ستائر ايكيا لتجنب الشراء (والبدائل الأفضل التي تستحق العناء)

يمكن أن تضيف الستائر قيمة كبيرة إلى مساحتك، بدءًا من توفير المزيد من الخصوصية وحجب ضوء الشمس وحتى رفع مستوى الغرفة من الناحية الأسلوبية. ومع ذلك، فإن اختيار الستائر المثالية للمساحة الخاصة بك ليس بالأمر الذي يجب الاستخفاف به. إذا كنت في السوق لشراء ستائر جديدة، فقد تميل إلى النظر إلى ايكيا للحصول على بعض خيارات الجودة التي تكون أيضًا ميسورة التكلفة. قبل أن تقفز إلى عملية شراء، من الجيد معرفة المنتجات ذات الأداء الضعيف، بالإضافة إلى البدائل الأفضل التي يجب عليك مراعاتها. لدى ايكيا عدد من الستائر التي قد تبدو جيدة للوهلة الأولى ولكنها تفشل في تنفيذها، مثل مجموعة TIBAST وSANELA.

أحد أنواع الستائر التي يجب الابتعاد عنها هو ستارة تعتيم الغرفة TIBAST (49.99 دولارًا)، والتي يبلغ متوسطها 4 نجوم فقط. هذا التصنيف منخفض بالنسبة لايكيا، خاصة عند مقارنته بستائرها الأقل تكلفة ذات التصنيف الأعلى. على الرغم من أن بعض العملاء يحبون مظهر TIBAST، الذي يأتي باللونين الأخضر الداكن والأحمر الداكن، إلا أن البعض الآخر ينتقد أدائه. تم ذكر المخاوف المتعلقة بمراقبة الجودة من قبل العديد من العملاء الذين قالوا إن الستائر تختلف في الطول بين بعضها البعض. يقول المراجعون أيضًا أنهم لا يحجبون الضوء بشكل كافٍ، بالإضافة إلى كون اللون خافتًا.

ستارة أخرى من ايكيا تستحق تجنبها هي SANELA (69.99 دولارًا). تتوفر أغطية النوافذ هذه بمتوسط ​​4 نجوم بألوان ترابية ومحايدة. ومع ذلك، يشتكي العملاء في الغالب من عدم مطابقة الألوان لإعلاناتهم ومن وجود بعض مشكلات مراقبة الجودة المشابهة لمنتج TIBAST، مثل أطوال الستائر غير المتساوية والنسيج الرديء.