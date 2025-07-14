ربما تكون العديد من الفواكه الأكثر كثافة في الثلاجة بالفعل في الثلاجة

عندما تبحث عن بعض من أفضل الطرق لإدخال العناصر الغذائية في جسمك ، فلن تحتاج إلى تحميل المكملات الغذائية أو المساحيق الخضراء. بعض من أكثر الأطعمة المليئة بالمغذيات هي الأطعمة الكاملة المعلقة على الحواف الخارجية لمتجر البقالة. هذا هو المكان الذي ستجد فيه الكثير من اللحوم الطازجة والمأكولات البحرية ، والألبان ، والمنتجات ، والتي هي غير مجهزة ورائعة لك.
إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات ، فقد تكون قد قطعت الفاكهة تمامًا ، لكن ثمار الحمضيات تستحق فرصة ثانية. ثمار الحمضيات هي بعض الأطعمة الأكثر كثافة في المغذيات التي يمكنك تناولها ، ولا تحتاج إلى التسوق في متجر بقالة فاخر للعثور عليها. عادةً ما تحمل المتاجر في خيارات فاكهة الحمضيات عندما تكون أثناء التنقل.
Gram for Gram ، يحتوي البرتقالي على سعرات حرارية أقل وسكرًا أقل من الفواكه الخطية مثل jackfruit أو Dragonfruit. يحتوي Orange الخاص بك أيضًا على المزيد من فيتامين C ، فولات ، والألياف. بالتأكيد ، قد يقدم بعض هؤلاء المزيد من البوتاسيوم أو المغنيسيوم ، ولكن يتم تحميل ثمار الحمضيات مع المستقلبات الطبيعية والمركبات الأخرى التي يمكن أن تمنح صحتك دفعة خطيرة.
المركبات الصحية في ثمار الحمضيات
لا يسرد ملصق التغذية الأساسي العديد من المركبات المهمة في ثمار الحمضيات التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحتك. ألقى مراجعة 2015 في The Chemistry Central Journal نظرة فاحصة على هذه المركبات المحددة وكيف تؤثر على جسمك. مجموعة واحدة رئيسية ستجدها في العديد من الفواكه والخضروات هي الفلافونويد. البرتقال غني بالنسبيريدين ، والجريب فروتات هي مصدر جيد لل naringin ، ولكن ثمار الحمضيات أيضا حزم في الفلافونويدات الأخرى مثل naringenin ، quercetin ، و apigenin.
الفلافونويد عبارة عن مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة التي تساعد على حماية خلاياك من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة. كما أنها تقلل الالتهاب وقد تبطئ نمو بعض الخلايا السرطانية. يمكن للفلافونويد في ثمار الحمضيات أن تعزز صحة قلبك عن طريق خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ، وتقليل ضغط الدم ، وتحسين كيفية عمل الأوعية الدموية. قد تساعد حتى في تنظيم السكر في الدم عن طريق إبطاء هضم النشا وتحسين حساسية الأنسولين. علاوة على ذلك ، يحمي الفلافونويد خلايا الدماغ ويمكن أن يحسن الذاكرة والمزاج.
ثمار الحمضيات هي أيضًا مصادر رائعة من الكاروتينات مثل اللوتين والزيكانثين وبيتا كاروتين. ربما سمعت أن هذه جيدة لعينيك ، لكنها تساعد أيضًا على حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس. ثم هناك أحماض الفينول ، مجموعة أخرى من مضادات الأكسدة في الحمضيات التي تدعم كل من صحة الدماغ والكبد.
طرق فريدة لتضمين المزيد من ثمار الحمضيات في نظامك الغذائي
يوفر شرب عصير البرتقال على الإفطار مركبات مفيدة ، لكنه يفتقر إلى الألياف التي تساعد على إبطاء مسامير السكر في الدم. لذلك إذا كنت قد حصلت بالفعل على بعض OJ في الثلاجة ، فلماذا لا تستخدمها في صلصة سلطة جديدة غنية بالألياف؟ امزج بعض عصير البرتقال مع القليل من زيت الزيتون والملح والفلفل. تقترح Mayo Clinic استخدام هذا النوع من خلع عصير البرتقال في سلطة الكينوا مع شرائح الماندرين واللوز والبصل الأخضر للحصول على نكهة إضافية. أو حاول الجمع بين عصير البرتقال وزيت الزيتون والخل البلسمي لخلع سلطة الحمضيات zesty. ما عليك سوى أن تتصدر الخضر المفضلة لديك مع البرتقال المقشر والجريب فروت.
قد تتفاجأ أيضًا عندما تعلم أن العديد من المركبات الأكثر صحة في الحمضيات موجودة بالفعل في القشر. عادةً ما يكون الجزء الذي نرميه في سلة المهملات أو السماد ، ولكن دراسة 2025 في التغذية البشرية والتمثيل الغذائي وجدت أن قشور البرتقال يمكن أن تساعد في إطعام البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتحويل البوليفينول إلى مركبات صحية حتى. على الرغم من أن Peel Orange يمكن أن يتذوق المريرة من تلقاء نفسه ، إلا أنه يمكنك تجربة ذلك بدلاً من ذلك. يُطهى المقلوب في الماء المغلي لمدة 25 دقيقة ، ثم نقله إلى وعاء منفصل من ماء السكر المغلي ويُطهى على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة أخرى. دعهم يجفون بين عشية وضحاها ، ثم تخزينها في حاوية محكمة الإغلاق (لكل طاهي نفايات الصفر).