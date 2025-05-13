روري ماكلروي ، سكوتي شيفلر مشارك في مصلحة في Quail Hollow

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روري ماكلروي وسكوتي شيفلر متاحانان في الفوز ببطولة 2025 PGA في Quail Hollow في شارلوت ، نورث كارولاينا

يضم رائد الموسم الثاني في هذا الموسم ، بطولة PGA ، حقلًا يضم 156 لاعبًا في الغولف ، لكن من الواضح أن McIlroy و Scheffler من الكريمة للمحصول ، حيث يجلسون على +470 احتمالات للفوز بكأس Wanamaker في Bet365 Sportsbook.

لا يوجد لاعبي الغولف الآخرين تحت +800.

سيكون McIlroy ، الذي تمت إزالته شهرًا واحدًا فقط من إكمال مسيرته المهنية Grand Slam بفوزه على The Masters ، أحد أكثر الرهانات شعبية في Quail Hollow ، حتى على خلاف قصير.

يمتلك الأيرلندي الشمالي ثلاثة انتصارات وخمس أفضل 10 مرات في سبع مباريات في جولة PGA هذا الموسم (لا تشمل أحداث الفريق).

سيحصل شيفلر على فوزه على كأس CJ ، وأنهى T2 و 4 و T8 في مبارياته الثلاث قبل فوزه في TPC Craig Ranch في 4 مايو.

Bryson Dechambeau (+825) هو ثالث مصلح في Quail Hollow واللاعب الجولف الآخر الوحيد مع احتمالات من رقمين في Bet365.

كان Dechambeau في الاقتران النهائي مع McIlroy في أوغستا ، لكنه سقط من الغليان الأحد وأنهى T5. فاز أحدث حدث ليف في كوريا في 4 مايو ، وانتهى من المركز الثاني في هذا الحدث في عام 2024.

هناك قفزة كبيرة بعد Dechambeau إلى جوستين توماس (17/1) ، جون رام (19/1) والدفاع بطل زاندر شافيل (19/1).

كما هو الحال دائمًا في البطولات الرئيسية ، هناك بعض الأسعار المغرية في بعض أكبر الأسماء في هذه الرياضة.

من المؤكد أن Brooks Koepka سيحصل على الكثير من دعم الرهان كخارجية 50/1 ، في حين أن شين لوري (45/1) ، وكوري كونرز (60/1) ، وجوستين روز (100/1) سيكونون مختارات نائسة هذا الأسبوع.

2025 احتمالات بطولة PGA

لاعب احتمال روري ماكلروي +470 سكوتي شيفلر +470 برايسون ديشامبو +825 جاستن توماس 17/1 جون رام 17/1 Xander Schauffele 19/1 كولين موريكاوا 24/1 لودفيغ أبنغ 24/1 Joaquin Niemann 32/1 باتريك كانلاي 35/1 تومي فليتوود 35/1 Hideki Matsuyama 37/1 تيريل هاتون 45/1 شين لوري 45/1 فيكتور هوفيلاند 50/1 Brooks Koepka 50/1 الأردن Spieth 55/1 سيب ستراكا 55/1 كوري كونرز 60/1 راسل هينلي 75/1 باتريك ريد 75/1 دانييل بيرغر 75/1 يوم جيسون 80/1 دانييل بيرغر 80/1 Sungjae im 80/1 مين وو لي 80/1 ويندهام كلارك 100/1 جاستن روز 100/1 كاميرون سميث 100/1 احتمالات عبر BET365 Sportsbook

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.