رسالة Logan Webb “Space Jam” بعد حصول Dodgers على Roki Sasaki

رياضة
رسالة Logan Webb "Space Jam" بعد حصول Dodgers على Roki Sasaki

يشارك لاعبو MLB بالفعل آرائهم حول أحدث إضافة لفريق Dodgers إلى فريقهم الخارق.

ذهب لاعب العمالقة لوجان ويب إلى X ليلة الجمعة وأعطى رد فعله على صفقة الآس الياباني روكي ساساكي مع منافسه في الدرجة.

وقد التقط ويب أفكاره، ليس بالكلمات، ولكن من خلال صورة GIF، والتي أظهرت مقطعًا لفريق Monstars المهزوم من فيلم “Space Jam” عام 1996.

يبدو أن هذا المنشور بمثابة ضربة قوية لفريق دودجرز، الذين أضافوا نجمًا آخر إلى فريقهم بعد فوزهم ببطولة العالم 2024.

أعلن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قراره بالانضمام إلى لوس أنجلوس في منشور على موقع Instagram يوم الجمعة، منهيًا بذلك اليانصيب الذي طال انتظاره.

ذكرت صحيفة أثليتيك لاحقًا أن مكافأة توقيع ساساكي كانت 6.5 مليون دولار.

في المواسم الأربعة التي قضاها في اليابان، سجل ساساكي 2.02 عصرًا وبرز كواحد من أكثر المواهب الخارجية الواعدة.

كان اليميني أيضًا عضوًا في فريق اليابان عندما فاز ببطولة العالم للبيسبول الكلاسيكية 2023، حيث لعب جنبًا إلى جنب مع زملائه في فريق دودجرز المستقبليين شوهي أوهتاني ويوشينوبو ياماموتو.

بعد سماع عروض من 20 فريقًا مختلفًا من فرق MLB، قلص ساساكي خياراته إلى دودجرز وبادريس وبلو جايز، واختار في النهاية حامل اللقب.

قام Webb’s Giants بعمليات الاستحواذ الخاصة بهم في وكالة مجانية، حيث كان ويلي آدامز وجوستين فيرلاندر يتصدران عناوينهم حتى الآن.

ولزيادة الطين بلة، سرق فريق دودجرز أيضًا بليك سنيل الحائز على جائزة Cy Young مرتين من العمالقة، ووقعه على صفقة مدتها خمس سنوات في نوفمبر.

العمالقة، الذين أنهوا الموسم الماضي بنتيجة 80-82، أمامهم طريق مليء بالتحديات في NL West المحمل، حيث يكون كل من دودجرز وبادريس ودياموندباكس جميعهم منافسين.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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