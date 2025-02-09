دواء الكوليسترول الذي يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم

على الرغم من أنه من المفهوم أن يرغب أي شخص في خفض نسبة الكوليسترول المرتفع دون الاعتماد على الدواء ، فإن إدارة مستويات الكوليسترول المرتفعة مع تغييرات الطعام ونمط الحياة قد لا تكون دائمًا الخيار الأفضل. في هذه الحالة ، قد يوصي طبيبك بأن تأخذ روزوفاستاتين (كريستور). ومع ذلك ، إذا كنت تأخذ Rosuvastatin ، فيجب أن تكون على دراية بجميع الآثار الجانبية المحتملة ، بما في ذلك ارتفاع مستويات السكر في الدم.

قد تساعد الستاتينات مثل Rosuvastatin جسمك على رفع البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL ، أو “جيد”) ، مما يقلل من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL ، أو “سيئ”) الكوليسترول ، وخفض الدهون الثلاثية الخاصة بك ، وتوفير المساعدة للكبد. Rosuvastatin يؤدي كل هذه الوظائف.

ومع ذلك ، قد تؤدي بعض الستاتين إلى تطور مرض السكري من النوع 2 ، حيث يمكن أن تتداخل مع قدرة الجسم على معالجة السكر بفعالية وكفاءة. إذا كنت تأخذ Rosuvastatin ، فقد يضعف الطريقة التي تعالج بها الخلايا الأنسولين ، مما قد يؤدي إلى زيادة في نسبة السكر في الدم.