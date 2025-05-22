ساعدت غطس أوبي توبين في دفن نيكس خلال اللعبة 1

كان Obi Toppin يحلم ذات مرة بعمل مسرحيات في الوقت المناسب تؤدي إلى انتصارات فاصلة في Madison Square Garden ، واختيار اليانصيب السابق في نيكس أنجز ليلة الأربعاء ضد أول فريق له في الدوري الاميركي للمحترفين.

حقق تيريز هاليبورتون ومتشوق هارون نيسميث جميع العناوين الرئيسية ، لكن Toppin سجل اثنين من الغطس الرئيسيين في الوقت الإضافي لفوز باكدرز التاريخي 138-135 في اللعبة 1 من نهائيات المؤتمر الشرقي.

نشر Toppin ، وهو الاختيار الثامن العام من قبل Knicks في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2020 خارج دايتون ، ثماني نقاط و 10 كرات مرتدة في 20 دقيقة ليقع فقط من أول حياته المهنية في مرحلة ما بعد الموسم.

قام مواطن بروكلين بتكوين Dunk المفتوح على نطاق واسع في النصف الأول من المباراة الافتتاحية ، مع وضع البطولة في أعقاب محاولة من ثلاث نقاط ضائعة من قبل Haliburton لمنح Pacers تقدمًا واحدًا مع 54 ثانية في الجلسة الإضافية.

“مجرد كونك في المكان المناسب في الوقت المناسب” ، قال Toppin بعد المباراة. “نحن نعلم ما إذا كنا نربح في معركة الارتداد ضد نيكس ، سنكون في وضع جيد للفوز. لذلك أحاول فقط التحطم والاستيلاء على كل انتعاش.”

مدد Toppin أيضًا وسادة إنديانا إلى ثلاثة مع تدفق آخر مع 14 ثانية على مدار الساعة للنقاط النهائية من اللعبة ، مما أدى إلى عودة Pacers من 14 نقطة مع أقل من ثلاث دقائق للعب في التنظيم. أعرب جالين برونسون عن أسفه بعد المباراة التي يجب أن يكون لدى نيكس “أن يفسد” Toppin بدلاً من السماح بدونك دون جدوى.

حقق الفوز ، الذي شارك أيضًا في مجموعة من الهاليبورتون لإنهاء الربع الرابع ، وهو فوز في إنديانا الثالث في هذه التصفيات بعد تأخره سبعة أو أكثر مع ما لا يتجاوز 50 ثانية في الربع الرابع أو العمل الإضافي.

أصبحت فرق الدوري الاميركي للمحترفين الآن 4-for-1،702 تحت هذه المعلمات في تاريخ التصفيات ، وقد قام Pacers بذلك مرة واحدة في كل جولة في هذا الربيع ضد Bucks و Cavaliers و Knicks.

وقال توبين: “لم يسبق له مثيل لفرق أخرى. لكن بالنسبة لنا ، سنواصل اللعب حتى الجرس ، الصافرة الأخيرة وهذا ما حدث (ليلة الأربعاء)”. “أشعر أننا فقط مرنون للغاية. معنا ، يجب أن تلعب حتى ينفجر الجرس الأخير. أشعر أن الجميع في هذا الفريق سيعملون بنسبة 110 في المائة كل لعبة حتى آخر لعبة الجرس.

“أشعر أن هذا ما حدث ، أشعر أنهم تباطأوا في النهاية وحافظنا على ذلك.”

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بعد ثلاثة مواسم في نيويورك عالقًا منذ جوليوس راندل المهاجم المتداول في جميع النجوم ، تم التعامل مع Toppin إلى إنديانا في عام 2023 للاختيار من الجولة الثانية في المستقبل.

اجتمعت الفرق الآن في التصفيات في كل من موسمينه الأولين مع The Pacers ، الذي سيتطلع إلى الحصول على سلسلة من السلسلة 2-0 يوم الجمعة قبل انتقال المسلسل إلى إنديانابوليس للعبة 3 يوم الأحد.

حصل Toppin البالغ من العمر 27 عامًا على دقائق أكثر اتساقًا مع فريق Pacers ، حيث بلغ متوسطه 10.4 نقطة في 20.3 دقيقة لكل لعبة أثناء ظهوره في 161 من 164 مباراة محتملة للموسم العادي.

لكن مشجعي MSG السابق المفضل و 2022 Slam Dunk Champion يستمتع دائمًا بالعودة إلى مسقط رأسه وأول NBA Home Arena ، وخاصة في مرحلة ما بعد الموسم.

قال توبرين: “دائماً ممتع اللعب في الحديقة”. “وبالتأكيد يأتي هنا مع الفوز.”