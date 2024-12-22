دوريان فيني سميث خدش متأخر مع تصاعد إصابات نتس

أضاف فريق Nets إصابة جديدة إلى القائمة الموسعة للاعبين غير المتوفرين.

مع غياب الهداف كام توماس والعديد من اللاعبين الآخرين، تعرض المهاجم الأساسي دوريان فيني سميث لإصابة متأخرة في مباراة السبت ضد جاز بسبب كدمة في ربلة الساق اليسرى.

بدأ مهاجم العام الثاني نوح كلوني ثاني بداية له في الموسم بمكان فيني سميث.

أعتقد أنه تعرض لضربة (الخميس في تورونتو) ولعب خلالها. وقال جوردي فرنانديز مدرب نيتس قبل الخسارة 105-94: “من الواضح أنه إجراء احترازي ولا نريد المخاطرة بسبب الانزعاج وكل شيء”. “لذلك الرجل التالي.”

وكان فرنانديز قد قال إن توماس، الذي لم يلعب منذ 25 نوفمبر بسبب مشكلة في أوتار الركبة، سيتم إعادة تقييمه في نهاية هذا الأسبوع، لكن لم يكن لديه أي تحديث قبل المباراة.

زيير ويليامز (الركبة)، تريندون واتفورد (أوتار الركبة)، دي أنتوني ميلتون (الركبة) وبويان بوجدانوفيتش (القدم) ظلوا خارج الملعب أيضًا.

استخدم فريق Nets تشكيلة البداية الخامسة عشرة المختلفة خلال 28 مباراة.

بعد أن أمضى معظم موسمه الاحترافي الأول في دوري G League، حصل جالين ويلسون على دور منتظم في تناوب فريق Nets.

على الرغم من عدم مشاركة أي شخص في القائمة التي دمرتها الإصابات في كل مباراة خلال أول 28 مسابقة، إلا أن ويلسون متعادل مع المخضرم كام جونسون بـ 27 مباراة (ست مشاركات).

“لقد كانت نعمة يا رجل. قال ويلسون قبل المباراة: “أنا ممتن جدًا لوجود هذا الموسم ولدي الجهاز الفني الذي لدينا”. “أي شاب يريد فقط الحصول على فرصة للعب، ونحن جميعًا لدينا هذه الفرصة الآن، وكان من الممتع اللعب، والتوافق مع جميع اللاعبين، والتنافس كل ليلة.”

ويلسون البالغ من العمر 24 عامًا، وهو اختيار الفريق في الجولة الثانية (المرتبة 51 بشكل عام) في عام 2023 من كانساس، بلغ متوسطه 9.0 نقاط في 25.4 دقيقة لكل مباراة هذا الموسم بعد حصوله على لقب أفضل لاعب في دوري لاس فيغاس الصيفي خلال الصيف.

تحمل الجناح الذي يبلغ طوله 6 أقدام و6 أقدام ليلة إطلاق نار قاسية في فوز الخميس في تورونتو، حيث أنهى 0 مقابل 7 من نطاق 3 نقاط و1 مقابل 11 بشكل عام، لكن فرنانديز شجعه على مواصلة إطلاق النار.

قال ويلسون، الذي وصل إلى نسبة 33.6 بالمائة من محاولاته من خارج القوس هذا الموسم: “هذا شيء نحب جميعًا أن نسمعه كلاعب”.

تم تغريم نيك كلاكستون بمبلغ 25000 دولار من قبل الدوري الاميركي للمحترفين بعد طرده في الربع الثاني ليلة الخميس في تورونتو بسبب رمي الكرة في المدرجات.

وقال كلاكستون بعد المباراة إن الحادث كان “هفوة عقلية” و”لا أستطيع أن أترك مشاعري تصل إلى هذه النقطة”.