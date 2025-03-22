ديني حديقة DIY الذي يحمي أيضًا نباتات الفراولة من الطيور

لا يتطلب زراعة نباتات الفراولة ورعايتها الكثير من الخبرة السابقة ولا في الفناء الخلفي الضخم ، ولكن هناك بعض الخطوات الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار. Sunshine هي المفتاح الأول للنجاح ، حيث تحتاج الفراولة إلى ست ساعات على الأقل من أشعة الشمس المباشرة في اليوم. ما هو أكثر من ذلك ، يجب أن تزرع النباتات من 12 إلى 18 بوصة عن بعضها البعض وتلقي حوالي 1 بوصة من الماء في الأسبوع. جانب آخر يجب مراعاته هو الحيوانات المفترسة ، وبشكل أكثر تحديداً ، كيفية إبقائها في وضع حرج. من المؤكد أن النباتات المزروعة تجذب الطيور إلى حديقتك. على الرغم من أن ذلك يمكن أن يكون جميلًا ، إلا أنك لا تريد أن يأكلوا معالجاتك الحلوة.

هناك طريقة رائعة لإيقاف الطيور التي تتغذى على الفراولة الخاصة بك وهي المضي قدمًا في اللعبة. قبل أن يبدأوا في النمو ، يمكنك استخدام صخرة بسيطة لحماية نباتات الفراولة من الحيوانات المفترسة. تتمثل الحيلة في تحويل الحصى إلى الفراولة الشركية وتناثرها حول الصفقة الحقيقية لجذب الطيور في وقت مبكر من الموسم وتعليمهم درسًا دائمًا. بينما يحاولون أن ينقلبوا على ثمار فو ، سوف يدركون بسرعة أنه ليس صالحًا للأكل ويغادرون. عندما يكتشفون الفراولة الفعلية في وقت لاحق من الموسم ، سوف يفترضون ببساطة أنهم صعبة وغير شهرية مثل المرة الأولى التي جربوها فيها.