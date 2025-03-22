رشاشات الطلاء التي تعمل بالبطارية من Ryobi والتي لن تكسر البنك

لذا فقد أجريت كل الأبحاث حول كيفية إدارة مشروع DIY الخاص بك ، بما في ذلك أفضل الألوان لطلاء أبوابك الداخلية وجميع الحيل والنصائح الذكية التي ستحتاجها عند طلاء أبوابك. ربما توصلت إلى استنتاج مفاده أن المهمة يمكن أن تصبح أسهل قليلاً باستخدام بخاخ الطلاء. يوفر رذاذ الطلاء الذي يعمل بالبطاريات راحة عدم وجود مخاطر في الرحلة ، وسهولة التنقل ، وفرصة أقل لارتفاع الطاقة ، مما قد يؤدي إلى درس باهظ حول مدى ارتفاع الجهد.

وفقًا لدراسة تقارير المستهلك 2022 ، فإن الفرق بين بخاخ الطلاء الكهربائي العاري ورشاش الطلاء الذي يعمل بالبطارية يبلغ حوالي 500 دولار ، مع وجود جهاز محمول يعمل بالبطارية عند 600 دولار مقابل متوسط ​​سعر النموذج الكهربائي المحمول بقيمة 100 دولار. هذا 600 دولار مقتبس هو في الواقع في النهاية المنخفضة ، مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن الصعود إلى ما يصل إلى 2000 دولار. على هذا النحو ، فإن العيب الواضح في رشاشات الطلاء التي تعمل بالبطارية هي أنها يمكن أن تكون أغلى بكثير من رشاشات الطلاء المحببة. ومع ذلك ، فقد وجدنا رذاذات الطلاء التي تعمل بالبطارية والتي تستثني من القاعدة.