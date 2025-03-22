رشاشات الطلاء التي تعمل بالبطارية من Ryobi والتي لن تكسر البنك

لذا فقد أجريت كل الأبحاث حول كيفية إدارة مشروع DIY الخاص بك ، بما في ذلك أفضل الألوان لطلاء أبوابك الداخلية وجميع الحيل والنصائح الذكية التي ستحتاجها عند طلاء أبوابك. ربما توصلت إلى استنتاج مفاده أن المهمة يمكن أن تصبح أسهل قليلاً باستخدام بخاخ الطلاء. يوفر رذاذ الطلاء الذي يعمل بالبطاريات راحة عدم وجود مخاطر في الرحلة ، وسهولة التنقل ، وفرصة أقل لارتفاع الطاقة ، مما قد يؤدي إلى درس باهظ حول مدى ارتفاع الجهد.
وفقًا لدراسة تقارير المستهلك 2022 ، فإن الفرق بين بخاخ الطلاء الكهربائي العاري ورشاش الطلاء الذي يعمل بالبطارية يبلغ حوالي 500 دولار ، مع وجود جهاز محمول يعمل بالبطارية عند 600 دولار مقابل متوسط سعر النموذج الكهربائي المحمول بقيمة 100 دولار. هذا 600 دولار مقتبس هو في الواقع في النهاية المنخفضة ، مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن الصعود إلى ما يصل إلى 2000 دولار. على هذا النحو ، فإن العيب الواضح في رشاشات الطلاء التي تعمل بالبطارية هي أنها يمكن أن تكون أغلى بكثير من رشاشات الطلاء المحببة. ومع ذلك ، فقد وجدنا رذاذات الطلاء التي تعمل بالبطارية والتي تستثني من القاعدة.
Ryobi One 18V Cordless Handheld Kit
الشيء المؤسف الذي يدركه معظم الناس فقط بعد الحقيقة هو أن هناك رموزًا شائعة في الأجهزة قد لا تكون أفضل استخدام للأموال. على الرغم من أننا أثبتنا أن رشاشات الطلاء التي تعمل بالبطاريات يمكن أن تكون أكثر من عبء مالي أكثر من رشاشات الطلاء ذات الأسلاك الكهربائية ، فإن الشركة المصنعة Ryobi One تتحدى الاحتمالات بمنتجات مثل Ryobi One 18V اللاسلكي. رائع بالنسبة للمشاريع المنزلية الكبيرة ، يزن البخاخ أقل من رطل في 15 أوقية ، ويأتي بأحد الألوان الثلاثة ، ويحتوي على مشغل رذاذ مستمر يسهل الحصول على الانتهاء المثالي في كل مرة عند استخدام أداة رش الطلاء في مشاريع DIY.
يمكن أيضًا استخدام هذا بخاخ الطلاء الذي يعمل بالطاقة البطارية لرش منتجات التطهير ، مزيل العرق ، ومنتجات التنظيف. تمتلك البطارية طاقة كافية لتفريغ الخزان حتى 120 مرة قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. والأفضل من ذلك ، أن منفذ الشحن متوافق مع منتجات Ryobi One 18V الأخرى. كل هذا يجعل طقم البخاخ المحمولة 18V اللاسلكي ليس فقط بأسعار معقولة ولكن أيضًا متعددة الأغراض ، والتي ، في رأينا ، ترفع قيمتها فقط.
Crivnhar 1200 ML HVLP Prayer Auto Paint مع محرك بدون فرش
يعد Crivnhar HVLP Auto Paint Parker ، الذي يتجاوز 89.99 دولارًا ، منتجًا محمولًا آخر محمول. تشير الشركة المصنعة إلى أنه من الأفضل للأثاث المنزلي والطوابق والسقوف والخزانات والأسوار والأبواب. يشبه إلى حد كبير آخر بخاخ الطلاء ، يساعد محرك 70،000 دورة في الدقيقة بدون تفريغ على ضمان تدفق الطلاء المتسق ، ويتميز بنصف المفرط للتنظيف. إذا اضطررت إلى التعامل مع الأشياء التي تدخل في بخاخك ، فستقدر نظام مضاد للركض المدمج في بخاخ الطلاء. إنه يتيح لك المزيد من الثقة في الطلاء على زاوية لأنه يساعد على ضمان التنظيف المنتظم ، إلى جانب التنظيف المنتظم ، أنه لن تضطر إلى القلق بشأن الأشياء التي ترفع التوربينات الخاصة بك.
مثل آخر بخاخ الطلاء ، تأتي مجموعة Crivnhar HVLP مع إكسسوارات إضافية مثل أربعة فوهات مختلفة الحجم وخمسة مرشحات للطلاء ومعدات التنظيف ومنفاخ الغبار. حتى تتمكن من استخدام هذا للرسم والتنظيف. ذكرنا أن بطارية Ryobi One 18V اللاسلكي المحمول باليد كانت متوافقة مع منتجات Ryobi الأخرى. حسنًا ، يحدث أيضًا أن يكون متوافقًا مع HVLP ، وهو أمر جيد لأن HVLP لا يأتي مع بطارية أو شاحن.