رينجرز يمنح يوتا “مراجعة إيجابية” بعد اللعب في الولاية لأول مرة

سولت ليك سيتي – أصبح دلتا سنتر المكان الفريد رقم 91 الذي لعب فيه رينجرز مباراة في الموسم العادي ليلة الخميس عندما تغلب على نادي يوتا للهوكي، 5-3، للمرة الأولى.

هناك دائمًا نوع من الإثارة للفريق الذي يتنافس في مكان جديد، ولم يكن فريق Blueshirts مختلفًا.

جاء عصر NHL في ولاية يوتا سريعًا بفضل اجتهاد المالك رايان سميث، الذي كان يعمل على تشكيل فريق منذ عام 2022.

عندما وصلت قضايا الساحة والملكية إلى نقطة الانهيار في أريزونا في أبريل، قام سميث بشراء أصول Coyotes من المالك Alex Meruelo مقابل 1.2 مليار دولار.

الآن، يوتا هي الولاية أو المنطقة الخامسة والعشرون التي لعب فيها فريق Blueshirts.

في أكتوبر، صوت مجلس مدينة سولت ليك بالإجماع للموافقة والمساعدة في تمويل خطط تجديد مركز دلتا التابعة لمجموعة سميث إنترتينمنت، والتي تم إنشاؤها من أجل الدوري الاميركي للمحترفين لموسيقى الجاز ويلزم إصلاحها للاستخدام المزدوج مع وضع لعبة الهوكي الآن في الجدول الزمني أيضًا.

من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية إعادة التصميم، التي من المتوقع أن تتم على ثلاث مراحل ومعالجة المقاعد التي يتراوح عددها بين 4000 و5000 مقعد مع مناظر معاقة للجليد، بحلول بداية موسمي 2027-2028 NHL وNBA.

قال برادن شنايدر لصحيفة The Post عن أول لمسة له لجليد مركز دلتا: “لقد كان شعورًا جيدًا جدًا”. “أعتقد أنها حلبة تزلج رائعة. إنه مختلف قليلاً، إنه شديد الانحدار. يبدو لطيفا. كل ما هنا معه جميل حقًا. أعتقد أنها مراجعة إيجابية مني.”

يتجلى الالتزام بجعل رياضة الهوكي في ولاية يوتا واضحًا في المساهمة المخططة للمدينة البالغة 900 مليون دولار، وكذلك في تعهد SEG باستثمار ما لا يقل عن 3 مليارات دولار، وفقًا لمجلة Sports Business Journal.

ومع ذلك، كان للهوكي وجود بالفعل في سولت ليك سيتي.

قبل Utah HC، الذي من المفترض أن يعلن عن اسم دائم بين نهاية هذا الموسم والمسودة، كان هناك Utah Grizzlies (الآن من ECHL) وSalt Lake Golden Eagles (البائد).

لعب بيتر لافيوليت مع فريق دنفر رينجرز في موسم 1988–89، وكانت هذه أيضًا آخر مرة كان فيها مدرب رينجرز الرئيسي في المدينة.

لقد ضحك كثيرًا وهو يتذكر أنه لم يكن هناك العديد من فرق القانون الدولي الإنساني حول دنفر أو سولت ليك سيتي في ذلك الوقت.

وقال مبتسما بعد أن أجرى فريق رينجرز تدريبا اختياريا في الملعب الأولمبي البيضاوي في كيرنز القريبة: “يا إلهي، لا بد أننا لعبنا معهم 25 مرة”.

كان الملعب البيضاوي، الذي تم بناؤه للتزلج السريع الداخلي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2002، مكتظًا بعد ظهر يوم الأربعاء بممارسة هوكي الشباب وتمارين الكيرلنج على الجانب الآخر من المكان الذي تزلج فيه رينجرز.

كان على اللاعبين السير من غرفة تبديل الملابس لفريق رينجرز أسفل الطابق الرئيسي، وصعود رحلتين من السلالم إلى حلبة التزلج المخصصة لهم، والتي كانت محاطة بملاءة تزلج سريعة ضخمة تلتف حول المنشأة بأكملها.

قد تكون الساحات والمدينة جديدة بالنسبة لمعظم الرينجرز ولكن ليس بالنسبة للافيوليت أو مساعد مايكل بيكا.

يتمتع بيكا بذكريات جميلة بعد فوزه بالميدالية الذهبية مع فريق كندا في عام 2002.

وقال أرتيمي بانارين لصحيفة The Post قبل المباراة يوم الخميس: “لقد شعرت أن التدرب في ساحة التدريب أمر جيد بالنسبة لي لأنني أعلم أن الألعاب الأولمبية كانت هناك”. “بالنسبة لي، الألعاب الأولمبية شيء خاص، وأنا أستمتع بهذه الطاقة في الساحة. ممتعة جدًا.”

وأوقف إيجور شيستيركين 28 من أصل 31 تسديدة واجهها في فوزه الرابع عشر هذا الموسم.

كان زاك جونز بمثابة خدش صحي للمباراة العاشرة على التوالي والمرة الثانية عشرة في آخر 13 مباراة.

وسجل رينجرز هدفا مختزلا للمباراة الثانية على التوالي ليمنح الفريق سبعة أهداف هذا الموسم. هذا جيد للمركز الثالث في NHL خلف Panthers (11) و Lightning (8) فقط.