ديني حديقة DIY الذي يحمي أيضًا نباتات الفراولة من الطيور

لا يتطلب زراعة نباتات الفراولة ورعايتها الكثير من الخبرة السابقة ولا في الفناء الخلفي الضخم ، ولكن هناك بعض الخطوات الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار. Sunshine هي المفتاح الأول للنجاح ، حيث تحتاج الفراولة إلى ست ساعات على الأقل من أشعة الشمس المباشرة في اليوم. ما هو أكثر من ذلك ، يجب أن تزرع النباتات من 12 إلى 18 بوصة عن بعضها البعض وتلقي حوالي 1 بوصة من الماء في الأسبوع. جانب آخر يجب مراعاته هو الحيوانات المفترسة ، وبشكل أكثر تحديداً ، كيفية إبقائها في وضع حرج. من المؤكد أن النباتات المزروعة تجذب الطيور إلى حديقتك. على الرغم من أن ذلك يمكن أن يكون جميلًا ، إلا أنك لا تريد أن يأكلوا معالجاتك الحلوة.
هناك طريقة رائعة لإيقاف الطيور التي تتغذى على الفراولة الخاصة بك وهي المضي قدمًا في اللعبة. قبل أن يبدأوا في النمو ، يمكنك استخدام صخرة بسيطة لحماية نباتات الفراولة من الحيوانات المفترسة. تتمثل الحيلة في تحويل الحصى إلى الفراولة الشركية وتناثرها حول الصفقة الحقيقية لجذب الطيور في وقت مبكر من الموسم وتعليمهم درسًا دائمًا. بينما يحاولون أن ينقلبوا على ثمار فو ، سوف يدركون بسرعة أنه ليس صالحًا للأكل ويغادرون. عندما يكتشفون الفراولة الفعلية في وقت لاحق من الموسم ، سوف يفترضون ببساطة أنهم صعبة وغير شهرية مثل المرة الأولى التي جربوها فيها.
كيف يمكن لـ DIY الصخور البسيطة حماية الفراولة الخاصة بك
أحد السر الذي تم تجربته وحقيقيًا لحصاد الفراولة الفاتن هو حماية الفاكهة الخاصة بك مع غطاء صف عائم مرفوع بالمعاوضة. يمكنك أيضًا محاولة تعليق الأقراص المدمجة اللامعة أو أقراص DVD من منشور لتخويف الطيور ، لكن أيا من هذه الخيارات جذابة بشكل خاص. وبدلاً من ذلك ، يوصي مؤثر البستنة البريطاني والكاتب روب سميث بوضع الحصى ذات المظهر الفراولة في جميع أنحاء المصنع الحقيقي حيث يمكنه العمل. “من خلال القيام بذلك عندما لا تكون النباتات مثمرة ، ستتعلم الطيور أن” الفاكهة “الحمراء الفراولة صعبة وغير قابلة للآمال” ، أوضح في مقطع فيديو على Instagram.
ابحث عن الفناء الخلفي الخاص بك للحصى والصخور التي تدور حول حجم الفراولة الناضجة. استخدم الماء وفرشاة لشطف أي طين والحطام ، حسب الحاجة. بمجرد التنظيف والجاف تمامًا ، فهي جاهزة للطلاء. يعد تغطيتها بطلاء رذاذ الصدأ الأحمر الأولي أسرع طريقة للحصول على تغطية كاملة ، ومع ذلك ، هناك أيضًا مجال لبعض الإبداع. باستخدام دهانات الأكريليك ، يمكنك إضافة أوراق خضراء ونقاط سوداء لتقليد البذور ، وتحقيق نتيجة جميلة جميلة وعملية. للانتهاء ، ببساطة ضع الفراولة المزيفة في المواقع التي ستنمو فيها بشكل طبيعي وحيث لا يوجد الكثير من أوراق الشجر ، بحيث يمكن للطيور اكتشافها ويمكن أن تعمل الحيلة بشكل كامل.