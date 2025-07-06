زهرة الحديقة الكلاسيكية التي يجب عليك تجنب الزراعة بالقرب من زينياس بأي ثمن

يمكن أن يكون من السهل بشكل لا يصدق زراعة الزهور الخاطئة بطريق الخطأ في نفس قاع الزهرة ، خاصة إذا كنت تحب جمع أزهار الحديقة الكلاسيكية. ولكن هناك زهرة معينة لا ينبغي أن تكون في أي مكان بالقرب من زينياس (Zinnia elegans) ، وهذه هي الأمراض الشائعة (Impatiens Walleriana). على الرغم من أن كلا المصنعين سنويان ملونان ينموان بشكل جيد خلال المواسم الدافئة ، إلا أنهما لهما تفضيلات مختلفة تمامًا عندما يتعلق الأمر بالضوء والماء والتربة. هذا يعني أنه لا ينبغي زرعها من Zinnias ، على الرغم من أنه قد يكون من المغري القيام بذلك.

يحب Zinnias أشعة الشمس الكاملة ويحتاج إلى تربة جيدة التصميم للحفاظ على جذورها سعيدة وتزهور بقوة. ومع ذلك ، فإن هذه البيئة المشمسة والجافة ستحرز أوراق impatiens الشائعة ، لذا فإن زراعة الأمراض الجوية بجوار زينياس الخاص بك هو أحد أكبر الأخطاء التي يجب تجنبها عند زراعة الزينياس في حديقتك. على الرغم من أن كل من زينياس و empatiens عبارة عن زهور سرير حديقة ملونة ، إلا أنها لا يمكن أن تزدهر بشكل صحيح عند زراعتها معًا ، وهناك بدائل أفضل إذا كنت بحاجة إلى تطابق مع zinnias الخاص بك.