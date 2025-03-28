زهرة سلة معلقة منخفضة الصيانة يمكن أن تأخذ الحرارة وتضيف الجمال إلى الفناء الخاص بك

إذا كان لديك سلة معلقة تقضي أيام الصيف تحت أشعة الشمس الكاملة ، فأنت تعلم مدى صعوبة الحفاظ عليها. اجعل حياتك أسهل ونباتاتك أكثر سعادة من خلال اختيار الزهور التي تتحمل الجفاف. عندما يتعلق الأمر بموازنة الجمال وتسامح الحرارة ، لا يمكنك أن تخطئ في مصانع الجليد المتخيل (Lampranthus Spectabilis). قد تكون معتادًا على رؤية هذه العصارة الجنوبية الأفريقية المستخدمة كقوس أرضية ، ولكن عند إضافتها إلى السلة ، يمكنهم جعل خيار الصيانة المنخفضة للغاية لإضافة لون وملمس غير متوقعين. وعلى عكس Petunias ، وهو نبات آخر يتسامح مع حرارة يزدهر تحت أشعة الشمس الكاملة ، من غير المحتمل أن ترى هذه النباتات الفريدة في أواني جارك المعلقة.
تأتي النباتات الجليدية المتوترة في مجموعة متنوعة من الألوان ، من الوردي الزاهي إلى الأبيض ، مع أوراق رمادية أخضر ، وسوف تجذب الفراشات إلى الحديقة. كما أنها توفر ميزة تتفتح من أوائل الصيف إلى منتصف السقوط في مناخات أكثر برودة. كما قد تكون قد خمنت ، فإن هذه النباتات التي تتحمل الحرارة لا تحب الطقس المتجمد وتزرع في الغالب كما الحولية في منطقة وزارة الزراعة الأمريكية 8 والشمال.
يعرف العديد من البستانيين ذوي الخبرة أن هناك صيغة بسيطة يجب أن تستخدمها عند تصميم حديقة حاويات. أنت بحاجة إلى إثارة ، ومزخرفة ، وحشو. كما يوحي الاسم ، فإن النباتات الجليدية الزائدة تحتوي على جزء من الانسكاب ، ومع انتشارها ، فإنها ستساعد في جبهة الحشو أيضًا. يمكن أن تنمو زهورهم التي تشبه ديزي ما يصل إلى 12 بوصة.
رعاية مصنع الثلج الخاص بك
نباتات الثلج المتأخرة مثل تربةها جافة ، لذا فكر في خلط تربة بوتينج مع البيرلايت أو الرمال الخشنة أو الخفاف لضمان تصريف جيد. أو يمكنك أن تأخذ الطريق السهل واستخدام مزيج Potting العصاري. على الرغم من أن التربة التي يتم تجفيفها جيدًا هي مفتاح هذه النباتات ، فإن أزهارها وأوراقها النضرة ستضيف اللون والملمس إلى سلالك المعلقة دون الكثير من الضجة. بسبب حاجتها إلى التربة الجافة ، سترغب في اختيار نباتاتها المصاحبة بحكمة. يعد Rose Moss (Portulaca Grandiflora) خيارًا رائعًا لاستكمال الأجواء الصحراوية التي يجلبها الجليد المتخلف إلى الحديقة. تبدو مثل الورود النضرة ، وتتسامح مع ظروف التربة الضعيفة ، وتحب الشمس. يمكنك أيضًا استكشاف هذه الزهور الأخرى التي تتحمل الجفاف لسلالك.
بمجرد أن تكون نباتاتك في منزلها الدائم ، تأكد من مراقبة رطوبة التربة. إذا كانت أعلى بوصات جافة أو بدأت التربة في التصدع ، فقد حان الوقت للماء. ستعلمك النباتات أيضًا ما إذا كانت تشعر بالحرارة من خلال تقديم أوراق متقطعة أو متقلبة ، وهي إشارات أخرى يمكنهم استخدام مشروب. تذكر أن السلال تجف بشكل أسرع ، لذلك حتى هذا النبات الذي يتحمل الجفاف سيحتاج إلى سقي.