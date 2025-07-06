زهرة الحديقة الكلاسيكية التي يجب عليك تجنب الزراعة بالقرب من زينياس بأي ثمن

يمكن أن يكون من السهل بشكل لا يصدق زراعة الزهور الخاطئة بطريق الخطأ في نفس قاع الزهرة ، خاصة إذا كنت تحب جمع أزهار الحديقة الكلاسيكية. ولكن هناك زهرة معينة لا ينبغي أن تكون في أي مكان بالقرب من زينياس (Zinnia elegans) ، وهذه هي الأمراض الشائعة (Impatiens Walleriana). على الرغم من أن كلا المصنعين سنويان ملونان ينموان بشكل جيد خلال المواسم الدافئة ، إلا أنهما لهما تفضيلات مختلفة تمامًا عندما يتعلق الأمر بالضوء والماء والتربة. هذا يعني أنه لا ينبغي زرعها من Zinnias ، على الرغم من أنه قد يكون من المغري القيام بذلك.
يحب Zinnias أشعة الشمس الكاملة ويحتاج إلى تربة جيدة التصميم للحفاظ على جذورها سعيدة وتزهور بقوة. ومع ذلك ، فإن هذه البيئة المشمسة والجافة ستحرز أوراق impatiens الشائعة ، لذا فإن زراعة الأمراض الجوية بجوار زينياس الخاص بك هو أحد أكبر الأخطاء التي يجب تجنبها عند زراعة الزينياس في حديقتك. على الرغم من أن كل من زينياس و empatiens عبارة عن زهور سرير حديقة ملونة ، إلا أنها لا يمكن أن تزدهر بشكل صحيح عند زراعتها معًا ، وهناك بدائل أفضل إذا كنت بحاجة إلى تطابق مع zinnias الخاص بك.
لماذا لا يعمل Zinnias و Impatiens معًا في حديقتك
يفضل impatiens البقع المظللة مع التربة الغنية الرطبة باستمرار. إنهم يذبلون بسرعة عندما يحتاجون إلى الماء ، والذي سيحدث إذا تعرضوا لأشعة الشمس أو إذا كانت ترابهم قد جفت. لن تبقي أي قدر من الإقناع سعداء لفترة طويلة في سرير كامل. من ناحية أخرى ، يريد Zinnias ست ساعات أو أكثر من الشمس الكاملة يوميًا وأداء أفضل في ضوء النيران في منتصف النهار. تفضيلات التربة الصدام أيضا. مثل الزينياس مثل الأرض التي يتم تصنيفها جيدًا مع درجة الحموضة بين 5.5 و 7.5 ، في حين أن impatiens تعمل بشكل أفضل في التربة الحمضية قليلاً بين 6.0 و 6.5 مع محتوى رطوبة أعلى. وهذا يعني سقي أو تخصيب نبات واحد قد يشدد أو يضر بالآخر.
زينياس أكثر صلابة بكثير من Impatiens ، أيضا. يمكن أن يزرع زينياس في جميع مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 2 إلى 11. لا يزالون يموتون عندما يكون الجو باردًا ، لكن صلابةهم يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من المناخات. على النقيض من ذلك ، فإن impatiens هي فقط هاردي في المناطق 10 و 11 ، مما يجعلها ضعيفة للزينياس في معظم الحدائق. الفرق في تحمل المناخ يجعلهم أكثر توافقًا على المدى الطويل.
حاول زراعة nasturtiums أو cosmos مع zinnias بدلاً من ذلك
إذا كنت تبحث عن مصنع سيكمل زينياس بصريًا وعمليًا ، فقد تكون nasturtiums (Tropaeolum majus L.) خيارًا أفضل بكثير من Impatiens. يشتركون في مناطق الصلابة من 2 إلى 11 مع زينياس ، ويفضلون درجة الحموضة في التربة المماثلة من 6 إلى 8 ، والاستمتاع بالشمس الكاملة والتربة التي يتم تجهيزها جيدًا كما يفعل الزينياس. كما أنها تتطلب مساحة من 10 إلى 12 بوصة بين البذور ، وتتوافق بشكل جيد مع الزينياس ، والتي تحتاج إلى حوالي 11 إلى 15 بوصة من المساحة للحفاظ على تدفق الهواء بين كل نبات. الجانب السلبي لزراعة الكثير من الزينياس في حديقتك هو أن الاكتظاظ يمكن أن يؤدي إلى عدد أقل من الإزهار الناجم عن نقص تدفق الهواء ، مما قد يؤدي إلى أمراض فطرية ، ولكن يمكن أن تضيف Nasturtiums بعض الاهتمام البصري دون الاكتظاظ.
ومع ذلك ، هناك زهرة بديلة أخرى تناسب المظهر الناعم والمبهج للأحكام ولن تكافح في الشمس: Cosmos (Cosmos Bipinnatus Cav.). بذور زهور الكون سريعة وسهلة النمو بالنسبة للبستانيين المبتدئين ، لذلك سيقدر هؤلاء الجدد في البستنة سهولة زينياس وكوزموس معًا. على الرغم من أن زهور الكون ليس لديها نفس بنية الخمسة الأطباق مثل Impatiens ، إلا أنها تتمتع بمظهر دقيق مما يجعلها زهرة حديقة جميلة. على عكس impatiens ، يمكن أن تزدهر الكون في الواقع إلى جانب زينياس تحت أشعة الشمس الكاملة ، وهي مناسبة لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 2 إلى 11 ، مما يضمن أن تكون زهورًا مرافقة ممتازة لكل من زينياس وناستورتيوم إذا اخترت زرع الثلاثة بجانب بعضها البعض.