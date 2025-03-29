رينجرز يفجر الرصاص ثنائي الأهداف في سحق خسارة العمل الإضافي للبط

Anaheim-يجعل آدم فوكس ممارسة لا تقول الكثير ، لكن رقم 23 قال إلى حد كبير بعد أن فجر رينجرز بطريقة أو بأخرى تقدمًا في الدقائق الست الأخيرة من الفترة الثالثة فقط ليخسروا في الوقت الإضافي لفريق البط من التصفيات.

وقال فوكس بعد إعادة توجيه ماسون ماكتيش في المقدمة في 0:59 في 0:59 أعطى البط 5-4 بعد أن كان 4-2 في الاتجاه الآخر: “الفرق الجيدة لا تخسر لعبة كهذه”. كانت هاتان النقطتان الذي نحتاجه.

“أعني ، فقط لا يغتفر في الفترة الثالثة.”

هل يمكن أن يصف نقطة الخاسرون بدقة أكثر مع ما ابتعده رينجرز عن هذا بعد انخفاضه إلى 3-7-2 على آخر عشر مباريات؟

تترك جائزة العزاء الفريق في ربطة عنق ثلاثية مع مونتريال وكولومبوس برصيد 75 نقطة والآخر قبل سكان الجزيرة ، ولكن لدى Blueshirts تسع مباريات للعب بينما كان لدى Canadiens 10 والسترات والنادي الآخر في نيويورك.

ولكن كما قال جيم مورا ذات مرة ، “التصفيات؟ التصفيات؟”

من يفقد لعبة مثل هذا؟

رينجرز يفعل.

وفعل رينجرز ذلك حتى بعد وضع أحد عروضهم الأفضل في امتداد خلال الخمسين دقيقة الأولى. كانت Blueshirts على أصابع قدميهم.

لقد أخذوا المباراة إلى البط وأمسكوا بفارق 4-2 في الساعة 4:35 من المركز الثالث عندما أنهى هدف ميكا زيبانيجاد السلطة الجفاف 0 مقابل 15 على بعد ثماني مباريات بعد أن قتل النادي من 43 ثانية من رجلين.

لكن الليلة الخاصة انتقلت إلى كارثة. مُنحت Blueshirts أربع مسرحيات أخرى على مدار الـ 12 دقيقة القادمة والتي تضمنت خمسة على ثلاثة على 1:36. لم يحدث شيء.

ثم حدث البط. تحطمت Cutter Gauthier الشباك لوضع انتعاش قبالة لوحة Igor Shesterkin في الساعة 14:12 لخفض الصدارة إلى 4-3 في مسرحية متسرعة حيث كانت التغطية ناعمة.

وبعد ذلك ، التقط Olen Zellweger أحد الأعلى من الاندفاع الآخر حيث كانت التغطية معيبة في تعقبه في 4-4 في الساعة 18:15 قبل أن تتمكن Anaheim من سحب حارس المرمى لمهاجم إضافي.

جاء الهدف 4-3 فورًا بعد لعب رينجرز السلطة. وكذلك فعل هدف 4-4.

وقال زيبانيجاد: “لا أعتقد أنه كان شيئًا كاملًا من حيث التغلب على منطقتنا”. كان لديهم بضع فرص للاندفاع واستفاد منهم.

“كم عدد مسرحيات السلطة التي قتلوها؟ كانوا ما زالوا في اللعبة وحققوا أقصى استفادة منها. لم نتمكن من إغلاق اللعبة”.

كان Shesterkin ، الذي بدأ لعبته المركز التاسع على التوالي و 16 من 18 مسابقة منذ 4 دول ، ذكيًا وسريعًا من خلال جميع المباراة تقريبًا.

لكنه تعرض للضرب في وقت متأخر ثلاث مرات ، وليس أحد هؤلاء هو خطأه. جوناثان سريعًا ، لكن بالتأكيد سيبدأ في سان خوسيه يوم السبت في المركز الرحلة ضد الزي الثاني والثلاثين في NHL.

قام المدرب الرئيسي بيتر لافيوليت بتشغيله في منتصف السادسة ، حيث نقل JT Miller بين Alexis Lafreniere و Will Cuylle على وحدة واعدة أثناء تحويل Jonny Brodzinski إلى اليمين مع Zibanejad و Chris Kreider. ظل Artemi Panarin-Vincent Trockeck-Brennan Othmann سليمة.

سجل ميلر على شريحة خلفية على تغذية من Cuylle لتقدم 2-1 في وقت متأخر من الأول بعد أن فتح Fox التسجيل على اندفاعة على الشبكة للحصول على Ricochet قبالة الألواح الخلفية في وقت مبكر من المباراة. قام Lafreniere بندقية منزل واحد من الدائرة اليمنى من علف من ميلر لتحقيق هدفه الثاني في آخر 21 مباراة له لتقدم 3-1 في 0:14 من الثانية.

لكن رينجرز لم يستطعوا ترسيخها. رينجرز لم يستطع إغلاقه. حصل رينجرز على نقطة الخاسرين. على سان خوسيه.

“من الواضح أن لدينا تحول سريع” ، قال فوكس. “نحن لا نساعد أنفسنا ولكننا ما زلنا في ذلك.”