ديوك يهيمن على ألاباما بجهد متوازن للوصول إلى النهائي الرابع

ربما سيوقف شخص ما ديوك قبل أن ينتهي موسم كرة السلة الجامعي هذا في نهائي الأسبوع المقبل.

لم يكن ذلك الوقت ليلة السبت في مواجهة النخبة ثمانية مع ألاباما.

تقدم Duke المصنّف رقم 1 إلى 4 نهائي آخر بفوزه 85-65 على رقم 2 Alabama في مركز Prudential ، مما أرسل Blue Devils إلى Final Four.

سيلعب دوق الفائز في مباراة الأحد بين هيوستن وتينيسي في الدور نصف النهائي الوطني.

كما ذهب فوز ديوك على أريزونا في لعبة Sweet 16 مساء الخميس ، قدمت ألاباما لعبة وأداء شجاع ، ورفضت أن تضعها Blue Devils حتى النهاية.

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ولكن في النهاية ، كما هو الحال في لعبة أريزونا ، كان ديوك أفضل ببساطة.

بعد يومين من تسجيل ألاباما 113 نقطة في فوزها الحلو 16 على BYU ، تم عقده إلى 48 نقطة أقل بفريق دوق أطول وأكثر موهبة وأعمق.

قاد الشياطين الأزرق حارس المبتدئ كون Knueppel ، الذي سجل 21 نقطة.

سجل زميل طالبة النجم كوبر فلاج ، وهو اختيار رقم 1 في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين القادم ، 16 نقطة.

سجل تيريز بروكتور 17 وسجل خامان مالوخ 14.