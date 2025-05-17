راكب الدراج العالمي الأسترالي روهان دينيس يكتب رسالة إلى زوجة أومبيان الراحل ميليسا هوسكينز

ظهرت خطاب اعتذار صاغه روهان دينيس لزوجته الراحلة ميليسا هوسكينز بعد أن تجنب دينيس السجن لدوره في حادث السيارة الذي قتلها بشكل مأساوي.

في يوم الأربعاء ، حُكم على دينيس بالسجن لمدة عام ونصف الشهر ، ليتم تعليقه بالكامل ، وتم وضعه على رابطة سلوك جيد لمدة عامين. تم استبعاد ترخيصه لمدة خمس سنوات.

الآن في رسالة أصدرها القاضي إيان برس وحصل عليها 7News ، اعتذر دينيس لهوسكينز ووعد برعاية طفليهما.

رسالة روهان دينيس الكاملة إلى ميليسا هوسكينز

“عزيزي ميل. أشكركم على كل شيء وللأطفال والحياة وعلى الذكريات التي تركتها لنا. ستستمر هذه إلى الأبد.

“قد تختفي جسديًا ولكنك ستكون مع الأطفال إلى الأبد. ليس فقط في الصور في جميع أنحاء المنزل ، ولكن في قلوبنا وأفكارنا.

“أنت لا يمكن الاستغناء عنها كأم لأوليفر ومادلين ، لكنني سأرفعهما دائمًا بنفس الطريقة كما لو كنت لا تزال هنا بجانبي.

“جسديًا أنت لست هنا ، لكنني لاحظت أشياء صغيرة تساعدني عندما أضيع ، وأنا أعلم أنك لعبت دورًا فيها.

“الأطفال سعداء ، أذكياء للغاية وذوي الخدش ، كل ذلك في واحد. أعرف كم سيكون فخوراً بكما ، وسأخبرهم إلى الأبد ، حتى عندما يكونون في السرير يعانقون أرانبهم.

“أنا آسف جدًا لما حدث. أنا آسف جدًا لأن الأطفال لا يمتلكونك. أنا آسف لعائلاتنا لا تنشرك ، كما قلت لأمك بعد حدوث ذلك.

“لم يمر ثانية في اليوم الذي لا أتمنى أن يكون فيه أنا بدلاً من ذلك ، والشيء الوحيد الذي أنا موافق عليه هو أنني الشخص الذي أعاني في هذا الموقف ، وليس أنت. لا أعتقد أنني يجب أن أقول هذا لأنه واضح للغاية.

“الجميع يفتقدك كثيرًا ، لكن الجميع صعد للمساعدة في ملء الفراغ منك ليس هنا قدر الإمكان.

“لقد صنعنا حقًا أفضل قرية لعائلتنا على مر السنين التي قضيناها معًا.

“ستكون إلى الأبد الغراء الذي يجمعنا معًا.

“سأعيش دائمًا حياتي بقطعة من قلبي مفقودة.

“إنه ، وسيظل دائمًا لك ، بغض النظر عن ما. أحبك. روهان.”

والدا هوسكينز: “حان الوقت للمضي قدما”

قال والدا هوسكينز بيتر وأماندا إن أسرتهما ستحاول الآن “الانتقال” من الحادث المروع الذي هزت الرياضة الأسترالية ، مع رفاهية طفلي الزوجين الصغار “مقدمة العقل”.

وقال بيتر: “لقد حان الوقت الآن لنا للمضي قدمًا ، والتي ستكون توقعات ميليسا لنا”.

“من الواضح أننا نريد أن نستمر في أن نكون جزءًا لا يتجزأ من حياة أطفالهم ومستقبلهم.

“كيف نفعل هذا بطريقة ذات معنى والطريقة ذات الصلة ستستغرق وقتًا.

“فيما يتعلق بـ Rohan ، بقدر ما سيكون الأمر صعبًا ، من المهم أن يكون لدينا أيضًا علاقة جيدة.

“(أحفادنا) يستحقون هذا ، لم يرتكبوا أي شيء خاطئ. نود أن نشكر الجميع على دعمهم لنا.”

تجنب دينيس الإنفاق في أي وقت خلف القضبان لقيادته بتهور قبل وفاة هوسكينز.

أكد القاضي برس على أن دينيس لم يكن مسؤولاً عن وفاة هوسكينز ، ولكن عن أفعاله المؤدية إلى الحدث المأساوي.

وقال القاضي برس: “لوصف عواقب أحداث 30 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، باعتبارها مأساوية ، لا تنصف الحزن ، والألم والاضطرابات التي جلبتها تلك الأحداث في حياة أولئك الذين عرفوا ويحب زوجتك ميليسا”.

“أقبل أن لديك شعورًا بالمسؤولية عن كل ما حدث. أقبل أنك قد أصبت بما كان يمكن أن يكون مختلفًا إذا كنت قد تصرفت بطريقة أخرى … لا تُفهم بالمسؤولية الإجرامية عن جميع أحداث تلك الليلة وعلى وجه الخصوص ، فأنت لا تتصرف بالتسبب في وفاة زوجتك”.

وقال بطرس إن الأسرة لم تسعى للحصول على وقت السجن لدينيس.

وقال: “علينا أن نتذكر أن هناك شخصين وقعوا في هذه المأساة ، وهناك أطفال صغار وقعوا في هذه المأساة ، الذين فقدوا أمهم”.

“بالنسبة لهم للذهاب وفقدان والدهم ، وإن كان خسارة مؤقتة ، لا أعتقد أن هذا سيكون مثاليًا على الإطلاق.

“منذ البداية ، لم يكن الأمر الذي كنا نتبعه. لقد كانت صحة ورفاهية (أحفادنا) أمامنا من الكلمة. لا يزال هذا هو الحال.”

تعني الجملة المعلقة لدينيس أنه سيعود إلى المنزل ويواصل رعاية الطفلين ، ويغلق عملية قانونية مثيرة لمدة 18 شهرًا.

أثار تفجير على تجديد المطبخ المأساة ، حيث يجادل دينيس وهوسكينز حول التكاليف في منزلهما المورق في أديليد في الشمال الداخلي.

غادر دينيس للابتعاد عن البورصة وأخذت فولكس واجن أماروك من العائلة من المرآب ، وتتجول في الليل.

لكن هوسكينز لم يكن يريده أن يغادر وفي مشاهد مأساوية ، قفزت على غطاء السيارة حيث قاد دينيس إلى أسفل ميدندي لين ، خلف منزلهم ، وذهب بسرعة 12 ميل في الساعة.

عندما انسحب دينيس إلى طريق جاردنز أفينيل ، قام هوسكينز بإلغاء الغطاء وأمسك بباب السائق الجانبي.

مع تسارع دينيس بعيدًا عن التقاطع ، تمسك هوسكينز بمقبض الباب الجانبي للسائق ، وهو ملخص الادعاء الواقعية ، قدم إلى المحكمة ويرى من قبل نيوزورز.

تعثرت وتم جرها تحت السيارة حيث قاد دينيس إلى أسفل طريق جاردنز.

عندما سمع دينيس “رذبة” ، أوقف السيارة وركض لمساعدتها.

أصيب هوسكينز بجروح خطيرة وتوفي لاحقًا في مستشفى رويال أديلايد.

حدث الانهيار في ثوان.

سجلت لقطات CCTV هوسكينز على غطاء السيارة لمدة ست ثوان.

كان الوقت بين هوسكينز الذي يتفكك السيارة ودينيس الذي يغلق الباب الجانبي للسائق والتسريع بعيدًا عنها ثلاث ثوان ، وكان الملخص الواقعي ، والوقت بين دينيس يغلق الباب ، وكان هوسكينز الساقط تحت عجلة القيادة حوالي ثانيتين.

تمت معاقبة دينيس على الاستمرار في القيادة بينما كان هوسكينز على هود ، الذي انتقده القاضي برس باعتباره “فعلًا محفوفًا بالمخاطر وخطير بطبيعته” ، وللتمثيل المتمثل في التسارع عند التقاطع للابتعاد عن هوسكينز.

وقال القاضي برس إنه علقت الحكم بسبب إقرار دينيس بالذنب ، وندمه ، وظروفه الشخصية وظروف المخالفات ، ودوره كمقدم رعاية وحيد لأطفاله.

دينيس ، 34 عامًا ، ليس لديه تاريخ إجرامي سابق.

في مقابلة مع الشرطة ، تم تسجيلها بعد ساعات قليلة من الحادث ، قال دينيس إن زوجته لا تزال على قيد الحياة وتكافح من أجل التنفس في أعقاب الحادث.

أرسلت وفاة هوسكينز موجات صدمة عبر المجتمع الرياضي في أستراليا.

شاركت في أولمبياد لندن وريو في ركوب الدراجات ، فقط في عداد المفقودين في ميدالية في لندن بعد أن احتلت المركز الرابع في فئة المباراة التي تبلغ مساحتها 3000 متر.

في ريو ، احتلت المركز الخامس في مطاردة فريق 4000 متر.

فاز دينيس بميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو في سباق طريق ركوب الدراجات.