ساعد زهور الكون على الازدهار في حاويات الحديقة من خلال نصيحة بسيطة تتعلق بالبستنة

إذا كنت تبحث عن نباتات سنوية مبهجة وملونة تشتهر بكونها سريعة وسهلة النمو بالنسبة إلى البستانيين المبتدئين، فلا تنظر إلى أبعد من زهور الكون (Cosmos spp.). في الواقع، فإن نصيحة البستنة القياسية لزراعة الكون هي تجنب الإفراط في- سقي أو الإفراط في تسميد هذه الزهور. يكون سكان المكسيك الأصليون عرضة للعفن الفطري أو تعفن الساق إذا تم الإفراط في سقيتهم وقد ينتجون أزهارًا أقل إذا تم الإفراط في إخصابهم. وهذا في الواقع ما يجعلها إضافة رائعة منخفضة الصيانة لأسرة الزهور الخاصة بك. سوف تزهر هذه النباتات الحولية من الربيع حتى الصيف عندما تزرع في تربة جافة فقيرة بالمغذيات ويسمح لها بالجفاف بين الري.
ومع ذلك، فإن زراعة هذه الزهور الشبيهة بزهرة الأقحوان في حاويات تتطلب عناية أكثر بقليل من تلك التي تحتاجها النباتات شديدة التحمل إذا كنت تزرعها في الأرض. تميل التربة الموجودة في الحاويات إلى تسريب العناصر الغذائية، وتفقد الرطوبة بشكل أسرع مما قد تفقده في الأرض اعتمادًا على المزيج الذي تستخدمه. لذلك، حتى النباتات الفقيرة والجافة والمحبة للتربة مثل زهور الكون تستفيد من الاستخدام الخفيف للأسمدة والري الأكثر حرصًا عند النمو في حاوية. على الرغم من الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لرعاية النباتات الكونية التي تنمو في حاوية، إلا أنه لا يزال من الممكن المبالغة في ذلك. لذا، تأكد من إطعام الكون الخاص بك باعتدال وسقيه فقط عندما تجف التربة.
قم بتغذية الكون الخاص بك باعتدال من أجل أزهار صحية
يمكن أن تصبح زهرة الكون سهلة النمو أكثر صعوبة في الحاوية. الكثير من الأسمدة يمكن أن يؤدي إلى نبات مورق مع أزهار قليلة. قد يصبح القليل جدًا من الأسمدة والتربة الحاوية فقيرة جدًا بالمغذيات حتى بالنسبة إلى الحد الأدنى من المتطلبات الغذائية لهذه الزهور شديدة التحمل. للبدء، اختر تربة تأصيص لا تحتوي بالفعل على سماد أو سماد ممزوج بها. بدلًا من ذلك، أعط الأولوية لمزيج جيد التصريف وأضف الأسمدة بنفسك حتى تتمكن من ضبط الكمية لتناسب احتياجات زهورك.
للتعويض عن فقدان العناصر الغذائية في الحاويات دون الإفراط في تسميد زهور الكون الخاصة بك، اختر سمادًا بطيء الإطلاق، مثل Jobe’s Organics Slow Release Plant Food، حتى لا يحصل النبات على جرعة كبيرة من العناصر الغذائية دفعة واحدة. كما أنه يساعد على تخفيف الأسمدة أو تطبيق حوالي نصف الكمية الموصى بها. أضف هذا إلى التربة المزروعة في بداية الموسم. يمكنك وضع جرعة مخففة أخرى في الصيف، أو قبل ظهور البراعم الأولى في حالة النمو من البذور. لكن لا تخصب أكثر من مرة أو مرتين في موسم النمو.
نظرًا لأن الري المتكرر هو جزء من سبب تسرب العناصر الغذائية من تربة الحاوية بسرعة كبيرة، فمن المهم أيضًا تجنب الإفراط في الري. يجب أن تظل التربة رطبة بينما تنبت البذور وتتقلص بمجرد ظهور الشتلات. منذ ذلك الحين، سقي الكون الخاص بك باعتدال واترك التربة تجف بين الري. سيؤدي ذلك إلى تقليل خطر الإصابة بالأمراض مع تقليل كمية الأسمدة التي تتسرب من الوعاء.