاستاتين ، وبرافاستاتين (على الرغم من أنه يجب عليك التحدث إلى الطبيب أولاً قبل استكشاف خياراتك).