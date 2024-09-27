ركلة الجزاء الساخرة التي نفذها CeeDee Lamb تثير حنق جي جي وات

اختلف JJ Watt مع المكالمة الساخرة التي تم إجراؤها بعد هبوط CeeDee Lamb على مسافة 55 ياردة في “Thursday Night Football”.

كانت النهاية الدفاعية المتقاعدة مؤخرًا تراقب ما أصبح فوز دالاس كاوبويز 20-15 على العمالقة عندما هبط لامب واستدار لينظر في اتجاه ركن العمالقة ديونتي بانكس عندما دخل منطقة النهاية.

ثم ألقى لامب الكرة بخفة في اتجاه بانكس، مما أدى إلى حصوله على ركلة جزاء ساخرة بعد النتيجة.

كان وات، الذي يعمل الآن محللاً لدى شبكة سي بي إس، مستاءً، وليس من لامب.

“هذه الدعوات الساخرة خرجت عن نطاق السيطرة” ، نشر عظيم تكساس على X. “أنت تخبرني أن ذلك كان يستحق ركلة جزاء ؟!”

قبل ثلاث سنوات، أصدرت الرابطة مذكرة تسلط الضوء على ما أسمته “أفعال عدم الاحترام”، وكانت تتطلع إلى فرض عقوبات على الاستهزاء، حتى تلك التي تبدو حميدة على السطح.

كان لامب في خضم أداء قوي، حيث سجل أعلى مستوياته خلال الموسم في حفلات الاستقبال بسبعة وياردات بـ 98، إلى جانب الهبوط الذي ظل قائماً على الرغم من ركلة الجزاء.

كما حمل الكرة ثلاث مرات لمسافة ثماني ياردات إضافية، مما منح نفسه أول مباراة له في عام 2024 بمسافة 100 ياردة متعددة الأغراض.

قطع فريق Cowboys انزلاقًا في مباراتين بفوزه على الطريق ، وتحسن إلى 2-2 في الموسم ، بينما دفع العمالقة إلى 1-3.

سيواجه فريق كاوبويز مباراة ليلة الاثنين مع ستيلرز الأسبوع المقبل. بينما سيزور العمالقة سياتل سي هوكس يوم الأحد 6 أكتوبر.

سيحصل فريق Seahawks على فترة راحة أقصر بعد زيارة Lions في ديترويت لحضور مباراة “Monday Night Football” هذا الأسبوع.