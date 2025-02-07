سأأخذ قطع الأجور احصل على مايلز غاريت على رعاة البقر

يبدو أن ميكا بارسونز يصنع الملعب حتى يتمكن رعاة البقر من الحصول على مايلز غاريت ، حيث سيقول إنه سيأخذ أموالًا أقل من أجل نهاية دفاعية براونز الساخرة للمجيء إلى دالاس.

طلب غاريت تجارة من كليفلاند في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أمضى السنوات الثماني الأولى من حياته المهنية مع The Browns ، الذي صاغه مع أول اختيار شامل في عام 2017.

وقال بارسونز خلال مقابلة أجريت مع CBS Sports HQ يوم الخميس: “لقد حصل عليها ،” لقد حصل على ذلك “. “يا أخي ، بصراحة كأنني أود رؤيته في دالاس. لا أعرف ما إذا كان لدينا المال من أجله “.

هل تفكر ميكا بارسونز في أخذ أموال أقل للعب إلى جانب مايلز غاريت في دالاس؟ “أوه ، 100 ٪” 👀👀👀flash_garrett | @micahhhpharsons11 | bmac_sportstalk pic.twitter.com/OCE2TGQL7U – اتحاد كرة القدم الأميركي على CBS 🏈 (nfloncbs) 6 فبراير 2025

قبل أن يتمكن بارسونز من الذهاب إلى أبعد من ذلك ، سأل المضيف براينت مكفادين – وهو لاعب زاوية سابق في اتحاد كرة القدم الأميركي الذي لعب ست سنوات من حياته المهنية مع ستيلرز – عما إذا كان رعاة رعاة البوبويز على استعداد لأخذ أموال أقل في عقده التالي لجذب غاريت إلى دالاس.

لم يترك بارسونز شك في أنه من خلال الرد: “100 في المائة”.

“هل سيأخذ أقل أيضًا؟” وأضاف بارسونز بصراحة.

“هو (غاريت يريد) أن يكون معنا أيضًا” ، كما ادعى بارسونز.

ينحدر غاريت من أرلينغتون ، تكساس ، ولعب كرة القدم الجامعية في تكساس إيه آند إم ، التي تقع على بعد ثلاث ساعات تقريبًا من أرلينغتون.

لقد نشأ وهو من محبي رعاة البقر وتولى حتى دالاس للانتقال إلى مسودة 2017 لاختياره.

تحدث بارسونز أيضًا عن فكرة جلب غاريت في وقت مبكر من اليوم عندما كان في “Up & Adams مع Kay Adams”.

“يو! أجاب بارسونز عندما سأل المضيف آدمز عن الخطوة التي قام بها إذا كان مدير عام.

إذا تمكنت Cowboys من إيجاد طريقة لجلب Garrett ، فسيمنحهم اثنين من أفضل Rushers في الدوري ، مع الانتهاء من Garrett مع 14 كيسًا-في المرتبة الثانية في اتحاد كرة القدم الأميركي في الموسم الماضي-بين أكياس بارسونز 12 في عام 2024 ، والتي تعادل لخامس أكثر.

سيحتاج رعاة البقر إلى تمديد غاريت بعد أن حصلوا عليه في تجارة لأنه ليس لديه أي أموال مضمونة في العامين الأخيرين في صفقته.

وبالتالي ، لماذا سيكون بارسونز على استعداد لاتخاذ مبلغ أقل على امتداده لجعله يعمل مع غاريت في دالاس.