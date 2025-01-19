سانت جون تهدم سيتون هول بينما يزدهر كاداري ريتشموند

كان ريك بيتينو على حق.

لم تزعج الأضواء الإضافية يوم السبت كاداري ريتشموند، حتى عندما أطلق مشجعو سيتون هول داخل مركز برودنشيال صيحات الاستهجان عليه في كل مرة يلمس فيها الكرة ضد فريقه السابق.

سخرت اللافتات من قسم طلاب القراصنة من ريتشموند.

لقد قاموا بإغراء الحارس الرواقي وتحدوه على فقدان رباطة جأشه بخلفية معادية أعقبت حتماً قراره بالانتقال إلى جوني من القراصنة.

ومع وصول الشوط الثاني، كانت صيحات الاستهجان قد تلاشت في الغالب.

لا يزال ريتشموند يراوغ الكرة، ولا يزال يسجل، ولا يزال يفعل كل ما هو مطلوب لينهي المباراة برصيد 12 نقطة وستة تمريرات حاسمة وخمس متابعات.

عادت السخرية عندما قام Seton Hall بجولة قصيرة، ولكن في تلك المرحلة، كان St. John’s قد حقق بالفعل تقدمًا تجاوز 20.

كان فريق Johnnies في وضع يسمح له بالفعل بتحقيق الفوز الخامس على التوالي – والمركز الحادي عشر في آخر 12 مباراة – بفوزه المهيمن 79-51 والانتقال إلى المركز الأول في Big East بعد فوز Xavier على ماركيت رقم 7 في وقت سابق. السبت.

وتقدم آر جيه لويس على سانت جون برصيد 24 نقطة وثماني متابعات. وأنهى زوبي إيجيوفور اللقاء مسجلا 15 نقطة وتسع متابعات رغم تعرضه لخطأ مبكر أبقاه على مقاعد البدلاء لفترة طويلة من الشوط الأول.

لذلك، في إحدى الليالي التي تم تحديدها قبل وقت طويل من عودة ريتشموند لمواجهة فريقه السابق، حول سانت جون المواجهة إلى عيادة شاملة.

قام فريق Johnnies بتجميع بعض من أفضل مباريات كرة السلة لهذا الموسم منذ أن انقلب التقويم إلى عام 2025.

حتى أنهم استعادوا نقطة الحراسة والمحرك ديفون سميث – وإن كان ذلك بنتائج متباينة – بعد أن غاب عن مباراة الثلاثاء بسبب كدمات في كتفه الأيمن.

لقد بدأ كل شيء في الظهور في الوقت المناسب لسانت جون، ووصل أخيرًا إلى القمة في ترتيب المؤتمر.

يمكن أن يتبع الترتيب 25 الأعلى يوم الاثنين.

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تولى Johnnies السيطرة يوم السبت، حيث بدأ Seton Hall بـ 1 مقابل 21 وأنهى الشوط الأول بنسبة 13.3 بالمائة فقط من الملعب.

قام ريتشموند بتحويل زوج من السلال المبكرة ليجعل النتيجة 11-1. كان سانت جون فعالاً برمياته الثلاثية مرة أخرى – وهي الخطوة الأخيرة نحو تحييد الضعف الصارخ في بداية الموسم.

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ولم يوفر دفاعه الخانق، الذي اقترن 12 سرقة مع تسع كتل و19 دورانًا إجباريًا، أي مجال للقراصنة لتوليد رد في طريقهم إلى التقدم بفارق 23 نقطة في نهاية الشوط الأول.

عندما سدد تشونس جنكينز رمية ثلاثية قبل 6:40 من نهاية الشوط الأول، كانت هذه هي التسديدة الثانية فقط لسيتون هول.

تحسنت تسديدات القراصنة خلال الدقائق العشرين الأخيرة وقلصت تقدم جوني إلى 15 نقطة بالقرب من منتصف الطريق، لكن التحولات المتتالية التي قام بها برينس أليغبي وغاروي دوال سمحت بارتفاع النتيجة بسرعة إلى 20 نقطة.

بعد الضربة الأولى، ألقى المدرب شاهين هولواي يديه في الهواء بينما ألقى لويس الكرة إلى سميث أثناء الانتقال، وأعاد سميث زقاقًا للخلف عبر الطلاء وأنهى لويس الغمر.

حتى أن هتافات “Let’s go Johnnies” اندلعت داخل The Rock.

ربما نجح ريتشموند في أصعب اختبار له هذا العام.

يستمر فريق Johnnies في اجتياز اختبارات المؤتمر الخاصة بهم أيضًا. كانت هذه هي الرؤية التي اشتروها عند التعاقد مع بيتينو بعد بطولة NCAA لعام 2023.

كانت هذه هي القفزة في العام الثاني التي أشار سجل المدرب البالغ من العمر 72 عامًا إلى أنهم سيحققونها. إلى الطبقة العليا من المؤتمر.

إلى ميدان بطولة NCAA – وليس المحادثة فقط. لأهمية الحوار الوطني الذي تهرب من البرنامج منذ أيام مجده.

وعلى الأقل لليلة سبت واحدة في منتصف شهر يناير، في قلب موسم كرة السلة بالكلية، داخل مكان سبق لهم أن فازوا فيه بنتيجة 1-12 ضد سيتون هول، مع مواجهة 4 فبراير ضد ماركيت في الحديقة الآن تلوح في الأفق أكبر من أي وقت مضى، عاد آل جوني إلى كوينز كملوك للشرق الكبير.