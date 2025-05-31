سبب عدم رغبتك في وضع الطعام الساخن في الثلاجة بسرعة كبيرة

الثلاجة الخاصة بك هي أحد الأجهزة التي لا تريدها حقًا. لا مزيد من المشروبات البرد أو تخزين البيتزا المتبقية ليوم غد. لسوء الحظ ، غالبًا ما يتم اعتبار هذه الأجهزة أمرا مفروغا منه حتى تبدأ في ملاحظة بعض العلامات الحرجة التي قد تكون الوقت قد حان لاستبدال الثلاجة. إذا كنت ترغب حقًا في تمديد عمر الثلاجة ، فأنت بحاجة إلى تجنب بعض الأخطاء التي تعوق أدائها. أحد الأخطاء الشائعة جدًا في المطبخ الذي يرتكبه الكثير من الناس هو وضع الطعام الساخن في الثلاجة بسرعة كبيرة. ربما سمعت أن وضع الطعام الساخن في الثلاجة هو فكرة سيئة (وهي ليست صحيحة بنسبة 100 ٪ ، بالمناسبة!) ، لكنها ليست رائعة بالنسبة للثلاجة الخاصة بك أيضًا ، حيث يمكن أن تلحق الضرر بأرففك وضاغطك.
إذا كنت ترغب في منع هذه المشكلات ، فما عليك سوى اتباع طريقة التبريد على مرحلتين: تبريد الطعام من 140 درجة فهرنهايت إلى 70 درجة فهرنهايت في ساعتين ، قبل تبريده من 70 درجة فهرنهايت إلى 40 درجة فهرنهايت في غضون أربع ساعات. مع هذه الطريقة ، تحصل على أفضل النتائج لكل من طعامك وثلاجةك. يمكنك أيضًا نقل الأطعمة المطبوخة في أواني عميقة إلى عدد قليل من الحاويات الضحلة قبل وضعها في الثلاجة. قد تسبب هذه الحاويات الضحلة تبديدًا أسرع للحرارة بسبب زيادة مساحة السطح ، مما يجعل الطعام باردًا بشكل أسرع. وبهذه الطريقة ، يمكنك وضع طعامك في وقت مبكر دون القلق بشأن الأضرار التي لحقت الثلاجة.
كيف يمكن أن يضر الطعام الساخن ثلاجتك
ولكن كيف بالضبط يؤثر الطعام الساخن على الثلاجة؟ حسنًا ، إذا كانت الثلاجة تحتوي على أرفف زجاجية ، فلا يجب عليك وضع الطعام الساخن عليها أبدًا. هذا لمنع الصدمة الحرارية. بسبب حرارة الطعام والتبريد السريع للثلاجة ، قد تنكسر أرفف الزجاج لأن المنطقة التي وضعت فيها الطعام الساخن ستتوسع بشكل غير متساو بينما تتقلص الأجزاء الأخرى من الرف في البرد. يمكن أن تشكل الزجاج من الجرف المحطّة أيضًا خطرًا على السلامة لكي تتعامل معه.
الشيء التالي الذي يجب ملاحظته هو أن الثلاجة يتم تنظيمها بواسطة ترموستات. هذا يكتشف تغييرات درجة الحرارة ويحول ضاغط الثلاجة أو إيقاف تشغيله. مع وجود الطعام الساخن في الثلاجة ، ستقوم بزيادة درجة الحرارة في المقصورة ، مما يجبر الضاغط على تشغيل قبل الأوان. سيستغرق الأمر أيضًا بعض الوقت لتبريد الطعام الساخن إلى درجة الحرارة المطلوبة ، وبالتالي تسبب المزيد من الضغط على الضاغط وتقليل عمره. هذا أمر مؤسف لأن ضاغط الثلاجة الخاص بك هو واحد من أغلى أجزاء الأجهزة التي يمكن استبدالها في منزلك. تؤدي دورة التبريد هذه أيضًا إلى استخدام الضاغط في استخدام المزيد من الطاقة ، مما يؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء.