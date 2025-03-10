سابرينا أيونيسكو ، نيارا تعود إلى ولاية أوريغون من أجل الحرية قبل الموسم

كشفت الحرية يوم الاثنين عن جدولهم الذي يمتد إلى مباراتين ، والذي يتضمن رحلة إلى سابرينا أيونسكو ونيارا سيابالي.

ستقوم الحرية بتصميم قائمة ما قبل الموسم عندما تستضيف شمس كونيتيكت في 9 مايو في مركز باركليز.

بعد ذلك ، من المقرر أن يتجه أبطال الدفاع غربًا ولعب مباراة معرض في 12 مايو في أوريغون ماثيو نايت أرينا ضد تويوتا الظباء في دوري كرة السلة للسيدات.

وقال المدير العام جوناثان كولب إن نقل الفريق إلى ولاية أوريغون في مباراة ما قبل الموسم كان “خطوة طبيعية” بعد أن لعب أيونسكو وألعب أدوارًا رئيسية في مساعدة الحرية في الفوز بلقب في عام 2024.

كجزء من هذا الحدث ، من المقرر أن يخطط Ionescu ، قائد NCAA Triple-Double Leader ، وتنظيم أنشطة الفريق الإضافية والبرمجة المجتمعية طوال عطلة نهاية الأسبوع.

سيتم إصدار تفاصيل حول ما قد يستتبع ذلك في وقت لاحق.

وقال أيونيسكو في بيان مكتوب: “لا يمكنني الانتظار للعودة إلى المحكمة في يوجين مع حرية نيويورك في ماثيو نايت أرينا”. “لقد حصلت على بعض الأشياء الرائعة في المتجر طوال عطلة نهاية الأسبوع لزملائي في الفريق: في الماضي والحاضر ، ومشجعي كرة السلة للسيدات في ولاية أوريغون ، ومجتمع يوجين ، ومؤسسة SI20. البط SCO إلى الأبد! “

شاركت في حماس Ionescu.

وأضاف Sabally: “أنا متحمس للغاية لوجود لعبة ما قبل الموسم في يوجين”. “لم أكن أعتقد مطلقًا أنني سأتمكن من اللعب في تلك المحكمة وأمام مشجعي البطة المذهلين مرة أخرى. أعلم أن ولاية أوريغون ستظهر وستكون جوًا رائعًا! “

إن الحرية ليست فريق WNBA الوحيد الذي سيعود إلى أرضه السابقة لاعب نجمه في مايو.

من المقرر أن يلعب Caitlin Clark و Indiana Fever دور الفريق الوطني البرازيلي في مباراة ما قبل الموسم في جامعة أيوا في 4 مايو.

ستعود Angel Reese أيضًا إلى Alma Mater ، LSU ، في مباراة معرض شيكاغو سكاي ضد المنتخب الوطني البرازيلي في 2 مايو.