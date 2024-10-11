ديكور جميل على شكل زهرة قشرة جوز الهند للحصول على قطعة فريدة من نوعها لطاولة القهوة

قم بتزيين الزهور التي لا تحتاج إلى قطفها، والتي لن تتلاشى أبدًا، وليست مصنوعة من الحرير أو البلاستيك. هل أنت مفتون حتى الآن؟ إذا كان الأمر كذلك، ستحب هذه الفكرة اليدوية التي تحول قشور جوز الهند إلى مزهرية وزهرة لقطعة ديكور مذهلة وغير مألوفة. جمعت أفكار YouTuber Master Ideas المبتكرة عرضًا لزهرة جوز الهند يستحق إعادة إنشائه. هنا، نقوم بتفصيل الخطوات لمساعدتك في الحصول على زهرة جوز الهند الخاصة بك.

ستحتاج إلى أربع ثمرات جوز هند بأحجام وأشكال متشابهة، وورق صنفرة، وغراء خشب، وعلبة من مادة البولي يوريثين الداخلية، وفرشاة رسم. احصل أيضًا على بعض أشرطة الرسامين لتثبيت القطع في مكانها أثناء جفاف الغراء. إذا لم تكن قد أضفت بالفعل أداة دوارة إلى مجموعتك من أدوات تحسين المنزل، فإن هذا المشروع هو العذر المثالي للاستثمار في واحدة (مثل هذه الأداة من Handstar). على الرغم من أنه يمكنك تنفيذ هذا العمل باستخدام أدوات أخرى، إلا أن الأداة الدوارة ستجعل الأمر أسهل بكثير. إلى جانب الأداة الدوارة، ستحتاج أيضًا إلى عجلة قطع خشبية دائرية، وقطعة نحت الخشب، وقطعة صنفرة أسطوانية، ونظارات أمان.

حوالي ¾ من جوز الهند يصبح مزهرية. يتم لصقها فوق حلقة سميكة مقطوعة من ما تبقى من جوز الهند، ولها قاعدة متينة لإبقائها منتصبة. تتحول أنصاف قشرة جوز الهند إلى أرباع إلى أوراق وبتلات زهور ومركز زهرة واحد. تصبح قطع حلقات قشرة جوز الهند أجزاء من الجذع العمودي. بينما تقوم بتقطيع وتشكيل قطع جوز الهند، قم بحفظ نشارة الخشب في وعاء لاستخدامها لاحقًا. ممزوجًا بقليل من غراء الخشب، يصبح هذا حشوًا خشبيًا سهلاً للمساعدة في تعزيز وصلات هذا المشروع.