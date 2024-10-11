ديكور جميل على شكل زهرة قشرة جوز الهند للحصول على قطعة فريدة من نوعها لطاولة القهوة

قم بتزيين الزهور التي لا تحتاج إلى قطفها، والتي لن تتلاشى أبدًا، وليست مصنوعة من الحرير أو البلاستيك. هل أنت مفتون حتى الآن؟ إذا كان الأمر كذلك، ستحب هذه الفكرة اليدوية التي تحول قشور جوز الهند إلى مزهرية وزهرة لقطعة ديكور مذهلة وغير مألوفة. جمعت أفكار YouTuber Master Ideas المبتكرة عرضًا لزهرة جوز الهند يستحق إعادة إنشائه. هنا، نقوم بتفصيل الخطوات لمساعدتك في الحصول على زهرة جوز الهند الخاصة بك.
ستحتاج إلى أربع ثمرات جوز هند بأحجام وأشكال متشابهة، وورق صنفرة، وغراء خشب، وعلبة من مادة البولي يوريثين الداخلية، وفرشاة رسم. احصل أيضًا على بعض أشرطة الرسامين لتثبيت القطع في مكانها أثناء جفاف الغراء. إذا لم تكن قد أضفت بالفعل أداة دوارة إلى مجموعتك من أدوات تحسين المنزل، فإن هذا المشروع هو العذر المثالي للاستثمار في واحدة (مثل هذه الأداة من Handstar). على الرغم من أنه يمكنك تنفيذ هذا العمل باستخدام أدوات أخرى، إلا أن الأداة الدوارة ستجعل الأمر أسهل بكثير. إلى جانب الأداة الدوارة، ستحتاج أيضًا إلى عجلة قطع خشبية دائرية، وقطعة نحت الخشب، وقطعة صنفرة أسطوانية، ونظارات أمان.
حوالي ¾ من جوز الهند يصبح مزهرية. يتم لصقها فوق حلقة سميكة مقطوعة من ما تبقى من جوز الهند، ولها قاعدة متينة لإبقائها منتصبة. تتحول أنصاف قشرة جوز الهند إلى أرباع إلى أوراق وبتلات زهور ومركز زهرة واحد. تصبح قطع حلقات قشرة جوز الهند أجزاء من الجذع العمودي. بينما تقوم بتقطيع وتشكيل قطع جوز الهند، قم بحفظ نشارة الخشب في وعاء لاستخدامها لاحقًا. ممزوجًا بقليل من غراء الخشب، يصبح هذا حشوًا خشبيًا سهلاً للمساعدة في تعزيز وصلات هذا المشروع.
قم بإجراء التخفيضات وابدأ الجذع
باستخدام الأداة الدوارة وعجلة قطع الخشب، قم بقطع الجزء العلوي من ثمرة جوز الهند لصنع المزهرية الخاصة بك. قم بإزالة اللحم والرمل من القشرة لكل جوز الهند الذي تعمل به. من الطرف الصغير الذي قطعته، اقطع حلقة بعرض حوالي 1½ بوصة. بعد ذلك، قطع ثلاث حبات من جوز الهند إلى نصفين بالعرض. ثم، قطعي أربع حلقات من القسم الأوسع من نصفي جوز الهند، بعرض حوالي 1 بوصة. قطعي كل حلقة إلى أرباع لمكونات الجذع.
القطع لا يتوقف عند هذا الحد: قطع نصفي جوز الهند إلى أرباع (إجمالي 16 قطعة) للأوراق والبتلات ومركز الزهرة. قطع الزوايا على الطرف العريض لـ 12 قطعة، ثم قم برمل الحواف على شكل منحنى. بالنسبة لمركز الزهرة، ضع غطاء زجاجة على إحدى القطع، ثم اقطع الشكل ثم قم برمل الحواف. استخدم لقمة نحت الخشب لعمل خط مركزي أسفل منتصف قطع الأوراق السبع، وأضف ثلاث مجموعات من الأوردة تمتد من خط المنتصف. بالنسبة لبتلات الزهور الخمس، ارسم خطًا من الطرف المدبب للبتلة بحوالي ⅓ طول كل بتلة، ثم ارسم خطين قطريين يشععان من نفس النقطة، واحد على كل جانب من خط المنتصف.
اجمع سبع قطع من حلقات جوز الهند لتكوين جذعك. قم بلصق نهاية قطعة واحدة داخل الجزء السفلي من الجزء الداخلي للمزهرية بحيث تلامس القطعة أيضًا شفة المزهرية. أضف بعض الغراء إلى هذه البقعة أيضًا. رشي فوق الصمغ بعضًا من نشارة جوز الهند التي احتفظت بها للحصول على رابطة أقوى.
اجعل زهرتك تتفتح
في منتصف قطعة الجذع الأولى تقريبًا، ألصق قطعة أخرى منحنية بعيدًا عن الجذع الرئيسي. لكل قطعة جذعية إضافية تضيفها، امنح الغراء وقتًا حتى يجف قبل لصق الجزء التالي. تعرف على المدة التي يستغرقها غراء الخشب عادةً حتى يجف وكيفية تسريع العملية. قم بلصق قطعتين أخريين بحيث تنحني على كل جانب بعيدًا عن الجذع المركزي. تأكد من إضافة القليل من الغراء حيث تلمس هاتان القطعتان شفة المزهرية. حيث تلتقي القطع الأربع، ألصق نهاية ربع حلقة أخرى، وألصق أربع قطع أخرى تشع في أربعة اتجاهات متقابلة. قم بتوزيع هذا بقطعة جذعية عمودية أخرى لتجلس الزهرة فوقها. قم بلصق الأوراق على كل فرع من فروع الساق السبعة الممتدة من الجذع العمودي.
ضع البتلات الخمس معًا في دائرة بحيث تتلامس أطرافها المدببة. لا تقلق إذا كانت هناك فجوة بين نقاط البتلات. لإنشاء رابطة قوية، رش المساحات المفتوحة بين البتلات بنشارة الخشب في المركز الذي سيصبح مركز الزهرة. ضعي كمية وفيرة من غراء الخشب على كل من كومة نشارة الخشب والبتلات، ثم ثبتي القطعة الدائرية التي ستكون مركز الزهرة فوق الغراء. امنح الغراء وقتًا كافيًا حتى يجف. اقلب الزهرة وعزز الجانب السفلي بمزيد من الغراء. عندما تشعر بأن البتلات والوسط متصلان بشكل آمن، قم بلصق الجانب السفلي من الزهرة في الجزء العلوي من الجذع المركزي. قم بإنهاء إبداعك باستخدام بضع طبقات من البولي يوريثين، مثل هذه الطبقة من Minwax، وهي جاهزة للعرض!