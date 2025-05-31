سبب عدم رغبتك في وضع الطعام الساخن في الثلاجة بسرعة كبيرة

الثلاجة الخاصة بك هي أحد الأجهزة التي لا تريدها حقًا. لا مزيد من المشروبات البرد أو تخزين البيتزا المتبقية ليوم غد. لسوء الحظ ، غالبًا ما يتم اعتبار هذه الأجهزة أمرا مفروغا منه حتى تبدأ في ملاحظة بعض العلامات الحرجة التي قد تكون الوقت قد حان لاستبدال الثلاجة. إذا كنت ترغب حقًا في تمديد عمر الثلاجة ، فأنت بحاجة إلى تجنب بعض الأخطاء التي تعوق أدائها. أحد الأخطاء الشائعة جدًا في المطبخ الذي يرتكبه الكثير من الناس هو وضع الطعام الساخن في الثلاجة بسرعة كبيرة. ربما سمعت أن وضع الطعام الساخن في الثلاجة هو فكرة سيئة (وهي ليست صحيحة بنسبة 100 ٪ ، بالمناسبة!) ، لكنها ليست رائعة بالنسبة للثلاجة الخاصة بك أيضًا ، حيث يمكن أن تلحق الضرر بأرففك وضاغطك.

إذا كنت ترغب في منع هذه المشكلات ، فما عليك سوى اتباع طريقة التبريد على مرحلتين: تبريد الطعام من 140 درجة فهرنهايت إلى 70 درجة فهرنهايت في ساعتين ، قبل تبريده من 70 درجة فهرنهايت إلى 40 درجة فهرنهايت في غضون أربع ساعات. مع هذه الطريقة ، تحصل على أفضل النتائج لكل من طعامك وثلاجةك. يمكنك أيضًا نقل الأطعمة المطبوخة في أواني عميقة إلى عدد قليل من الحاويات الضحلة قبل وضعها في الثلاجة. قد تسبب هذه الحاويات الضحلة تبديدًا أسرع للحرارة بسبب زيادة مساحة السطح ، مما يجعل الطعام باردًا بشكل أسرع. وبهذه الطريقة ، يمكنك وضع طعامك في وقت مبكر دون القلق بشأن الأضرار التي لحقت الثلاجة.