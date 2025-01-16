ستائر ايكيا لتجنب الشراء (والبدائل الأفضل التي تستحق العناء)

يمكن أن تضيف الستائر قيمة كبيرة إلى مساحتك، بدءًا من توفير المزيد من الخصوصية وحجب ضوء الشمس وحتى رفع مستوى الغرفة من الناحية الأسلوبية. ومع ذلك، فإن اختيار الستائر المثالية للمساحة الخاصة بك ليس بالأمر الذي يجب الاستخفاف به. إذا كنت في السوق لشراء ستائر جديدة، فقد تميل إلى النظر إلى ايكيا للحصول على بعض خيارات الجودة التي تكون أيضًا ميسورة التكلفة. قبل أن تقفز إلى عملية شراء، من الجيد معرفة المنتجات ذات الأداء الضعيف، بالإضافة إلى البدائل الأفضل التي يجب عليك مراعاتها. لدى ايكيا عدد من الستائر التي قد تبدو جيدة للوهلة الأولى ولكنها تفشل في تنفيذها، مثل مجموعة TIBAST وSANELA.
أحد أنواع الستائر التي يجب الابتعاد عنها هو ستارة تعتيم الغرفة TIBAST (49.99 دولارًا)، والتي يبلغ متوسطها 4 نجوم فقط. هذا التصنيف منخفض بالنسبة لايكيا، خاصة عند مقارنته بستائرها الأقل تكلفة ذات التصنيف الأعلى. على الرغم من أن بعض العملاء يحبون مظهر TIBAST، الذي يأتي باللونين الأخضر الداكن والأحمر الداكن، إلا أن البعض الآخر ينتقد أدائه. تم ذكر المخاوف المتعلقة بمراقبة الجودة من قبل العديد من العملاء الذين قالوا إن الستائر تختلف في الطول بين بعضها البعض. يقول المراجعون أيضًا أنهم لا يحجبون الضوء بشكل كافٍ، بالإضافة إلى كون اللون خافتًا.
ستارة أخرى من ايكيا تستحق تجنبها هي SANELA (69.99 دولارًا). تتوفر أغطية النوافذ هذه بمتوسط 4 نجوم بألوان ترابية ومحايدة. ومع ذلك، يشتكي العملاء في الغالب من عدم مطابقة الألوان لإعلاناتهم ومن وجود بعض مشكلات مراقبة الجودة المشابهة لمنتج TIBAST، مثل أطوال الستائر غير المتساوية والنسيج الرديء.
ستائر ايكيا أفضل يجب مراعاتها
إذا لم تفقد حافزك لشراء ستائر جديدة لمنزلك، فلا يزال بإمكانك العثور على خيارات جيدة في ايكيا. أحد الخيارات الأكثر تقييمًا هو VILBORG (54.99 دولارًا)، إذا كنت تبحث عن خيار ستارة جيدة لتعتيم الغرفة. غطاء النافذة هذا متوفر بخمسة ألوان تتراوح من الرمادي إلى الوردي. أعطى العملاء هذه الستارة متوسط 4.5 نجوم، مشيدين بقيمتها مقابل المال والجودة والمظهر وسهولة الاستخدام. على وجه الخصوص، كتب أحد المراجعين: “أحب اللون والنسيج وأن هذه الستائر قابلة للغسل في الغسالة. كما أنها تساعد في الحفاظ على دفء الغرفة أثناء الطقس البارد الحالي!” تعد VILBORG واحدة من أفضل ستائر التعتيم في كتالوجها.
للحصول على إضافة أنيقة إلى مساحتك الخاصة، تعد الستائر الشفافة ALVINE SPETS (9.99 دولارًا) من بين أعلى الستائر التي تمت مراجعتها في ايكيا، بمتوسط 4.8 نجوم. يتفق المراجعون على أنهم يجلبون إحساسًا بالجمال والأناقة إلى أي مساحة. كتب أحد العملاء الراضين، “هذه الستائر المصنوعة من الدانتيل مثالية! فهي تسمح بدخول الضوء خلال النهار بينما تسمح بالخصوصية في شقتي في الطابق الأول. القماش ذو نوعية جيدة ويتم تعليقه بشكل رائع.” حتى عدد قليل من العملاء الذين لديهم انتقادات لتقديمها يقولون إنهم يحبون مظهر هذه الستائر. تعتبر مجموعة ALVINE SPETS طريقة رائعة لرفع مستوى أي غرفة في منزلك باستخدام ستائر ايكيا الشفافة. بالإضافة إلى هذه الأغطية التي تمت مراجعتها بشكل كبير، لدى ايكيا العديد من الإشارات المشرفة التي يمكن أن تناسب احتياجاتك.