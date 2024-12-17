ساعد زهور الكون على الازدهار في حاويات الحديقة من خلال نصيحة بسيطة تتعلق بالبستنة

إذا كنت تبحث عن نباتات سنوية مبهجة وملونة تشتهر بكونها سريعة وسهلة النمو بالنسبة إلى البستانيين المبتدئين، فلا تنظر إلى أبعد من زهور الكون (Cosmos spp.). في الواقع، فإن نصيحة البستنة القياسية لزراعة الكون هي تجنب الإفراط في- سقي أو الإفراط في تسميد هذه الزهور. يكون سكان المكسيك الأصليون عرضة للعفن الفطري أو تعفن الساق إذا تم الإفراط في سقيتهم وقد ينتجون أزهارًا أقل إذا تم الإفراط في إخصابهم. وهذا في الواقع ما يجعلها إضافة رائعة منخفضة الصيانة لأسرة الزهور الخاصة بك. سوف تزهر هذه النباتات الحولية من الربيع حتى الصيف عندما تزرع في تربة جافة فقيرة بالمغذيات ويسمح لها بالجفاف بين الري.

ومع ذلك، فإن زراعة هذه الزهور الشبيهة بزهرة الأقحوان في حاويات تتطلب عناية أكثر بقليل من تلك التي تحتاجها النباتات شديدة التحمل إذا كنت تزرعها في الأرض. تميل التربة الموجودة في الحاويات إلى تسريب العناصر الغذائية، وتفقد الرطوبة بشكل أسرع مما قد تفقده في الأرض اعتمادًا على المزيج الذي تستخدمه. لذلك، حتى النباتات الفقيرة والجافة والمحبة للتربة مثل زهور الكون تستفيد من الاستخدام الخفيف للأسمدة والري الأكثر حرصًا عند النمو في حاوية. على الرغم من الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لرعاية النباتات الكونية التي تنمو في حاوية، إلا أنه لا يزال من الممكن المبالغة في ذلك. لذا، تأكد من إطعام الكون الخاص بك باعتدال وسقيه فقط عندما تجف التربة.