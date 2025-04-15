دون هاسيلبيك ، بطل سوبر بول السابق والفطائر السابقة ، ميت في 70

توفي دون هاسيلبيك ، الذي حصل على نهاية دوري سوبر بول في مسيرته التي استمرت تسع سنوات ، وكان والد قورتربك في اتحاد كرة القدم الأميركي ، يوم الاثنين.

كان 70.

وقال مات ابن هاسلبيك ، مات ، توفي بعد أن ذهب إلى اعتقال القلب في منزله.

وكتب مات هاسلبيك على وسائل التواصل الاجتماعي: “لقد كان زوجًا عظيمًا وأبًا وجدًا وصديقًا ومدربًا ولاعبًا وفنانًا ومرشدًا ورواة القصص”. “على الرغم من كونه أمريكيًا في كولورادو وبطل Super Bowl مع The Raiders ، فإن أكثر ما نفخر به هو القائد الذي كان عليه لعائلتنا.”

تمت صياغة The Elder Hasselbeck في الجولة الثانية من قبل نيو إنجلاند في عام 1977 بعد مسيرته الجماعية البارزة في كولورادو.

أمضى ستة مواسم كاملة مع الوطنيين وقاد الفريق في المصيد في عام 1981 مع 46 ، ليتماشى مع 808 ياردة و 10 TDs.

تم تداوله إلى فريق لوس أنجلوس رايدرز في أوائل موسم 1983 وساعد الفريق على الفوز بـ Super Bowl.

كان لديه اثنين من الصيد TD في الموسم العادي للمغيرين وحظر هاسلبيك 6 أقدام و 7 أقدام نقطة إضافية في الفوز 38-9 في سوبر بول ضد واشنطن.

بعد ذلك ، أمضى هاسلبيك الموسم التالي مع عمالقة نيويورك وحققت TD في فوزه في مباراة فاصلة على سان فرانسيسكو وأنهى مسيرته مع مينيسوتا في عام 1985.

كان لدى Hasselbeck 107 مصيد مقابل 1542 ياردة و 18 لمس أرض في 123 مباراة موسمية مهنية.

واصل اثنان من أبناء Hasselbeck لعب قورتربك في اتحاد كرة القدم الأميركي ، مع Matt يصنع ثلاثة Pro Bowls ويبدأ في Super Bowl في سياتل بعد موسم 2005 وتيم يلعب في الغالب كنسخة احتياطية.