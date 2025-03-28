زهرة سلة معلقة منخفضة الصيانة يمكن أن تأخذ الحرارة وتضيف الجمال إلى الفناء الخاص بك

إذا كان لديك سلة معلقة تقضي أيام الصيف تحت أشعة الشمس الكاملة ، فأنت تعلم مدى صعوبة الحفاظ عليها. اجعل حياتك أسهل ونباتاتك أكثر سعادة من خلال اختيار الزهور التي تتحمل الجفاف. عندما يتعلق الأمر بموازنة الجمال وتسامح الحرارة ، لا يمكنك أن تخطئ في مصانع الجليد المتخيل (Lampranthus Spectabilis). قد تكون معتادًا على رؤية هذه العصارة الجنوبية الأفريقية المستخدمة كقوس أرضية ، ولكن عند إضافتها إلى السلة ، يمكنهم جعل خيار الصيانة المنخفضة للغاية لإضافة لون وملمس غير متوقعين. وعلى عكس Petunias ، وهو نبات آخر يتسامح مع حرارة يزدهر تحت أشعة الشمس الكاملة ، من غير المحتمل أن ترى هذه النباتات الفريدة في أواني جارك المعلقة.

تأتي النباتات الجليدية المتوترة في مجموعة متنوعة من الألوان ، من الوردي الزاهي إلى الأبيض ، مع أوراق رمادية أخضر ، وسوف تجذب الفراشات إلى الحديقة. كما أنها توفر ميزة تتفتح من أوائل الصيف إلى منتصف السقوط في مناخات أكثر برودة. كما قد تكون قد خمنت ، فإن هذه النباتات التي تتحمل الحرارة لا تحب الطقس المتجمد وتزرع في الغالب كما الحولية في منطقة وزارة الزراعة الأمريكية 8 والشمال.

يعرف العديد من البستانيين ذوي الخبرة أن هناك صيغة بسيطة يجب أن تستخدمها عند تصميم حديقة حاويات. أنت بحاجة إلى إثارة ، ومزخرفة ، وحشو. كما يوحي الاسم ، فإن النباتات الجليدية الزائدة تحتوي على جزء من الانسكاب ، ومع انتشارها ، فإنها ستساعد في جبهة الحشو أيضًا. يمكن أن تنمو زهورهم التي تشبه ديزي ما يصل إلى 12 بوصة.