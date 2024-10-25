رينجرز، أليكسيس لافرينير على وشك التمديد لمدة سبع سنوات

سيستمر عرض برودواي Alexis Lafreniere لفترة أطول.

أفاد لاري بروكس من صحيفة The Post يوم الجمعة أن رينجرز يقتربون من التمديد لمدة سبع سنوات مع المهاجم بمتوسط ​​​​قيمة سنوية تقل قليلاً عن 7.6 مليون دولار في الموسم الواحد.

يخرج Lafreniere، الاختيار الأفضل في مسودة NHL لعام 2020، من الموسم الذي سجل فيه أعلى مستوياته المهنية في جميع المجالات برصيد 28 هدفًا و 29 تمريرة حاسمة و 57 نقطة.

وأضاف 14 نقطة في 16 مباراة بعد الموسم.

مع دخول موسمه الخامس، يرى الرينجرز ومعجبيهم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على أعتاب تحول نجمي يمكن أن يجعله يدرك أخيرًا الإمكانات التي جعلته أفضل لاعب محتمل في NHL مع ريموسكي من QMJHL في سن 19 عامًا.

قال لافرينيير لمولي ووكر من The Post عن انتقاله إلى دوري الهوكي الوطني: “إنه دوري جيد – أفضل دوري في العالم – وعليك أن تتكيف معه”. “لقد حاولت فقط أن تثق في العملية وأن تلعب لعبتك وأن تتمتع بسلوك جيد. كن صبورًا.”

يبدو أن الأمر قد أتى بثماره لكليهما، خاصة مع الكندي المولد في الموسم الأخير من صفقة مدتها عامين بقيمة 4.65 مليون دولار وقعها كوكيل مجاني مقيد في أغسطس 2023.

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